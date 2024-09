Az utolsó cowboyok

FOTÓ: Jelenkor

2014-ben jelent meg először magyarul Cormac McCarthy A síkság városai című regénye, de nemrég – új borítóval – ismét közreadta a Jelenkor Kiadó. Ez a könyv McCarthy talán legnagyobb művének, a Határvidék-trilógiának a záródarabja. A Vad lovak és az Átkelés után A síkság városai koronázza meg ezt a kétségkívül lenyűgöző, hatalmas művet. Ez a regény önmagában is megáll, nem szükséges ismernünk hozzá az előzményeket. Persze a trilógia első két darabjának olvasása szintén melegen ajánlott, mondanom sem kell. A síkság városai az 1950-es évek elején játszódik Új-Mexikóban. A korábbi művekben felbukkanó John Grady Cole és Billy Parham itt dolgozik egy farmon. Marhacsordákat terelnek, lovakat törnek be. Cowboyok tehát, e legendás típus utolsó képviselői. A hangsúly itt az utolsón van, mert ennek az életformának ekkorra már leáldozott, a két főhős azonban képtelen belátni ezt. Pontosabban nagyon is tudják, hogy elment mellettük a világ, ők mégis ragaszkodnak hozzá. Ragaszkodnak a kietlen, szinte felfoghatatlanul tágas tájhoz, amire nemsokára ráteszi a kezét a hadsereg. Ragaszkodnak egy életformához, miközben látják, hogy kibontakozóban van valami egészen más, valami új, ami hamarosan elsöpri a régit mindenestül. Azt is érzik, hogy ez a kibontakozó világ sokkal rosszabb lesz, mint az, amiben felnőttek. A táj sem a régi már, pedig látszólag ugyanolyan. A második világháború valamit megmérgezett benne, ahogy egyikük mondja a tábortűz mellett. Holott azon a tájon nem is volt háború, a frontokról hazatérő fiúk viszont a lelkükben hordják a pokoli emlékeiket. Szerelem, dráma és kegyetlenség járja át a regényt, de – mivel McCarthyról van szó – a kegyetlenség sosem öncélú, hanem szimbolikus ereje van. A síkság városai egy világ elsüllyedésének emlékműve, és ezzel együtt biblikus ihletettségű történet, az önfeláldozás, a szeretet és az árulás parabolája. McCarthy elsiratja a régi Amerikát, a tágas és vad vidékeket. És elsiratja az embert, aki a tájjal együtt elvesztette önmagát.

(Cormac McCarthy: A síkság városai – Határvidék-trilógia III. Jelenkor Kiadó, 2024)