Piros Ildikó: Ez megbocsáthatatlan! – többször elsírta magát a nagy színésznő (VIDEÓ)

A jó színházhoz az kell, hogy soha ne veszítsük el a játék örömét! – mondta a Négyszemköztben Piros Ildikó Kossuth-díjas színész. Andor Évának kifejtette azt is: a meghajlásban mindig tehetségtelen volt, „mert az nem tartozott hozzá a szerephez”. Egyúttal elárulta: milyen az, amikor „fölfelé” hajol meg a színész, és azt is: ebben a szakmában az ember minden nap tanul, elles valamit „a jóktól”.

Piros Ildikó elárulta: a jó színész a titkaiból dolgozik.

A legendás színésznő beszélt a vidéki gyermekkoráról, a pálya kezdetéről, gyermekkoráról, de a családját ért tragédiákról, így édesapja haláláról is, ami a mai napig megrendíti. Természetesen szóba került az Abigél is, amelyben az egész ország megszerette, megismerte Piros Ildikót. Elárulta, mi volt az oka annak, hogy Zsuzsanna testvér szerepe annyira illeszkedett a saját karakterébe.