Krasznahorkai László a Nobel-díjáról: A magyar nyelv erejét ünnepli az elismerés

Az új irodalmi Nobel-díjas, Krasznahorkai László a Nobel-díj oldalának meghatottan beszélt arról, milyen nagy megtiszteltetés számára, hogy a magyar nyelven írók közül ő is felkerülhetett a világ legnagyobb alkotóinak sorába.

Az író elmondta, teljesen váratlanul érte a hír, nem számított a díjra.

Krasznahorkai úgy fogalmazott, „ez több mint katasztrófa – ez boldogság és büszkeség egyszerre”, idézve ezzel Samuel Beckett korábbi Nobel-díjas köszönő beszédét.