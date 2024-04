Így csatlakozhattak a székelyek a honfoglaló magyarokhoz – török kutató a Mandinernek

Nyitókép: A székelyek címerének részlete (A besztercei evangélikus templom portáléja, 1480)

Kétrészes sorozatunk egy nagy hatású elméletet mutat be, ami nem kevesebbre vállalkozik, mint a székelyek eredetének a feltárására. Interjúalanyunk Aydemir Hakan (1968) nyelvész, turkológus, altajista, az Istanbul Medeniyet Egyetem nyelvészeti tanszékének vezetője, aki sok évszázados kérdésekre biztosít a tudományos világ által is elfogadható válaszokat. Itt olvashatja az első részt. Most a második, befejező rész következik.

*

Mikor és hol csatlakozhattak a székelyek a magyarokhoz?

A székelyek

a 9. században, a Kárpát-medencében csatlakoztak a honfoglaló magyarokhoz, amire a magyar középkori krónikás hagyomány, Anonymus és Kézai is utal.

Anonymus elmondása szerint, amikor a székelyek meghallották, hogy a magyarok Pannoniába érkeznek, eléjük mentek a Kórógy-érhez, illetve Kézai szerint Ruténia határára, majd a magyarokhoz csatlakozva részt vettek a Kárpát-medence elfoglalásában.

Tehát a székelyek már a magyarok Kárpát-medencébe érkezése előtt itt voltak, a hunokkal együtt érkeztek.

Attila 453-ban bekövetkezett halála után a Hun Birodalom szétesett, de a székelyek a Kárpátok délkeleti peremére húzódva helyben maradtak.

Miért csatlakoztak a székelyek a honfoglalókhoz? Taktikai okoból vagy távoli rokonság miatt?

A székelyek magyarokhoz való csatlakozásának valószínűleg stratégiai okai lehettek. Ugyanakkor azt is érdemes megemlíteni, hogy a honfoglaló magyar törzsek közül kettőről, a kér-ről és a keszi-ről kimutattam, hogy ugyanilyen nevű törzsek ker és kes (kesz) alakban, feltűnnek 370 körül a kaukázusi hun törzsek között is. Vagyis

elképzelhető, hogy a honfoglalók kér és keszi törzsének is volt valamilyen hun-hagyománya,

ami szintén megkönnyíthette a székelyek honfoglaló magyarokhoz való csatlakozását.

Mit tudunk a székelyek nyelvéről?

Sok apró jel együttesen arra utal, hogy

a székelyek török nyelvűek voltak.

Elsősorban maga a székely népnév török etimológiája utal erre. A népnév önmagában még nem bizonyíték, de ha hozzávesszük azokat a török eredetű szavakat, mint a kön-, csikkan-, csiszlik, gilán (~ gilány, killán, kellán, kirlan), amelyek Erdélyben csak a székely és a mezőségi nyelvjárások szókincsében találhatóak meg, akkor már nem lehet kétségünk.

Mindezeken kívül a székelyek török nyelvűségére utalhat egy korábban említett ferganai és környéki 4. századi székely pénzérmeken található és a türk abécéből jól ismert rovásjel is, ami valószínűleg az Eskelek népnév első betűje. Hasonló rövidítési gyakorlatot lehet látni a korabeli baktriai hunok egyes érmein törzs- vagy uralkodónevek estén is: pl. az ηβ (ēb) rövidités az ηβoδαλο (ēbodalo), a ‘heftalita’ népnév helyett, vagy csak to a Toramana hun királynév helyett.

Egyébként a székely-kérdéssel foglalkozó magyar történészek többsége is a székelyek török eredetét hangoztatta. Tehát én csak