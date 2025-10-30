Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
10. 30.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 30.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Piros Ildikó Négyszemközt Kontextus

Piros Ildikó: Ez megbocsáthatatlan! – többször elsírta magát a nagy színésznő (VIDEÓ)

2025. október 30. 18:04

A jó színész a titkaiból dolgozik, meghajolni pedig „fölfelé” kell – derül ki Piros Ildikó Kossuth-díjas színész Négyszemköznek adott interjújából. A művész őszintén beszél gyerekkoráról, az őt ért veszteségekről, de legendás szerepeiről is.

2025. október 30. 18:04
null
Mandiner
Mandiner

A jó színházhoz az kell, hogy soha ne veszítsük el a játék örömét! – mondta a Négyszemköztben Piros Ildikó Kossuth-díjas színész. Andor Évának kifejtette azt is: a meghajlásban mindig tehetségtelen volt, „mert az nem tartozott hozzá a szerephez”. Egyúttal elárulta: milyen az, amikor „fölfelé” hajol meg a színész, és azt is: ebben a szakmában az ember minden nap tanul, elles valamit „a jóktól”.

Piros Ildikó elárulta: a jó színész a titkaiból dolgozik. 

A legendás színésznő beszélt a vidéki gyermekkoráról, a pálya kezdetéről, gyermekkoráról, de a családját ért tragédiákról, így édesapja haláláról is, ami a mai napig megrendíti. Természetesen szóba került az Abigél is, amelyben az egész ország megszerette, megismerte Piros Ildikót. Elárulta, mi volt az oka annak, hogy Zsuzsanna testvér szerepe annyira illeszkedett a saját karakterébe.

Ezt is ajánljuk a témában

Az Isten kiválasztott – az életműdíjas Piros Ildikó a Mandinernek

Szép pályaív, jobbnál jobb színházi és filmes szerepek, szerető férj, népes család, díjak, elismerések, tervek és nem szűnő lendület – így fest 76 évesen Piros Ildikó mérlege. Az idei Magyar mozgókép fesztivál életműdíjasával haladtunk végig élete legfontosabb állomásain.

A beszélgetésben szóba került a politikai is – amely nem kerülte el a színházakat –, de a színésznő vallott személyes hitéről és természetesen rendkívüli sikereiről is.

A teljes beszélgetés Piros Ildikóval a Kontextuson, vagy az alábbiakban megtekinthető:

Nyitókép: Mandiner

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pollip
2025. október 30. 18:52
Nagyon szeretem.
Válasz erre
0
0
Kar-6-Alom
2025. október 30. 18:37
Nem tudom elképzelni, hogy a Piros Ildikóból még a képernyőn át is sugárzó derű és kedvesség a magánéletét is ne hatotta volna át. Biztos jó lehet a közelében lenni.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!