Tisza Pár Stefano Bottoni Kocsis Máté történész

„Tudom, hogy fáj az ilyeneknek az 52-42-es vereség” – Kocsis Máté is megszólalt a tiszás történész rasszista botrányával kapcsolatban

2025. szeptember 25. 09:46

„Ezt az ürgét egyébként történészként ajnározzák liberális körökben, és az MTA munkatársa. Biztos pont ilyen emberekre van ott is szükség” – fogalmazott a politikus.

2025. szeptember 25. 09:46
Ahogy arról már lapunk is beszámolt, rasszista kijelentést tett Stefano Bottoni, a Tisza Párthoz közel álló történész. Megszólalására reagált Kocsis Máté is, „rasszista hisztit rendezett a Stefano Bottoni nevű tiszás megmondó ember a vasárnapi józsefvárosi győzelmünkkel kapcsolatban” – fogalmazott új Facebook-bejegyzésében a Fidesz frakcióvezetője.

Kocsis Máté a bejegyzésében is rámutatott a Tisza politikusának rasszista megszólalására, amit szerinte a vereségtől frusztráltan tett.

Az egy masszívan cigány lakta körzet, ami jelenleg a Fidesz aranytyúkja (Kocsisék erre építettek)”

– fogalmazott eredeti kommentjében Stefano Bottoni.

„Szép megfejtések egy rövid mondatban” – ironizált Kocsis Máté, majd így folytatta:

Ezt az ürgét egyébként történészként ajnározzák liberális körökben, és az MTA munkatársa. Biztos pont ilyen emberekre van ott is szükség”

– mutatott rá a komment mögött rejlő egyik nagy problémára a Fidesz frakcióvezetője.

A kormánypárti politikus kiemelte továbbá, hogy Stefano Bottoni a kijelentésével degradált egy népcsoportot és megbélyegzett egy városrészt.

Tudom, hogy fáj az ilyeneknek az 52-42-es vereség – mert már előre nagyképűek és dölyfösek voltak az eredménnyel kapcsolatban -, de erre nem egy masszív cigányozás a jó válasz, hanem érdemes lenne esetleg egy ennél alaposabb elemzést csinálni”

– szúrt oda a Tisza Pártnak bejegyzése záró gondolataként Kocsis Máté.

Nyitókép: Facebook / Stefano Bottoni

