A művészetben magadra ismerhetsz – így szólítaná meg a fiatalokat a Szépművészeti Múzeum

Gőzerővel folyik a pécsi Nemzeti Casino épületének felújítása
Az MCC gondozásába 2020-ban került az évtizedek óta üresen álló, rendkívül lepusztult állapotú épületkomplexum.
Baán László szerint a múzeumok jövője azon múlik, képesek-e személyes élménnyé tenni a művészetet. Az MCC rendezvényén arról beszélt, hogyan lehet a klasszikus gyűjteményeket újraértelmezni a digitális korszak közönsége számára.
Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója a múzeumi szféra mai kihívásairól és lehetőségeiről beszélt az Ifjúságkutató Intézet, az MCC Politikatudományi Műhely és az MCC Szociológia Műhely közös rendezvényén. A beszélgetést Tóth Miklós Bálint, a Társadalom- és Történelemtudományi Iskola kutatótanára moderálta.
Baán kiemelte, hogy a Szépművészeti Múzeum az elmúlt évtizedekben számos, nemzetközileg is visszhangot keltő kiállításnak adott otthont,
és a sikerek mögött a következetes gyűjteményépítés, a nemzetközi együttműködések, valamint a hazai közönség igényeinek pontos megértése áll.
Emellett hangsúlyozta a folyamatos műgyűjtés és a piac követésének fontosságát is egy múzeum életében.
Mint mondta: a Szépművészeti Múzeum kiemelt feladatának tekinti a magyar és nemzetközi képzőművészeti örökség gyarapítását, ajándékozások és célzott vásárlások révén. Baán utalt arra is, hogy az elmúlt öt évben több mint ezer műtárgyat sikerült megvásárolniuk, és ennél is több érkezett adományként, ugyanakkor a nagy értékű, 220 ezer euró feletti tételekből évente csak szűk körben történnek beszerzések, ami a piac szűkösségét és a források felelős felhasználását tükrözi.
A finanszírozás és a támogatói bázis kapcsán Baán rámutatott, hogy egyes magyar műgyűjtők éves tagdíjjal is hozzájárulnak az alapítványi háttérhez, ami stabilitást és mozgásteret ad a gyűjteménygyarapításhoz és a kiállítási programok megvalósításához. A nemzetközi szférában a látogatókért folyó versenyben nem feltétlenül szándékozik részt venni a múzeum, ugyanis a Szépművészeti igyekszik egyedi koncepciót mutatni,
amely egyszerre támaszkodik a nagy, nemzetközi nevekre és a magyar alkotók munkásságára.
A beszélgetésben elhangzott, hogy egyes kiállítások előkészítése akár többéves munka is lehet, amelyben a műtárgykölcsönzések, restaurálási feladatok, tudományos kutatás és közönségfejlesztés összehangolása rendkívül fontos. A beszélgetés egyik központi eleme a figyelemválság volt: a digitális platformok és a közösségi média térnyerése alapvetően alakította át a múzeumok működését az elmúlt évtizedben.
Baán szerint a klasszikus múzeumi feladatkörök mellé felzárkózott a figyelem megtartása és a fiatal generációk elérése, ami új interpretációs módszereket, élményszerű bemutatást és a digitális jelenlét tudatos fejlesztését követeli meg. A fiatalok többnyire csoportosan – iskolai keretek közt vagy saját szervezésben – érkeznek,
és számukra különösen fontos, hogy önmagukra ismerhessenek a művészetben, személyes kapcsolatot találjanak a bemutatott anyagokkal.
Ezért a múzeum egyszerre épít az ikonikus, nemzetközi vonzerejű művészekre és a magyar alkotók láthatóságának növelésére, itthon és külföldön egyaránt.
A beszélgetés légköre szakmai, mégis közérthető volt; több konkrét példa érzékeltette, miként találkozik a gyűjtési stratégia a kiállítás szervezésének gyakorlatával és a közönségelérés kihívásaival. Baán László optimistán tekint a jövőbe: meggyőződése, hogy a Szépművészeti Múzeum a nemzetközi múzeumi színtéren továbbra is meghatározó szereplő marad, ha képes egyszerre hű maradni gyűjteményi küldetéséhez és nyitott lenni az új közönségigényekre, különösen a fiatalok megszólításában.
