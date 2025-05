Több mint százötvenen vannak, de csak most figyeltünk fel rájuk – íme a Hunyadi-sorozat láthatatlan hősei!

A Hunyadi-sorozathoz több mint 150 zászló készült, mind kézzel.

Mi volt pontosan a dolga?

Több mint százötven zászlót csináltam, hiszen az egyes epizódokhoz, jelenetekhez mindig más fajták kellettek. Eleve Hunyadi János seregében többféle változat előfordult, például attól függően, hogy gyalogsági vagy lovassági zászlóról volt szó, és akkor még nem beszéltünk a lándzsa- és dárdazászlókról. Aztán el kellett készíteni a többi között Újlaky Miklós, Rozgonyi Mária, Vlad Tepes, Visconti herceg, a török oldal vagy Luxemburgi Zsigmond zászlóit. A templomi koronázási jelenethez háromméteres óriás darabokat rendeltek, ez nekem is új kihívást jelentett.

Összességében a tíz rész alatt nem volt olyan jelenet, amelyben ne látszott volna valamelyik zászlóm.

Vagyis a Hunyadi láthatatlan hősei?

Igen, ez a mondat egy podcastműsorban hangzott el, de teljesen egyetértek vele, hogy a végére ezek a mindenhol lobogó zászlók is hősökké váltak. Mondjuk alaposan meg is dolgoztunk érte, hogy így legyen. Ahogy a forgatás zajlott, úgy volt muszáj nekünk is gyorsan haladni. Nemegyszer előfordult, hogy hétfő reggel érkezett a hozzávetőleges, történészek, szakemberek készítette tervrajz, szerda este meg már jött is a futár a végeredményért. Közben meg ugye nemcsak arról van szó, hogy mindent előre kell rajzolni, majd festeni,

a festékeket is magam keverem a komponensekből, ahogyan a hőkezelést is én végzem.

A Hunyadi esetében ennek különös jelentősége volt, hiszen a zászlók jó részét később leöregítették, amihez nekem úgy kellett elődolgozni, hogy a koptatásra ne az egész minta, csak bizonyos részei jöjjenek ki.

Mennyire kell, lehet figyelni ilyen felfokozott tempó mellett a minőségre, történelmi hűségre?

Maximalista vagyok, mindegy, milyen sok a munka, mennyire szűk a határidő, csak egy másodpercig vagy tíz percig látszódik majd a végeredmény, néhány dologból nem engedek. Eleve soha, semmilyen zászló esetében nem használok poliésztert, utálom ezt a szikrázó, ócska „otthonkaanyagot”, ami lehet, hogy elsőre jól mutat, de hamar kifakul, kiszakad, tönkremegy. A történelmi zászlók esetében különben sem lehetne ez az alapanyag, hiszen nekem azt is mindig szem előtt kell tartanom, melyik korban mi állhatott a rendelkezésre, a műszál pedig nem olyan régi találmány. Emellett figyelnem kell a filmesek technikai jellegű kéréseire is. Ha például egy zászlót fényáteresztő textilből varrnánk, az a felvétel közben folyamatosan villogna.

A három óriás zászló a Hunyadi koronázási jelenetében.

Cserében a zászlók tartalmába, a rajtuk megjelenő címerek, minták rajzolatába akad némi beleszólása?

Mivel időközben elég járatos lettem a heraldikában, ha úgy érzem, hogy abban a korban, azon a vidéken nem teljesen ilyen volt a sráfozás, vagy észreveszek más apró hibákat, nem rejtem véka alá. Szerencsére eddig mindig azt mondták, rendben, akkor csináld úgy, ahogy gondolod.

A végén meg, hogy hogy köszönjük, tökéletes.

Most min dolgozik éppen?

Rengeteg hazai és külföldi megrendelésem van, de a legtöbbjükről sajnos egyelőre nem beszélhetek. És reménykedem abban is, hogy lesz még dolgom a Hunyadiakkal. Ki tudja? Kósza hírek szerint már formálódik a Mátyás-sorozat terve, amiből, remélem, engem sem hagynak ki.

***

Kószó András neve fotós-videósként sem ismeretlen. Több munkája megjelent a National Geographicban, és az ő hazai természetfotóit láthatjuk a Liszt Ferenc repülőtér A és B terminálját összekötő folyosón és hamarosan a Nemzeti Múzeum kerítésén is. Magyarország a magasból című, különleges hangulatú kétrészes drónomozija 2022-ben és 2024-ben készült el, és az édesapjával való közös repüléseket is megidézve a madarak szemszögéből igyekszik bemutatni hazánk legszebb tájait, épületeit. Azokat, amelyek mellett „gyakran csak elrohanunk a telefonjainkat nyomkodva, vagy csak addig állunk meg egy pillanatra, amíg elkészítjük a kötelező szelfiket”.

Nyitókép és fotók: Kószó András