Az Antant katonái, az ünnepelt szépség, a bankrabló és a trónkövetelő – a Gellért Szállóban benne van a teljes XX. századi magyar történelem

„A Gellért Szállóban benne van a teljes XX. századi magyar történelem”

Gondoljunk bele, hogy a boldog békeidőkben kezdték el építeni, és folytatták az elhúzódó első világháború idején is, amikor már tényleg minden beruházás leállt a fővárosban.

Erős hittel kitartottak amellett, hogy ez a szálloda a világ turisztikai térképére helyezi Budapestet. Igazuk lett, a háborút követően igazolta őket az élet” – nyilatkozta Zsigmond Gábor történész az Indexnek kedden, aki Tiborcz Istvánnal, a BDPST Group tulajdonosával és elnökével közösen jegyzi a Hotel Gellért. Történelmi vendégéjszakák című könyvet. A szerzővel a lap a felújítás alatt álló szállodában elevenített fel néhányat a legérdekesebb történetek közül.

Az Antant katonái, az ünnepelt szépség, a bankrabló és a trónkövetelő

„A kezdetekben itt szállásolták el az antant katonáit, majd a Tanácsköztársaság vörös katonáit, jött a román hadsereg, őket Horthy Miklós és serege követte. A kormányzónak hosszú időn keresztül lakosztálya is volt az első emeleten, csak ezt követően érkeztek a klasszikus értelemben vett vendégek. Ez még csak a szálloda történetének első pár hónapja, hol vagyunk még a második világháborúban történtektől, az itt megszállt hírességektől, a trónkövetelőktől és a nemzetközi bankrablóktól” – mesélte a történész.

Értékmentés és az értékteremtés

„Nyugat-Európában ez a fajta társadalmi felelősségvállalás nem ritka. Egyfelől az adott fejlesztés iránti támogatottságot és elfogadást erősíti, másfelől pedig értéknövelő hatása is van, hiszen a fejlesztés kapcsán születő brandet is felfelé pozicionálja” – idézte fel a lap Tiborcz István, korábbi szavait a Történelmi vendégéjszakák című könyvvel összefüggésben, aki rámutatott arra is: szakmai tevékenységének alapja az értékmentés és az értékteremtés.

Az ingatlanfejlesztéseikben olyan épületeket fejlesztenek, újítanak fel, amelyek építészeti örökségünk fontos elemei. „A falak, lépcsőházak, stukkók megmentése, helyreállítása akkor teljes, ha az épületek kulturális és történelmi értékeit is feltárják és dokumentálják” – fogalmazott a BDPST Group elnöke.

Nyitókép: Mandiner-Archív/Fortepan