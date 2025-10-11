Emlékszel még, ugye, a kamaszéveinkre? – ilyen lett az Ákos-film, ami messze nem csak a rajongókhoz szól

„Október 16-án kerül országszerte a mozikba a Kovács Ákos énekes-dalszerző pályáját bemutató zenés portréfilm, az Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. Az alkotás a több évtizedes siker színfalai mögé enged bepillantást, a személyes küzdelmek és örömök ritkán látható világába.”

Eddig a sajtóhír, amely ugyan kiválóan összefoglalja a 108 perces mozgókép tartalmát, de nehezen adja vissza a valódi lényeget. Az Ákos-sztori ugyanis ennél jóval többről szól, ráadásul nem egy meglepetést okoz nemcsak a címszereplőt eddig kevésbé, vagy a rá aggatott számtalan címke miatt finoman szólva is csak felületesen ismerők,

de még a legelszántabb rajongók számára is.

Annál inkább, mert mintha ez esetben nem is feltétlenül a zene volna a lényeg, akármilyen furcsának is hangozhat ez egy alapvetően dalszerző-énekes-zenészről készült hosszú portré esetében. Ami nem azt jelenti, hogy a megfelelő pontokon ne szólalnának meg a megfelelő dalok – az Induljon a banzájtól a Felemelig –, jól tükröztetve egymásra a karrier egyes állomásait a magánéleti stációkkal.