Az Isten kiválasztott – Piros Ildikó a Mandinernek

Piros Ildikó

1947-ben született Kecskeméten. Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. A Színház- és Filmművészeti Főiskolán szerzett diplomát 1970-ben, ezután 37 éven át a Madách Színház tagja volt. 2007 és 2012 között a Soproni Petőfi Színházban, 2010-től pedig a Turay Ida Színházban játszott. 2000-től 2014-ig a Magyar Táncművészeti Főiskola színészijáték-tanára volt. 2021-ben a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagjává választották. A színház mellett a filmezésben és a szinkronban is maradandót alkotott. Férje Huszti Péter Kossuth-díjas színművész.

Gyermekkorában volt szó a világháborúról?

A felmenőim csodálatosak voltak, mert soha nem a rosszat emlegetették. A sok tragédia ellenére a gyerekeknek csak a szépet mesélték el, a többit magukba zárták. Édesanyánk mellett a nagytata nevelt minket, mert apukánk fiatalon, 1961-ben meghalt. Mivel nagytata az első világháborút is megjárta, rengeteg története volt. Ezek valódi mesék voltak: embermesék, amiket mind megörököltem. Mostanában ha az unokáimmal összebújunk este, mindig embermesét kérnek, nem pedig a Hófehérkét.

Miről szóltak ezek a történetek?

Nagytata az első világháborúban a fronton szolgált, de mint mondta, soha nem fogott puskát a kezébe. Azért nem, mert az élelmezési ellátásnál volt. Azt mesélte, hogy egy kötélpályán csúsztatva óriási sajtokkal látták el a katonákat. Szemléltetésül pedig a levegőbe rajzolva mutatta, mekkorák voltak azok a sajtok – nekem kislányként hatalmasnak tűntek. Ezt a történetet mindig úgy képzeltem el, hogy a nagyapám felkötözte a sajtot egy nagy kötélre, meglendítette, elindította, és a túloldalon egy katona elkapta, levette és megette. (Nevet) Milyen érdekesen működik a gyermekek fantáziája, igaz?

Ha a világháborúról nem is, 1956-ról már lehetnek saját emlékei.

Igen, mondhatom, hogy tanúja voltam, már csak ezért is, mert kapcsolódik hozzá pár erős élményem. Kilencéves voltam, Kecskeméten éltünk. Az édesapám kivitt az utcasarokra, látni lehetett, hogy mennek a tankok Szegedről Pest felé. Abban az időben még nem betonból készültek az utak, hanem sárga keramitból; az a zaj örökre benne maradt a fülemben. Ne haragudjon, hogy sírok, de élénken él bennem, ahogy apu fogja a kezemet, miközben dübörögnek a lánctalpak. Furcsa, hogy ezek mennyire felerősödnek öregkorra. Ahogy arra az érzésre is tisztán emlékszem, hogy semmink nem volt, és mindig vártuk az amerikai segélyt, a mennyei mannát, vártuk, hogy majd jön valami. Ez a várakozás nagyon megmaradt, ahogy az is, hogy végül nem jött semmi.