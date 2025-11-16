Ft
Tapasztalt vezérünk

2025. november 16. 11:00

Orbán biztos kezű, tapasztalt hajóskapitányként jellemezte magát. Lehet, hogy goromba, de vihar esetén benne bízhatunk. Csak azt nem mondta, kalózhajót vezet.

2025. november 16. 11:00
null
Lendvai Ildikó
Lendvai Ildikó
Népszava

„De van itt egy érdekes, kifejezetten a még átcsábítható, bizonytalanabb kormánykritikusoknak szóló üzenet is. Orbán tudja, ők már nem fogják megszeretni. De szavazni enélkül is lehet – 2026-ban én sem feltétlenül szeretetből fogok szavazni a váltóerőre. A miniszterelnök ebben a körben nem a szeretetre, megbecsülésre bazíroz. Az csak a fan-klubjában elég. Hanem arra, hogy egyedül ő ért hozzá. Váratlan vallomást tesz: nehogy azt higgye bárki, hogy 2010-ben szerették őt. Dehogy. Csak úgy gondolták, ő alkalmas a helyrehozásra. Nem a szívükre, hanem az eszükre hallgattak. Most is ezt kéri.

A Fidesz jelszava valaha ez volt: »Hallgass a szívedre!« A szív akkor nem az elvakult érzelmek hívószava volt. Hanem a tiszta arcok, a tisztesség, a változás ígérete iránti bizalomé és rokonszenvé.

A tiszta arcok bepiszkolódtak. Ezért kell a jelszón is változtatni.

Orbán most biztos kezű, tapasztalt hajóskapitányként jellemezte magát. Lehet, hogy goromba, és lazán kezeli a hajópénztárt, de vihar esetén benne bízhatunk. Csak azt nem mondta, kalózhajót vezet.

A fedélzetén viszi a rablott jószágot: javainkat és reményeinket.”

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Gintonic68
2025. november 16. 11:17
"A fedélzetén viszi a rablott jószágot: javainkat és reményeinket.” Lendvai meg a "javainak" "reményeink"...hogy nem szakad le a plafon....🙂‍↕️ A vén kommunista acélos cenzor sirámai...🕳️
csulak
2025. november 16. 11:14
frocsog a komcsi, remelem a gyulolet sirba teszi
ben2
2025. november 16. 11:11
"A Fidesz jelszava valaha ez volt: »Hallgass a szívedre!«" A tietek meg, hogy "tölts, célozz, tűz". Van annak valami barkokkos bája, amikor Lendvai Sipánka nosztalgiával idézi fel a múltat, amiben ő éppenséggel egy tömeggyilkos diktatúra főcenzora volt.
Obsitos Technikus
2025. november 16. 11:10
80 évesen bepasizott, hát miért nem elég az neki?
