Krasznahorkai László a Nobel-díjáról: A magyar nyelv erejét ünnepli az elismerés

Krasznahorkai elmondta, hogy elsősorban az olvasóknak tartozik hálával, mert ők adják az író igazi értelmét. Hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy az emberek ne veszítsék el a fantáziájukat, mert – mint mondta – „fantázia nélkül egészen más az élet”. A könyvek és az olvasás szerinte olyan erőt adnak, amely segít „túlélni ezeket a nagyon nehéz időket a Földön”.
Az író úgy látja, a világ jelenlegi állapota sok szomorúságot és keserűséget hordoz, de ez a keserűség számára éppen hogy alkotóerővé válik.
„Nagyon elszomorít, ha a világ állapotára gondolok – ez a legmélyebb inspirációm” – fogalmazott. Úgy véli, az írók feladata az, hogy a következő nemzedékeknek is átadják a reményt és a kitartást ezekben a sötét időkben.
Nyitókép: MTI Fotószerkesztőség/Marjai János
***