A gazdaság felülírta a migrációs félelmeket Svájcban, de a vita korántsem ért véget – szakértő a Mandinernek

Az új korlátozásokat az ukrán menedékkérőkre is kiterjesztették, mivel őket is rendszeresen hasonló visszaéléseken érték.

A szakértő szerint ugyanakkor ez a probléma nem kizárólag Svájcban jelent meg, hanem más európai országokban is visszatérő viták tárgya. Akárcsak a migrációs hátterű, nem európai bevándorlók által időnként kirobbantott erőszakos zavargások ügye.

A migrációval kapcsolatos nemzet- és közbiztonsági, illetve társadalmi aggályok tehát továbbra is léteznek, ami részben magyarázza azt is, hogy a referendum végül rendkívül szoros eredményt hozott:

Biztos, hogy ezek a tényezők is közrejátszottak. Ha a számokat nézzük, akkor nem beszélhetünk óriási különbségről”

– hangsúlyozta Dócza Edith, aki szerint ugyanakkor a harmadik világból – főleg Szíriából – érkezők egyelőre korántsem jelentenek akkora gondot Svájcban, mint Nyugat-Európa más államaiban.

Nem látszik egyértelmű földrajzi mintázat

A népszavazás eredményeit kantonokra bontva vizsgálva első pillantásra feltűnő, hogy az ország meglehetősen megosztott képet mutatott a kérdésben, függetlenül attól, hogy az adott térségben mekkora volt a bevándorlók aránya.

Dócza Edith szerint azonban a végeredményből nehéz egy, megfellebbezhetetlen tanulságot levonni:

Én személy szerint nem tudtam benne felfedezni olyan mintázatot, amelyet logikusnak gondolhatnánk, mint például, hogy a határ menti régiókban jobban elutasítják a migráció korlátozását, vagy éppen jobban támogatják”

– szögezte le.

A szakértő úgy látja, Svájc sajátos helyzetben van Európában: szerinte amiatt, hogy az ország nem tagja az EU-nak, és emiatt a már említett nagyobb szabályozási szabadsággal bír, a társadalom különböző részei is másképp érzékelik a migráció előnyeit és problémáit, mint a tényleges tagállamok polgárai.

Az igenek és a nemek területi megoszlása a svájci népszavazáson

Forrás: Facebook

Melyik az erősebb szempont?

A vezető elemző hangsúlyozta, hogy a referendum kampánya tulajdonképpen két eltérő jövőkép ütközéséről szólt.

A Svájci Néppárt szerint a gyors népességnövekedés hosszabb távon veszélyezteti az ország hagyományos életformáját, túlterheli az államot és fokozza a lakhatási problémákat.

Az ellenzők ezzel szemben azt hangsúlyozták, hogy a bevándorlás korlátozása maga idézne elő gazdasági és társadalmi válságot.

Dócza Edith szerint a választók többsége végül az utóbbi érvelést fogadta el, és „még mindig sokkal előrébb helyezik a gazdasági érdekeket”.

A fiatalok sem gondolkodnak egységesen

A migráció kérdésében gyakran felmerül, hogy a fiatalabb generációk nyitottabban viszonyulnak a bevándorláshoz, míg az idősebb korosztályok inkább a korlátozások hívei. A svájci népszavazás eredményei azonban ennél jóval árnyaltabb képet mutatnak.

Dócza Edith szerint bár bizonyos generációs különbségek valóban léteznek, ezek önmagukban nem magyarázzák a referendum végkimenetelét.

A szakértő rámutatott, hogy Svájcban a migráció kérdése már évtizedek óta a politikai viták középpontjában áll, ezért a különböző korosztályok tagjai is sokkal tudatosabban viszonyulnak hozzá, mint számos más európai országban:

Ez nem egy új téma Svájcban. A lakosság hosszú ideje együtt él ezekkel a kérdésekkel, ezért a vélemények sem kizárólag életkor alapján különülnek el.”

A referendum eredménye alapján inkább az látszik, hogy a gazdasági megfontolások és a migráció következményeinek eltérő megítélése befolyásolta a szavazókat, mintsem a klasszikus generációs törésvonalak.

Tényleg túl magas a külföldiek aránya?

A kampány egyik legfontosabb érve az volt, hogy Svájc lakosságának közel harmada külföldi állampolgár. A Svájci Néppárt szerint ez hosszabb távon fenntarthatatlan folyamatokat indíthat el.

A hivatalos statisztikák szerint a külföldi állampolgárok aránya ma már 27–28 százalék körül mozog, ami európai összehasonlításban is rendkívül magasnak számít. Dócza Edith szerint azonban önmagában ez a szám nem feltétlenül árul el mindent.

A szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy a külföldi állampolgárok legnagyobb hányada esetében olyan munkavállalókról van szó, akik hosszabb ideje az országban élnek és dolgoznak.

