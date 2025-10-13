Ft
10. 13.
hétfő
irodalom Krasznahorkai László Nobel-díj

Olyan kihalt, olyan árva, Krasznahorka(i) büszke vára

2025. október 13. 17:39

Lehet-e jelentős író az, akit nagyon nehéz – vagy épp lehetetlen – befogadni?

2025. október 13. 17:39
Ungváry Zsolt
Ungváry Zsolt
Vasárnap

„Egy szubjektív szempontok alapján odaítélt díj önmagában nem minősít, hiszen egy adott kör díjaz, amely a művészeteknél – az irodalomnál különösen – az átlag olvasó és különösen a magyar olvasó érdeklődésével és értékítéletével igen kevéssé kompatibilis. 

Maguk közül, a maguk feltételrendszerét teljesítők közül választanak. 

Amiben persze a divat, a trendek és a politika is komoly szerepet játszik.

Nem minden nyertesre igaz ez, hiszen Thomas Mann vagy Sienkiewicz népszerű, olvasott és elismert szerzők idehaza is. Ahogyan Garcia Márquezhez, a magyarokról olyan szépen megemlékező Albert Camus-höz, de még a füredi parti sétány névadójához, Rabindranáth Tagoréhoz is van valami közünk.

Felmerülhet érvként, hogy az irodalom is tudomány, amit a laikus olvasónak nincs képzettsége és képessége megérteni. 

Olyan, mint a fizika, a kémia, amit csak a bennfentesek, a legnagyobb tudósok értenek igazán. Mi, egyszeri olvasók nem vagyunk alkalmasak és méltók arra, hogy megítéljük a minőséget. Bár beszéltem gimnáziumi – sőt egyetemi – irodalomtanárokkal, akik nem ismerték, vagy ha ismerték is, nem értették, nem tartották igazán jónak és nem szerették Krasznahorkai műveit. Ha azonban még ők sem a »tudomány«, akkor kik számítanak annak? Érdekli-e egyáltalán a legbelsőbb körök irodalomtudósait az olvasók ízlése és véleménye?

A regény (a művészet) sajátságos dolog: ketten hozzák létre: az alkotó és a befogadó. Egyik a másik nélkül nem létezik. 

Lehet-e jelentős író az, akit nagyon nehéz (már-már lehetetlen) befogadni? Egy üres nézőtér előtt eljátszott zseniális Hamlet-alakítás valóság-e? Egy sosem felfedezett barlang falára rajzolt gyönyörűséges kép létezik-e?”

***

Erős állítások – Krasznahorkai László Nobel-díjára

A Svéd Királyi Tudományos Akadémia idén Krasznahorkai Lászlónak ítélte az irodalmi Nobel-díjat. A kuratórium indoklása szerint „látnoki erejű műveiért részesült az elismerésben, amelyek az apokaliptikus terror közepette is képesek megmutatni a művészet erejét”. Győrffy Ákos írása.

Kapcsolódó vélemény

Veczán Zoltán

Mandiner

Idézőjel

Öt ok, amiért nem kellene beleállni Krasznahorkaiba

Tényleg nem. Akkor se, ha cseppet sem volt elegáns Krasznahorkai László magyarozása, a trianonozása vagy éppen a neki tulajdonított, miniszterelnöki gratulációra adott (frissítés: cáfolt) válasza.

***

 

Navigálás

Összesen 19 komment

PeterWeber
2025. október 13. 19:26
Tökéletes írás. 10/10
survivor
2025. október 13. 19:22
Az Arany -fordítasu " Hamlet" nehez ? Jókai nebez ? Olvasson Krasznahornait... Esterhazyt...
survivor
2025. október 13. 19:18
Ennel meg Hajnoczy is jobb.
survivor
2025. október 13. 19:14
Az Iliaszt es az Odüsszeiat 2x olvastam. . Egyik se rövid.... Nem is könnyen olvasható...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.