Embermentő, fenegyerek, modern hős? – Ki volt valójában Libik György?

találó megjegyzése szerint könyve főhősének „kilenc élete” volt. Volte egy sportolói éne, hiszen híres síelővé vált, volt a Műegyetemi Atlétikai és Football Club, az Előre SE, majd a Budapesti Lokomitív és a Budapesti Dózsa síelője és motorversenyzője is. Egy alkalommal az egyik legjobb svájci síelőt, Luc Nigglit győzte le, a második világháború után a magyar téli olimpiai csapat kapitányának is megválasztották. Síelésben az 1948-as téli olimpián mérette meg magát, kétszeres magyar bajnok lett, valamint tizenötszörös csapatbajnok. 1956 és 1957 között a Magyar Sí Szövetség elnöke volt.

A síelés kapcsán került kapcsolatba a híres Szent-Györgyi Alberttel is, akinek elvette lányát, Nellyt.

Bár utólag többen állították, hogy ez a rövid életű házasság csak helyezkedés volt részéről, a szerző kiemeli, hogy ez egy szerelemházasság volt, Nelly után Libik nem igazán tudott mást szeretni, és még évekkel később is találkoztak.

A szerző szerint Libik nyíltan és többször szembeszállt a kommunista hatalommal,

gyakran saját biztonságát is kockáztatva: így történt, amikor a síválogatott tatai edzőtáborában zendülést szított a megalázó körletellenőrzések és a primitív sztálinista politikai szemináriumok miatt, s csak Farkas Mihály közömbössége mentette meg a komolyabb megtorlástól – már ha a fenti történet igaz. Itt a szerző Libik emlékezéseire, nem pedig az ÁBTL egyébként is mindig kritikával kezelendő irataira hivatkozik. 1956-ban Libik Nagy Imre mellé állt, ugyanakkor a forradalom idején még kommunista vezetőknek is védelmet nyújtott, köztük Horváth Mártonnak, a gyűlölt pártlap, a Szabad Nép főszerkesztőjének, akitől cserébe állítólag azt kérte, hogy fogalmazza meg Nagy Imre semlegességi nyilatkozatát. A forradalom leverése után Svédországba emigrált, ahol több mint harminc évig élt, és a svéd–magyar gazdasági kapcsolatok fejlesztésével próbálta enyhíteni a hazai rendszert, miközben a magyar titkosszolgálat sikertelenül próbálta beszervezni.