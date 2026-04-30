Trump továbbra is blokáddal szorongatja Iránt, míg a republikánusok szerint az USA „négy diktatúrával” birkózik

Így nyitná meg Amerika a Hormuzi-szorost
Egy új amerikai kezdeményezés célja a nemzetközi hajóforgalom stabilizálása.
Az amerikai Szenátusban ismét napirendre került az iráni háború ügye, a hadügy szerint Irán külső segítséget kap.
A Fox News beszámolója szerint kemény kérdésekkel szembesülhetett a törvényhozás előtt Pete Hegseth, amerikai hadügyminiszter és Dan Caine vezérkari főnök. A csatorna szerint egyszerre került terítékre a közel-keleti konfliktus alakulása, a Pentagon 1500 milliárd dolláros költségvetési terve és az energiaárak elszállása. Közben Trump továbbra is fokozni próbálja a nyomást a perzsa államon, de a feladat napról napra egyre keményebb, pláne úgy, hogy az Egyesült Államok – a kormánypárt politikusai szerint – nem egyetlen ország ellen hadakozik.
A szenátusi meghallgatáson Dan Caine tábornok arra utalt, hogy Moszkva is szerepet játszhat az iráni hadműveletek támogatásában:
Határozottan van ott valamiféle [orosz] tevékenység”
– mutatott rá, részletekbe azonban nem bocsátkozott.
Roger Wicker, republikánus szenátor ennél egyértelműbben fogalmazott:
Nincs kétség afelől, hogy Putyin Oroszországa komoly lépéseket tesz erőfeszítéseink aláásására Iránban.”
A politikus egy szélesebb geopolitikai összefüggésre is figyelmeztetett, amikor úgy fogalmazott, hogy „négy diktatúrával” állnak szemben:
Ez a növekvő szövetség nem tagadható. Ide tartozik Kína, Oroszország, Irán és Észak-Korea.”
A szenátor arra is kitért, hogy ezek az Amerikával szemben álló hatalmak minden területen igyekeznek segíteni egymást, és gáncsolni az Egyesült Államok erőfeszítéseit.
Donald Trump közben saját narratíváját igyekezett felvázolni a konfliktusról a Fehér Házban. Szerinte az iráni rezsim brutális megtorlásokat hajt végre:
Negyvenkétezer ártatlan, fegyvert nem viselő embert öltek meg, csak mert tiltakoztak”
– utalt az elnök az iráni rezsim elleni állítólagos civil megmozdulásokra. Az amerikai elnök úgy fogalmazott:
Bizonyos értelemben megpróbálom megmenteni azt az országot.”
Trump külön kiemelte a tengeri blokád hatását is, amellyel szerinte súlyos csapást mér Teheránra:
A blokád hihetetlen. Nem jutnak olajbevételekhez.”
Állítása szerint Irán tárgyalni akar, még ha az országon belüli hatalmi viszonyok jelenleg bizonytalanok is:
Nagyon szeretnének megállapodni.”
Az elnök odáig ment, hogy azt állította:
A vezetésük és a haderejük szinte teljesen megsemmisült.”
A szenátusi meghallgatás ténye és Trump kijelentései egyaránt azt jelzik: a konfliktus nemcsak katonai, hanem globális politikai és gazdasági fronton is elhúzódik; ugyanakkor az elnöki adminisztráció – a novemberi félidős választásokra ráfordulva – már a belpolitikai kockázatok mérséklését tekinti az egyik fő céljának. A „gonosz tengelye” jellegű kommunikáció, illetve az iráni nép érdekeinek egyre erőteljesebb hangsúlyozása még akkor is az utóbbi célokat szolgálják, ha a kijelentéseknek vannak tényszerű alapjai.
Fotó: Brendan SMIALOWSKI / AFP