Ember legyen a talpán, aki Orbánt ki tudja zökkenteni – Rónai Egonnak sem sikerült
Újra és újra szembesülünk vele: Orbán egészen egyedi figurája a hazai közéletnek, sőt – nemzetközi viszonylatban is az. Ungváry Zsolt írása.
Orbán biztos kezű, tapasztalt hajóskapitányként jellemezte magát. Lehet, hogy goromba, de vihar esetén benne bízhatunk. Csak azt nem mondta, kalózhajót vezet.
„De van itt egy érdekes, kifejezetten a még átcsábítható, bizonytalanabb kormánykritikusoknak szóló üzenet is. Orbán tudja, ők már nem fogják megszeretni. De szavazni enélkül is lehet – 2026-ban én sem feltétlenül szeretetből fogok szavazni a váltóerőre. A miniszterelnök ebben a körben nem a szeretetre, megbecsülésre bazíroz. Az csak a fan-klubjában elég. Hanem arra, hogy egyedül ő ért hozzá. Váratlan vallomást tesz: nehogy azt higgye bárki, hogy 2010-ben szerették őt. Dehogy. Csak úgy gondolták, ő alkalmas a helyrehozásra. Nem a szívükre, hanem az eszükre hallgattak. Most is ezt kéri.
A Fidesz jelszava valaha ez volt: »Hallgass a szívedre!« A szív akkor nem az elvakult érzelmek hívószava volt. Hanem a tiszta arcok, a tisztesség, a változás ígérete iránti bizalomé és rokonszenvé.
A tiszta arcok bepiszkolódtak. Ezért kell a jelszón is változtatni.
Orbán most biztos kezű, tapasztalt hajóskapitányként jellemezte magát. Lehet, hogy goromba, és lazán kezeli a hajópénztárt, de vihar esetén benne bízhatunk. Csak azt nem mondta, kalózhajót vezet.
A fedélzetén viszi a rablott jószágot: javainkat és reményeinket.”
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
