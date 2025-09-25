Történész: a Szent Korona egy cölöp, amely a mai napig befolyásolja az életünket

Bemutatták a Kommentár konzervatív folyóirat legújabb számát, melynek témája a történeti folytonosság volt. A lapbemutatót Békés Márton főszerkesztő nyitotta meg, majd Máthé Áron történész, a NEB elnökhelyettese tartott bevezető előadást.

Máthé kifejtette, hogy a nemzetiszocialisták munkáspárt voltak, nem minősítve ezzel a becsületes munkáspártokat.

Marxista gyökerekkel rendelkeztek, és ez Hitler hatalomra jutásától egyre nyilvánvalóbbá vált. És erről nem lehetett beszélni a rendszerváltás előtt, hiszen a Szovjetunió marxista ideológiája kizárta, hogy ugyanazon a pályán egy eltérő nyelvezettel, de hasonló célokkal és világnézettel versenyezzen valaki. Amikor a Komintern meghatározta a fasizmus kifejezést, részben azt a célt szolgálta, hogy ne kelljen a nemzetiszocialista kifejezést használni. A meghatározás szerint ez a kapitalizmus legordasabb formája, és annyira szörnyű dolog, hogy még a becsületes tőkések is összefoghatnak a marxista pártokkal vele szemben. Ez adta meg aztán a népfront elméleti keretét.

Ezt követte egy beszélgetés, melyet Horváth Szilárd moderált, s melynek résztvevői a lap szerzői, Baczoni Dorottya, a XX. Század Intézet igazgatója, Gali Máté, az MCC kutatótanára és Anka László, a VERITAS Történetkutató Intézet kutatója voltak.

Horváth Szilárd kérdésére, miszerint milyen folytonosságot találhatunk a Szent Korona történetében, Baczoni Dorottya kifejtette, hogy vannak olyan folytonosságok, amelyek a túlélés zálogai. Ezzel szembe állította a negatív folytonosságokat, mint például amiről Máthé Áron is beszélt. Amikor folytonosságot vizsgálunk, bejön a megszakítottság kérdése is. A kérdés, hogy amikor már nincsen király, mihez kezdjünk egy a középkorra visszanyúló, a királyság szimbólumát jelentő koronával? A jelentések egymásra épülnek, ahogy haladunk előre az időben, és hiába haladtuk meg a királyságot, a téma mindig itt lebeg felettünk, szimbolizálja eredetünket, és a huszadik században is politikai súlya volt, például a revíziós politikában, de Kádár sem tudta megkerülni a kérdést.