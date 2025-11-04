Már csak egy nap van hátra: november 5-ig szavazhat Ön is a Mandiner-díj jelöltjeire!

Mint arról korábban beszámoltunk, idén először keresi a Mandiner az év legkiemelkedőbb személyiségeit és vállalkozásait! A Mandiner Díj célja, hogy elismerje mindazokat, akik a közéletben, a sajtóban, a sportban vagy a gazdaságban kiemelkedőt alkottak, és hozzájárultak közösségünk fejlődéséhez.