A szám önmagában valóban magasnak tűnik, de azt is látni kell, hogy kulturális téren a külföldi munkavállalók túlnyomó többsége nem áll messze a svájciak életformájától: vagy az uniós országokból, vagy pedig az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagállamaiból érkeznek”

– emelte ki, hozzátéve, hogy a svájci állampolgárság az egyik legnehezebben megszerezhető Európában. Akinek ezt sikerül elérnie, az minden valószínűség szerint egy teljesen integrálódott személy.

Ugyanakkor a vezető elemző azt is kiemelte: nem tudni pontosan, hol van az a bevándorlási arány, amelynél már az identitásbeli kérdések felülírják a gazdasági megfontolásokat. Pláne egy ennyire speciális társadalmi berendezkedésnél – kis területű, alacsony népességű, vendégmunkára épülő gazdasággal bíró ország –, mint a svájci. A jelenlegi szavazás szerinte arra is rávilágított, hogy az alpesi ország még nem érkezett el ehhez a „törésponthoz”.

A referendum kapcsán az is felmerült – főleg a svájci viszonyokat felületesen ismerő kritikusok részéről –, hogy a szavazás végeredményét maguk a bevándorlók is befolyásolhatták. A voksoláson azonban kizárólag a svájci állampolgársággal rendelkezők vehettek részt, így a véleménynyilvánítás autentikusnak tekinthető.

Nem először döntöttek migrációs kérdésben

Azt sem érdemes elfelejteni, hogy Svájcban korántsem ez volt az első olyan referendum, amely a bevándorlás és a kulturális identitás kérdését érintette.

A legismertebb korábbi példa a 2009-es népszavazás volt, amelyen a választók többsége támogatta az új minaretek építésének tilalmát. Az ügy akkor világszerte komoly visszhangot váltott ki, és hosszú időre a svájci közélet egyik meghatározó témájává vált.

A 2009-es minaretellenes népszavazás plakátja

Forrás: X

Dócza Edith szerint a mostani referendum részben ugyanabba a politikai hagyományba illeszkedik:

Svájcban régóta jellemző, hogy a migrációval és identitással kapcsolatos kérdésekről közvetlenül is megkérdezik a választókat.”

A szakértő szerint éppen ezért nem tekinthető rendkívülinek, hogy a Svájci Néppárt ismét népszavazási kezdeményezéssel próbálta napirenden tartani a kérdést.

Biztosan hallunk még a témáról

Bár a kezdeményezés végül elbukott, a migrációval kapcsolatos viták korántsem értek véget Svájcban.

A népszavazás eredménye azt mutatta, hogy a svájciak jelentős része továbbra is fogékonynak bizonyul a bevándorlás korlátozását célzó javaslatokra. A több mint 45 százalékos támogatottság arra utal, hogy a kérdéskör a következő években is meghatározó maradhat a svájci politikában.

Dócza Edith szerint a Svájci Néppárt nem fogja elengedni a migráció témáját, bár az, hogy a lakosságplafon koncepcióját mennyire tudják vagy akarják napirenden tartani, már kérdéses. Ennek kapcsán a szakértő rámutatott a mostani kezdeményezés következetlenségeire is:

A koncepció nem adott egyértelmű választ az olyan kérdésekre, hogy például mi történik akkor, ha Svájc népessége 2050-ig organikusan, a bevándorlástól függetlenül éri el a tízmillió főt.”

Az ellenkampány plakátja Donald Trumppal, Vlagyimir Putyinnal és Hszi Csin-pinggel riogatta a szavazókat

Forrás: SEBASTIEN BOZON / AFP

Arra is rámutatott, hogy amikor idén tavasszal benyújtották a kezdeményezést, már akkor 9,1 millió fő volt Svájc népessége. Az első korlátozási lépcső bevezetéséhez pedig mindössze 400 ezer fős növekedésre lett volna szükség az elkövetkező 24 éven belül, ami korántsem tekinthető irreális forgatókönyvnek.

A vezető elemző szerint a Svájci Néppárt – amely jelenleg is az egyik legmeghatározóbb kormányzati tényező – biztosan nem fogja feladni a bevándorlásellenes álláspontját, a kérdés az, hogy ehhez milyen mértékű támogatottságot képes szerezni a jövőben.

Ez főleg amiatt fontos, hogy képesek lesznek-e választ találni azokra a kérdésekre, amelyeket a mostani referendum ellenzői szegeztek nekik: ha nem jönnek a külföldi munkavállalók, akkor ki fog házakat építeni, kik dolgoznak majd az egészségügyben, a vendéglátásban, és kik tartják majd karban az infrastruktúrát?”

Dócza Edith úgy véli, hogy egyelőre sem a migráció ellenzői, sem a támogatói nem tudtak olyan választ adni a másik fél érveire, ami végleg lezárhatná a vitát. Azt azonban nehéz megjósolni, hogy hosszú távon melyik fél álláspontja kerekedik majd felül.