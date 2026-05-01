melania trump menekítés egyesült államok gyermek ukrajna oroszország

Az ukránok nem győznek hálálkodni: meglepő közvetítő tűnt fel a Kijev–Moszkva tárgyalásoknál

2026. május 01. 06:23

Melania Trump segítségével 26, Oroszország által elrabolt ukrán gyermeket mentettek meg.

2026. május 01. 06:23
null

Melania Trump, Donald Trump segítségével menekítettek ki 26, Oroszország által elrabolt ukrán gyermeket – írja Kyiv Independent az Ukrán emberi jogi ombudsman, Dmitro Lubinec jelentetésére hivatkozva.

Egyértelmű, hogy az Egyesült Államok first ladyjének bevonása bizonyos értelemben megkönnyíti számomra az Oroszországgal folytatott tárgyalásokat” 

– mondta Lubinec, utalva arra, hogy a first lady kulcsfontosságú szereplővé lépett elő a gyerekekről szóló tárgyalásokban.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Az ombudsman ismertette azon információkat is, miszerint Ukrajna hetente tart egyeztetéseket Donald Trump feleségével, a kiskorúak ügyében.

Melania Trump 2025 augusztusában még egy olyan levelet is írt Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, amelyben az elrabolt ukrán gyermekek ügyében kérte az államfő közbenjárását. 

Az amerikai külügyminisztérium ezen felül 2026 márciusának végén bejelentette, 25 millió dollárt különített el annak a 20 570 ukrán gyermeknek a megsegítésére, akiket Oroszország foglyul ejtett.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

johannluipigus
2026. május 01. 07:58
Egy újabb ukrán népmese. Mint amikor a lemészárolt ukrán civilek rágyújtottak egy staubra a hullazsákban.
bekeev-2025
2026. május 01. 07:50
Megvannak azok a gyerekek egyáltalán, akiket az oroszok elraboltak vagy Katyn közelében keressék őket?
kirvik3
2026. május 01. 07:50
Olvasott valaki valaha is arról a világ sajtóban, hogy az oroszok odamentek, kitépték a gyereket a szülei kezéből és "elrabolták" őket,í Nyilván kiürítéssel kapcsolatos művelet során vitték l őket, pl., mert magukra voltak hagyva egy óvodában, f.szom tudja hol. Vagy egy árvaházban. Ha bármiféle elrablás a fenti módon megtörtént volna, az ukránok mocskos hazug sajtója már telesírta volna a világot. Nem a hazahozatalkor, hanem amikor elvitték őket.
bekeev-2025
2026. május 01. 07:49
B_kanya 2026. május 01. 07:41 • Szerkesztve bekeev-2025 2026. május 01. 07:17 ". Idegennyalonc." A Családi Együttbűnözés Rendszerét idegből és 147 centi magasról nyaló botika, a felvidéki fénymásolóból ideges. Pedig közpénzből fizetik. Költözz Oroszország Anyácskába. Tiszaországban úgysincs jövője a bukott fajtádnak. :)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!