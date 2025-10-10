Ft
10. 10.
péntek
magyar nyelv Krasznahorkai László Nobel-díj

Krasznahorkai László a Nobel-díjáról: A magyar nyelv erejét ünnepli az elismerés

2025. október 10. 13:11

Az irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett magyar író szerint az olvasás és a képzelet ereje segíthet túlélni a kor válságait.

2025. október 10. 13:11
null

Az új irodalmi Nobel-díjas, Krasznahorkai László a Nobel-díj oldalának meghatottan beszélt arról, milyen nagy megtiszteltetés számára, hogy a magyar nyelven írók közül ő is felkerülhetett a világ legnagyobb alkotóinak sorába. 

Az író elmondta, teljesen váratlanul érte a hír, nem számított a díjra. 

Krasznahorkai úgy fogalmazott, „ez több mint katasztrófa – ez boldogság és büszkeség egyszerre”, idézve ezzel Samuel Beckett korábbi Nobel-díjas köszönő beszédét. 

A magyar szerző külön kiemelte, hogy számára a magyar nyelv használata és annak megőrzése az egyik legnagyobb érték, és különös öröm, hogy ezen a „kis nyelven” írt művekkel is lehet a világirodalom élvonalába kerülni.

Krasznahorkai elmondta, hogy elsősorban az olvasóknak tartozik hálával, mert ők adják az író igazi értelmét. Hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy az emberek ne veszítsék el a fantáziájukat, mert – mint mondta – „fantázia nélkül egészen más az élet”. A könyvek és az olvasás szerinte olyan erőt adnak, amely segít „túlélni ezeket a nagyon nehéz időket a Földön”.

Az író úgy látja, a világ jelenlegi állapota sok szomorúságot és keserűséget hordoz, de ez a keserűség számára éppen hogy alkotóerővé válik.

 „Nagyon elszomorít, ha a világ állapotára gondolok – ez a legmélyebb inspirációm” – fogalmazott. Úgy véli, az írók feladata az, hogy a következő nemzedékeknek is átadják a reményt és a kitartást ezekben a sötét időkben.

Nyitókép: MTI Fotószerkesztőség/Marjai János

***

 

johannluipigus
2025. október 10. 15:42
Na jó, miniszterelnök urunknak ís hatalmas köszönet jár a Nobel-díjas írótól, hiszen 80 %-ban neki köszönheti az elismerést. A Magyarországon tomboló "apokaliptikus terror" nélkül sosem került volna a díj közelébe.
Válasz erre
0
0
mikes8
2025. október 10. 15:34
Az pl. nagyon sokat segítene "túlélni ezeket a nagyon nehéz időket a Földön”, ha az ilyen sz@rháziak, mint ez a magyarul beszélő külföldi, nem állnának be a sátán szekerét tolni...
Válasz erre
0
0
sorostalanság
2025. október 10. 15:01
Mit ünneplünk ezen a magyarságát tagadó, középszerű sz@rházin...?
Válasz erre
0
0
massivement5
2025. október 10. 14:09
Így van. Eközben a proli, mucsai, büdöslábú, narancsbolsevik moszkovita nerjobbágyok gyakran nem ismerik a magyar helyesírás legalapvetőbb szabályait sem. (Legjobb példa erre a mandiner kommentpöcéje.) Az ungváry zsolt nevű komisszárnak meg nem tetszik a latin betű, ő kínai logografikus karakterekkel akarja írni a magyart, hiszen Kínát kell most szopni. (Felőlem írhat a kurva anyjának írhat szerelmesleveleket kandzsikkal.)
Válasz erre
0
9
