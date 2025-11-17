Kellemetlen: ezután lehet, hogy a saját testvérére is szájkosarat rak Magyar Péter (VIDEÓ)

Ki fizeti a számlát? Magyar Péter testvére megmondta, mennyiért lehet megvenni egy „független” szerkesztőséget
Magyar Marci szerint a függetlenség ára a sok kicsi támogatás és a kőkemény transzparencia.
Nagyon hamar megdőlt az átláthatóság Magyar Mártonnál, és innentől a Príma Szovjet Gépkocsinak adott interjúja kellemetlen fordulatot vett.
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán osztott meg egy videórészletet abból az interjúból, melyet Magyar Péter öccse, Magyar Márton adott a Príma Szovjet Gépkocsi Youtube-csatorna műsorában, Manhalter Dánielnek és Faix Csabának.
A Kontroll.hu alapítója és főszerkesztője a beszélgetés során reagált azokra vádakra, hogy a portál a Tisza Párt házi médiuma:
Engem az idők végtelenségéig illethetnek azzal, hogy én Magyar Péter propagandája vagyok. Én pontosan tudom, hogy ez nem igaz”
– jelentette ki Magyar.
Az újságíró arra a kérdésre, hogy támogatnák-e őt annyian, hogyha a testvérét nem Magyar Péternek hívnák, azt felelte, hogy biztos, hogy nem. Deák erre a megnyilvánulásra azt mondta, hogy ennek ellenére Magyar Márton következetesen azt állítja a portálról, hogy az független. S ezt az interjúban is hangoztatta.
Mikor kérdezői az iránt érdeklődtek, hogy ebben nem érez-e ellentmondást, egy határozott nemet kaptak válaszul.
Az elemző itt felhívta arra a figyelmet, hogy a fentieket a kérdezők is nehezen hitték el, de „az igazi összeomlás csak ezután kezdődött”. Ugyanis Manhalter Dániel és Faix Csaba arra is kíváncsi volt, hogy miből indult el a médiavállalkozás. A Tisza-vezér öccse azt felelte, hogy erre transzparensen tud válaszolni. „Mi konkrétan abból a minimális piaci bevételből, mondjuk a teljes havi költségvetésünknek” – és ennél a pontnál megakadt a mondatban. Mikor Faixék visszakérdeztek, hogy mennyi a teljes havi költségvetésük, Magyar nem kívánt válaszolni, azaz eddig tartott nála a transzparencia.
Innentől jött az igazi magyarázkodás. „Én abban vagyok transzparens, hogy honnan van a forrás” – jelentette ki, majd azzal próbált védekezni, hogy a támogatói nem hatalmazták fel arra, hogy felfedje őket. Ekkor az egyik műsorvezető megjegyezte, hogy az
gyenge transzparencia, hogyha csak annyit árul a laptulajdonos, hogy támogatásokból tartják fenn magukat.
Deák Dániel posztjában a látottak kapcsán csak annyit tett hozzá, hogy Magyar Mártonnak „van még mit tanulnia a testvérétől hazudozásban”.
Végül Magyar Márton egészen odáig ment az interjúban, hogy azt állította: „Hónapról hónapra élünk.”
A finanszírozás kapcsán pedig elárulta, hogy a havi rezsi 18–19 millió forint, éves szinten „körülbelül 240–250 millió forint” a működés; ennek közel felét piaci bevételek adják: YouTube-hoz kapcsolódó bevételek, élő adások alatt érkező támogatások, hirdetések, jelölt PR-cikkek). „Én nem vagyok üzletember” – magyarázta.
Erre vendéglátói úgy reagáltak, hogy
250 millió forintot összeszedni kutyanehéz”.
Deák Dániel a videórészletben elhangzottakat úgy összegezte, hogy „van egy olyan érzésem, hogy ezután Magyar Péter neki sem fogja engedni, hogy nyilatkozzon”.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Nyitókép: Képernyőfotó
