Öntsünk tiszta vizet a pohárba: „megszállás” volt itt vagy „felszabadítás”? – történész a Mandinernek a szovjetek szerepéről Magyarországon!

Felülről vezérelt narratíváról beszélhetünk, vagy az orosz nép körében élő általános képet lovagolják meg Putyinék? „Átnevelésről” van szó, vagy csak a mélyben szunnyadó orosz/szovjet önmeghatározást erősítik fel?

Oroszország saját értelmezése szerint szellemi honvédelmet folytat. Ez az ő dolguk, de innen nézve azért máshogy fest.

Mi magyarok nem szeretnénk április 4-ét ismét „felszabadításként” értelmezni,

pláne nem ünnepelni, és 1956 kapcsán sem bűnözőkről, fasisztákról és prostituáltakról beszélünk, ahogyan a kádári propaganda tette, hanem szabadságharcosokról, a munkástanácsokról és a vidék „csendes forradalmát” irányító megbecsült közösségi vezetőkről.

A lengyel Nemzeti Emlékezet Intézetével kiépült élő és erős kapcsolatunkat is értékesnek és megőrizendőnek tartjuk, ahogyan a többi közép-európai hasonló intézettel való jó munkakapcsolatot is. Az, hogy bekerültünk egy ilyen brosúrába, jelzés arra nézve, hogy a munka, amit elvégeztünk, legalábbis említésre méltó.

Az orosz kollégákkal továbbra is együttműködnek?

Igen, szeretnénk, pontosan úgy, ahogyan eddig is tettük.

Gondoljunk a 682 ezer szovjet fogságba került fogoly egyéni kartonjainak hazahozatalára,

vagy például a Komintern történetének újabb feltárására: „Magyarok a kommunista világpártban”. Ez az orosz fél együttműködése nélkül nem lett volna lehetséges!

Magyarországról nézve nehéz megérteni, hogy

az orosz emberek számára a Szovjetunió elsősorban nem egy kommunista birodalom volt, hanem a nagyság szimbóluma.

Nyilván az oroszok számára is nehéz megérteni, hogy a szovjet megszállás majd’ fél évszázada számunkra a nemzeti szuverenitás elvesztését is jelentette – az újra elszakított területekről nem is beszélve.

Nyitókép: Katonai díszszemle a budapesti Felvonulási téren (ma Ötvenhatosok tere) 1964. április 4-én