Emlékszel még, ugye, a kamaszéveinkre? – ilyen lett az Ákos-film, ami messze nem csak a rajongókhoz szól

„Cédrus az őshonos flórában” – Krasznahorkai László a távolit hozza nagyon közel
Nem csak a nagyregényeit, az elbeszéléseit is díjazzák.
Több mint három évtizedig csúcson lenni; ennek kivételességét még azok is elismerik, akik nem értékelik különösebben a Kovács Ákos által eddig bejárt életpályát. A róla készült portréfilmben az a legjobb, hogy senkit nem akar meggyőzni semmiről, egyszerűen csak azt mutatja meg, hány arca van egy embernek – az ikon mögött.
„Október 16-án kerül országszerte a mozikba a Kovács Ákos énekes-dalszerző pályáját bemutató zenés portréfilm, az Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. Az alkotás a több évtizedes siker színfalai mögé enged bepillantást, a személyes küzdelmek és örömök ritkán látható világába.”
Eddig a sajtóhír, amely ugyan kiválóan összefoglalja a 108 perces mozgókép tartalmát, de nehezen adja vissza a valódi lényeget. Az Ákos-sztori ugyanis ennél jóval többről szól, ráadásul nem egy meglepetést okoz nemcsak a címszereplőt eddig kevésbé, vagy a rá aggatott számtalan címke miatt finoman szólva is csak felületesen ismerők,
de még a legelszántabb rajongók számára is.
Annál inkább, mert mintha ez esetben nem is feltétlenül a zene volna a lényeg, akármilyen furcsának is hangozhat ez egy alapvetően dalszerző-énekes-zenészről készült hosszú portré esetében. Ami nem azt jelenti, hogy a megfelelő pontokon ne szólalnának meg a megfelelő dalok – az Induljon a banzájtól a Felemelig –, jól tükröztetve egymásra a karrier egyes állomásait a magánéleti stációkkal.
Ám ennél sokkal fontosabb a címben is jelzett mögöttes: hogyan lehet embernek lenni és maradni a különböző létszakaszokban.
És ha már meglepetések, számomra ez volt az első, hogy az Ákos-univerzumban viszonylag járatlanként is tudtam valamiképpen a felhangzó dalok egy részének a szövegét, talán mert annak idején az osztálykirándulások fontos eleme volt, hogy a Hello, hello-t vagy a Dúdolni halkan-t ordítottuk bele az éjszakába. Abban pedig biztos vagyok, attól függetlenül, hogy összességében szereti-e Ákost vagy sem, húszon felül szinte mindenkinek van legalább egy hasonló „Ákos-élménye” itthon.
Akár a közelmúltból, akár a bonanzás időkből.
A film az archív felvételek révén visszavisz az utóbbi korszakba is, látjuk, hogy egyáltalán nem túlzás, amit az egyik zenésztárs mond: „abban a pár évben a Bonanza Banzairól szólt minden”. Sőt, még az is kiderül, a katonaság hogyan inspirálta az együttes nevének megszületését, amire ma kis híján Kommersz Ede és a családként, esetleg Szexcaliburként emlékezhetünk vissza.
Hasonlóan érdekesek a hatvanas-hetvenes évekbeli gyerekkort megidéző részek, amelyekben nagyobb döccenők nélkül simulnak össze a valós felvételek és fotók az „újrajátszott”, de hangulatukban, látványvilágukban a múltat idéző jelenetekkel – ezek tökéletesen megférnek a professzionális 4K-s technikával rögzített mai részekkel. A rendezői választás, azaz hogy az egymás után következő „beszélő fejek” hosszas monológjai helyett különböző módokat vegyítenek, ugyancsak jól működik: a dramatizált jelenetek, koncertrészletek, életképek, barátok, zenésztársak és maga Ákos hosszabb-rövidebb, de mindig lényegre törő mondatai nagyrészt jó ritmusban váltakoznak.
Ahogyan a beszélgetőtársként felkért Abaházi Csaba profizmusát sem érheti panasz;
ő is kellett hozzá, hogy Ákos ezúttal olyan dolgokról is meséljen, amelyekről korábban még talán soha vagy nem ilyen nyíltan: az édesanyja-édesapja haláláról, a hosszú ideje tartó házasságáról és a gyerekeiről.
Néha könnyes szemmel, máskor erős önreflexióval teszi mindezt, elsuhanó, de nagyon is beszédes pillanat, amikor egy villanásnyira előkerül egy csupa nyomtatott nagybetűvel írt cetli: „apa, téged szeretlek a legjobban a világon, csak legyél egy kicsit többet itthon”.
A siker egyéb árnyoldalai mellett a film és főszereplője a konfliktusos témákat sem kerüli meg, így mások mellett a Bonanza Banzai felbomlásáról vagy a híres telekomos „szakítás” kiváltó okairól és utóéletéről is hallunk néhány új információt. Aki azonban bármiféle aktuál-, pláne pártpolitikát vár, annak csalódnia kell. Bár a vége felé elhangzanak olyasféle mondatok, hogy „a politikailag korrekt újbeszél a szavak tiltásán keresztül dönti romba az eszményeket”, vagy hogy „nem hiszek a semlegességben”
és „konzervatívnak lenni ma a legnagyobb lázadás”,
ezek mindössze egy lelki alapállapot leszögezései, semmint ide vagy oda szavazásra való buzdítások.
Összességében az Ákos-sztori amellett, hogy a nézővel közösen végigjárja, hogyan lett a fiatalkori útkeresésből és hatni vágyásból komplett, még korántsem befejezett életpálya, egy férfi és egy ember veszteségeket sem nélkülöző, érzelmes felnövéstörténete. Aminek az őszintesége, közvetlen hangvétele, árnyaltságra való törekvése, humort sem nélkülöző líraisága pedig jót tesz az akarva-akaratlanul valahogy mindig fölé növő „sztárnak” is.
Az október 16-án országszerte mozikba kerülő, Kriskó László rendezte Ember maradj – Az Ákos-sztori készítése mintegy három évig tartott. A felvételek során közel húszórányi interjú készült Ákossal, a további megszólalókkal (Menczel Gábor, Rúzsa Magdi, Lukács László, Dorozsmai Péter, Madarász Gábor, Lepés Gábor, Gömöry Zsolt stb.) nagyjából harmincórányi beszélgetés született. Ehhez jönnek a koncertek és archív felvételek, a teljes nyersanyag így közelített a száz órához. A több esetben közönségtalálkozóval egybekötött vetítésekről mások mellett itt lehet tájékozódni: Ember Maradj. Az Ákos-sztori. Eddig | Facebook.
