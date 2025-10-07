A művészetben magadra ismerhetsz – így szólítaná meg a fiatalokat a Szépművészeti Múzeum

Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója a múzeumi szféra mai kihívásairól és lehetőségeiről beszélt az Ifjúságkutató Intézet, az MCC Politikatudományi Műhely és az MCC Szociológia Műhely közös rendezvényén. A beszélgetést Tóth Miklós Bálint, a Társadalom- és Történelemtudományi Iskola kutatótanára moderálta.

Baán kiemelte, hogy a Szépművészeti Múzeum az elmúlt évtizedekben számos, nemzetközileg is visszhangot keltő kiállításnak adott otthont,

és a sikerek mögött a következetes gyűjteményépítés, a nemzetközi együttműködések, valamint a hazai közönség igényeinek pontos megértése áll.

Emellett hangsúlyozta a folyamatos műgyűjtés és a piac követésének fontosságát is egy múzeum életében.

Mint mondta: a Szépművészeti Múzeum kiemelt feladatának tekinti a magyar és nemzetközi képzőművészeti örökség gyarapítását, ajándékozások és célzott vásárlások révén. Baán utalt arra is, hogy az elmúlt öt évben több mint ezer műtárgyat sikerült megvásárolniuk, és ennél is több érkezett adományként, ugyanakkor a nagy értékű, 220 ezer euró feletti tételekből évente csak szűk körben történnek beszerzések, ami a piac szűkösségét és a források felelős felhasználását tükrözi.