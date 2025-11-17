Ft
Ft
13°C
9°C
Ft
Ft
13°C
9°C
11. 17.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 17.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Magyar Márton Magyar Péter interjú média transzparencia finanszírozás

Kellemetlen: ezután lehet, hogy a saját testvérére is szájkosarat rak Magyar Péter (VIDEÓ)

2025. november 17. 14:49

Nagyon hamar megdőlt az átláthatóság Magyar Mártonnál, és innentől a Príma Szovjet Gépkocsinak adott interjúja kellemetlen fordulatot vett.

2025. november 17. 14:49
null

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán osztott meg egy videórészletet abból az interjúból, melyet Magyar Péter öccse, Magyar Márton adott a Príma Szovjet Gépkocsi Youtube-csatorna műsorában, Manhalter Dánielnek és Faix Csabának.

A Kontroll.hu alapítója és főszerkesztője a beszélgetés során reagált azokra vádakra, hogy a portál a Tisza Párt házi médiuma: 

Engem az idők végtelenségéig illethetnek azzal, hogy én Magyar Péter propagandája vagyok. Én pontosan tudom, hogy ez nem igaz” 

– jelentette ki Magyar. 

Az újságíró arra a kérdésre, hogy támogatnák-e őt annyian, hogyha a testvérét nem Magyar Péternek hívnák, azt felelte, hogy biztos, hogy nem. Deák erre a megnyilvánulásra azt mondta, hogy ennek ellenére Magyar Márton következetesen azt állítja a portálról, hogy az független. S ezt az interjúban is hangoztatta.

Mikor kérdezői az iránt érdeklődtek, hogy ebben nem érez-e ellentmondást, egy határozott nemet kaptak válaszul.

Hamar megdőlt a transzparencia

Az elemző itt felhívta arra a figyelmet, hogy a fentieket a kérdezők is nehezen hitték el, de „az igazi összeomlás csak ezután kezdődött”. Ugyanis Manhalter Dániel és Faix Csaba arra is kíváncsi volt, hogy miből indult el a médiavállalkozás. A Tisza-vezér öccse azt felelte, hogy erre transzparensen tud válaszolni. „Mi konkrétan abból a minimális piaci bevételből, mondjuk a teljes havi költségvetésünknek” – és ennél a pontnál megakadt a mondatban. Mikor Faixék visszakérdeztek, hogy mennyi a teljes havi költségvetésük, Magyar nem kívánt válaszolni, azaz eddig tartott nála a transzparencia. 

Innentől jött az igazi magyarázkodás. „Én abban vagyok transzparens, hogy honnan van a forrás” – jelentette ki, majd azzal próbált védekezni, hogy a támogatói nem hatalmazták fel arra, hogy felfedje őket. Ekkor az egyik műsorvezető megjegyezte, hogy az 

gyenge transzparencia, hogyha csak annyit árul a laptulajdonos, hogy támogatásokból tartják fenn magukat.

Deák Dániel posztjában a látottak kapcsán csak annyit tett hozzá, hogy Magyar Mártonnak „van még mit tanulnia a testvérétől hazudozásban”.

„Én nem vagyok üzletember”

Végül Magyar Márton egészen odáig ment az interjúban, hogy azt állította: „Hónapról hónapra élünk.” 

A finanszírozás kapcsán pedig elárulta, hogy a havi rezsi 18–19 millió forint, éves szinten „körülbelül 240–250 millió forint” a működés; ennek közel felét piaci bevételek adják: YouTube-hoz kapcsolódó bevételek, élő adások alatt érkező támogatások, hirdetések, jelölt PR-cikkek). „Én nem vagyok üzletember” – magyarázta.

Erre vendéglátói úgy reagáltak, hogy 

250 millió forintot összeszedni kutyanehéz”.

Deák Dániel a videórészletben elhangzottakat úgy összegezte, hogy „van egy olyan érzésem, hogy ezután Magyar Péter neki sem fogja engedni, hogy nyilatkozzon”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
madre79
2025. november 17. 17:07
Mocskos egy família!
Válasz erre
3
0
tapir32
2025. november 17. 15:57
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. Magas inflációt. Magas munkanélküliséget A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Nyugdíjak megadóztatását. A háború támogatását. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
2
0
Giszdúr
2025. november 17. 15:23
Magyar Mártonnak tudtommal óvodás gyereke van. Már csak ezért is kizárt, hogy hónapról hónapra éljen a vállalkozásával.
Válasz erre
5
0
tapir32
2025. november 17. 15:05
A haladást a Fidesz-KDNP képviseli. A balliberálisok, egy anakronisztikus világnézet társadalom és kultúra ellenes, a valóságtól elrugaszkodott eszmerendszerének foglyai.
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!