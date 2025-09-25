„Tudom, hogy fáj az ilyeneknek az 52-42-es vereség” – Kocsis Máté is megszólalt a tiszás történész rasszista botrányával kapcsolatban

Kínos: rasszista botrányba keveredett a Tiszához közel álló történész
Kérdés, hogy hogyan fognak az esethez viszonyulni a Tisza Párthoz közel álló liberális körök.
„Ezt az ürgét egyébként történészként ajnározzák liberális körökben, és az MTA munkatársa. Biztos pont ilyen emberekre van ott is szükség” – fogalmazott a politikus.
Ahogy arról már lapunk is beszámolt, rasszista kijelentést tett Stefano Bottoni, a Tisza Párthoz közel álló történész. Megszólalására reagált Kocsis Máté is, „rasszista hisztit rendezett a Stefano Bottoni nevű tiszás megmondó ember a vasárnapi józsefvárosi győzelmünkkel kapcsolatban” – fogalmazott új Facebook-bejegyzésében a Fidesz frakcióvezetője.
Kocsis Máté a bejegyzésében is rámutatott a Tisza politikusának rasszista megszólalására, amit szerinte a vereségtől frusztráltan tett.
Az egy masszívan cigány lakta körzet, ami jelenleg a Fidesz aranytyúkja (Kocsisék erre építettek)”
– fogalmazott eredeti kommentjében Stefano Bottoni.
„Szép megfejtések egy rövid mondatban” – ironizált Kocsis Máté, majd így folytatta:
Ezt az ürgét egyébként történészként ajnározzák liberális körökben, és az MTA munkatársa. Biztos pont ilyen emberekre van ott is szükség”
– mutatott rá a komment mögött rejlő egyik nagy problémára a Fidesz frakcióvezetője.
A kormánypárti politikus kiemelte továbbá, hogy Stefano Bottoni a kijelentésével degradált egy népcsoportot és megbélyegzett egy városrészt.
Tudom, hogy fáj az ilyeneknek az 52-42-es vereség – mert már előre nagyképűek és dölyfösek voltak az eredménnyel kapcsolatban -, de erre nem egy masszív cigányozás a jó válasz, hanem érdemes lenne esetleg egy ennél alaposabb elemzést csinálni”
– szúrt oda a Tisza Pártnak bejegyzése záró gondolataként Kocsis Máté.
Nyitókép: Facebook / Stefano Bottoni
