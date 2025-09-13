Sehol máshol nincs ilyen: két és fél évszázada készítenek egy könyvet Kőszegen

Kőszeg, a nyugati határszél ékszerdoboza, olyan hagyományt őriz, amely párját ritkítja Európában. A Szőlő Jövésnek Könyve nem csupán városi dokumentum, hanem az évszázadok lenyomata: egyszerre mesél a természetről, a szőlőről, az emberek munkájáról és sorsáról. Egyetlen vaskos kötet, amelyben minden év április 24-én – Szent György napján – újabb szőlőhajtások rajza kerül a lapokra. És miközben a hajtás bejegyzések sorjáznak, generációk történetei is egymásra íródnak.

A A Szőlő Jövésnek Könyve

Básthy Béla polgármester számára a könyv nem holmi régi relikvia, hanem Kőszeg lüktető szíve. „Maga a könyv vastagodni kezdett, és az első kötetében 250 évet mutat be most a Szőlő Jövésnek Könyve” – magyarázza, majd mosolyogva hozzáteszi, hogy bármely tetszőleges évet „vissza lehet lapozni”, hogyan állt a szőlő a város körüli dombokon Szent György napján.