„Egy szubjektív szempontok alapján odaítélt díj önmagában nem minősít, hiszen egy adott kör díjaz, amely a művészeteknél – az irodalomnál különösen – az átlag olvasó és különösen a magyar olvasó érdeklődésével és értékítéletével igen kevéssé kompatibilis.

Maguk közül, a maguk feltételrendszerét teljesítők közül választanak.

Amiben persze a divat, a trendek és a politika is komoly szerepet játszik.

Nem minden nyertesre igaz ez, hiszen Thomas Mann vagy Sienkiewicz népszerű, olvasott és elismert szerzők idehaza is. Ahogyan Garcia Márquezhez, a magyarokról olyan szépen megemlékező Albert Camus-höz, de még a füredi parti sétány névadójához, Rabindranáth Tagoréhoz is van valami közünk.