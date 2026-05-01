Videón a látványos ellentámadás: porig bombázták az oroszok által elfoglalt drónüzemet az ukránok

Az ukránok nem győznek hálálkodni: meglepő közvetítő tűnt fel a Kijev–Moszkva tárgyalásoknál
Ukrán drónok támadták meg az oroszok által elfoglalt Zaporizzsja régióban található, orosz drónfejlesztés szempontjából kulcsfontosságú komplexumot, több létesítményt megrongálva – jelentette be április 30-án az ukrán drónhaderő 413. „Raid” ezrede, derült ki a The Kyiv Independent beszámolójából.
A közösségi médiában is közzétett támadás a BARS-Sarmat különleges egység épületeit érte, amely az orosz drónhaderő részét képezi, és az Azovi-tenger partján, Zaporizzsja területén található. A pontos helyét azonban nem közölték.
A portál kiemlte, hogy az ukrán ezred szerint a 2024-ben létrehozott BARS-Sarmat Központ kulcsfontosságú komplexumként szolgál az orosz drónok, robotikus és elektronikus hadviselési rendszerek, valamint a „parancsnoki és kommunikációs berendezések” fejlesztésében.
A támadás után megerősítették, hogy a központ több műhelye is károsodott, ahol drónokat és pilóta nélküli földi járműveket gyártottak és szereltek fel. A cikk szerint az ezred nem pontosította, hogy pontosan mikor hajtották végre a támadást, illetve az okozott kár mértéke sem tisztázott egyenlőre.
