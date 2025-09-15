2008 körül a magyar örök nyárban, forró nappalok a Balatonnál, bulizós éjszakák Pesten és Budán: fiatal társaságunkban, az utazói klubban fogadunk svéd srácokat. Imádják a balatoni árnyas, gyepes strand megejtő hétköznapiságát, a lángost, a langyos édesvizet, a nem túl komplikált balatoni nyaralói létet. Ahogy imádják a budapesti éjszakát is: a város látványát, a biztonságot és a szabadságot, az otthonosságot, amit nálunk éreznek.

És amit, árulták el egy hajnalig tartó beszélgetés során, már nem találnak a saját hazájukban.

Kifejezetten értelmes és nyitott gondolkodású srácoknak ismertük meg őket, nem csak a felszín után érdeklődtek: meséltünk nekik a magyar történelem mélységeiről és magasságairól, a rendszerváltás utáni nemzedékeink élethelyzetéről, a lehetőségeinkről és a kihívásainkról. És jól emlékszem, ahogy egyikük erre csillogó szemmel, elgondolkodva reagált: „Jó nektek, magyaroknak, hogy még van miért küzdenetek.”

Belém égett ez a gondolat e Svéd­országból jött sráctól – egy irigyelt, gazdag, késznek és tökéletesnek gondolt országból érkezett fiataltól nekem, egy különösen a 20. században sok viszontagságon átesett, történelmi viharoktól tépett ország fiataljának. Mint egy életlecke vagy egy életfeladat külső szemlélő által megfogalmazva. Szavai­ból az jött le, hogy náluk, Svédországban az állam mindent megteremtett és elrendezett már, a készbe születtek bele, az életek és egyéni lehetőségek a már megteremtett keretek között bontakozhatnak ki, már amennyire a keretek engedik. Vagyis az, amire Európa innenső fertályából oly sokan áhítozva vágynak, egy készre csiszolt jóléti állam, az abba beleszületettnek már inkább kényszerzubbony vagy minimum egy tét nélküli élet perspektívája. Amiben már nincs miért küzdeni, amiben már nincs tered valami saját csapásirány kitűzésére, ahol a dolgoknak már nincs tétje. Azt viszont mi, magyarok mindnyájan minden nemzedékben tudhatjuk: