Kellemetlen: ezután lehet, hogy a saját testvérére is szájkosarat rak Magyar Péter (VIDEÓ)

Az újságíró arra a kérdésre, hogy támogatnák-e őt annyian, hogyha a testvérét nem Magyar Péternek hívnák, azt felelte, hogy biztos, hogy nem. Deák erre a megnyilvánulásra azt mondta, hogy ennek ellenére Magyar Márton következetesen azt állítja a portálról, hogy az független. S ezt az interjúban is hangoztatta.

Mikor kérdezői az iránt érdeklődtek, hogy ebben nem érez-e ellentmondást, egy határozott nemet kaptak válaszul.

Hamar megdőlt a transzparencia

Az elemző itt felhívta arra a figyelmet, hogy a fentieket a kérdezők is nehezen hitték el, de „az igazi összeomlás csak ezután kezdődött”. Ugyanis Manhalter Dániel és Faix Csaba arra is kíváncsi volt, hogy miből indult el a médiavállalkozás. A Tisza-vezér öccse azt felelte, hogy erre transzparensen tud válaszolni. „Mi konkrétan abból a minimális piaci bevételből, mondjuk a teljes havi költségvetésünknek” – és ennél a pontnál megakadt a mondatban. Mikor Faixék visszakérdeztek, hogy mennyi a teljes havi költségvetésük, Magyar nem kívánt válaszolni, azaz eddig tartott nála a transzparencia.

Innentől jött az igazi magyarázkodás. „Én abban vagyok transzparens, hogy honnan van a forrás” – jelentette ki, majd azzal próbált védekezni, hogy a támogatói nem hatalmazták fel arra, hogy felfedje őket. Ekkor az egyik műsorvezető megjegyezte, hogy az