Az ukránok nem győznek hálálkodni: meglepő közvetítő tűnt fel a Kijev–Moszkva tárgyalásoknál

Trump továbbra is blokáddal szorongatja Iránt, míg a republikánusok szerint az USA „négy diktatúrával” birkózik
Melania Trump segítségével 26, Oroszország által elrabolt ukrán gyermeket mentettek meg.
Melania Trump, Donald Trump segítségével menekítettek ki 26, Oroszország által elrabolt ukrán gyermeket – írja Kyiv Independent az Ukrán emberi jogi ombudsman, Dmitro Lubinec jelentetésére hivatkozva.
Egyértelmű, hogy az Egyesült Államok first ladyjének bevonása bizonyos értelemben megkönnyíti számomra az Oroszországgal folytatott tárgyalásokat”
– mondta Lubinec, utalva arra, hogy a first lady kulcsfontosságú szereplővé lépett elő a gyerekekről szóló tárgyalásokban.
Az ombudsman ismertette azon információkat is, miszerint Ukrajna hetente tart egyeztetéseket Donald Trump feleségével, a kiskorúak ügyében.
Melania Trump 2025 augusztusában még egy olyan levelet is írt Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, amelyben az elrabolt ukrán gyermekek ügyében kérte az államfő közbenjárását.
Az amerikai külügyminisztérium ezen felül 2026 márciusának végén bejelentette, 25 millió dollárt különített el annak a 20 570 ukrán gyermeknek a megsegítésére, akiket Oroszország foglyul ejtett.
Nyitókép: Mandel NGAN / AFP
***