Pete Hegseth iráni háború Kína Oroszország Észak-Korea Donald Trump Blokád Irán Egyesült Államok

Trump továbbra is blokáddal szorongatja Iránt, míg a republikánusok szerint az USA „négy diktatúrával” birkózik

2026. április 30. 23:06

Az amerikai Szenátusban ismét napirendre került az iráni háború ügye, a hadügy szerint Irán külső segítséget kap.

2026. április 30. 23:06
A Fox News beszámolója szerint kemény kérdésekkel szembesülhetett a törvényhozás előtt Pete Hegseth, amerikai hadügyminiszter és Dan Caine vezérkari főnök. A csatorna szerint egyszerre került terítékre a közel-keleti konfliktus alakulása, a Pentagon 1500 milliárd dolláros költségvetési terve és az energiaárak elszállása. Közben Trump továbbra is fokozni próbálja a nyomást a perzsa államon, de a feladat napról napra egyre keményebb, pláne úgy, hogy az Egyesült Államok – a kormánypárt politikusai szerint – nem egyetlen ország ellen hadakozik.

Több ország is ringbe szállt?

A szenátusi meghallgatáson Dan Caine tábornok arra utalt, hogy Moszkva is szerepet játszhat az iráni hadműveletek támogatásában:

Határozottan van ott valamiféle [orosz] tevékenység”

– mutatott rá, részletekbe azonban nem bocsátkozott.

Roger Wicker, republikánus szenátor ennél egyértelműbben fogalmazott:

Nincs kétség afelől, hogy Putyin Oroszországa komoly lépéseket tesz erőfeszítéseink aláásására Iránban.”

A politikus egy szélesebb geopolitikai összefüggésre is figyelmeztetett, amikor úgy fogalmazott, hogy „négy diktatúrával” állnak szemben:

Ez a növekvő szövetség nem tagadható. Ide tartozik Kína, Oroszország, Irán és Észak-Korea.”

A szenátor arra is kitért, hogy ezek az Amerikával szemben álló hatalmak minden területen igyekeznek segíteni egymást, és gáncsolni az Egyesült Államok erőfeszítéseit.

Trump: „Megpróbálom megmenteni az országot”

Donald Trump közben saját narratíváját igyekezett felvázolni a konfliktusról a Fehér Házban. Szerinte az iráni rezsim brutális megtorlásokat hajt végre:

Negyvenkétezer ártatlan, fegyvert nem viselő embert öltek meg, csak mert tiltakoztak”

– utalt az elnök az iráni rezsim elleni állítólagos civil megmozdulásokra. Az amerikai elnök úgy fogalmazott:

Bizonyos értelemben megpróbálom megmenteni azt az országot.”

A blokád marad

Trump külön kiemelte a tengeri blokád hatását is, amellyel szerinte súlyos csapást mér Teheránra:

A blokád hihetetlen. Nem jutnak olajbevételekhez.”

Állítása szerint Irán tárgyalni akar, még ha az országon belüli hatalmi viszonyok jelenleg bizonytalanok is:

Nagyon szeretnének megállapodni.”

Az elnök odáig ment, hogy azt állította:

A vezetésük és a haderejük szinte teljesen megsemmisült.”

A szenátusi meghallgatás ténye és Trump kijelentései egyaránt azt jelzik: a konfliktus nemcsak katonai, hanem globális politikai és gazdasági fronton is elhúzódik; ugyanakkor az elnöki adminisztráció – a novemberi félidős választásokra ráfordulva – már a belpolitikai kockázatok mérséklését tekinti az egyik fő céljának. A „gonosz tengelye” jellegű kommunikáció, illetve az iráni nép érdekeinek egyre erőteljesebb hangsúlyozása még akkor is az utóbbi célokat szolgálják, ha a kijelentéseknek vannak tényszerű alapjai.

Fotó: Brendan SMIALOWSKI / AFP

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Canadian
2026. május 01. 00:06
Gondolom most indul majd Amerika gyalázása és Trump anyázása. A magát valami egészen felfoghatatlan okból jobboldalinak tartó tömeg lelkesen együtt ordít a nemzetközi baloldallal, imádja a tömeggyilkos iráni iszlamista rezsimet, imádja a Hamászt és a Hezbollát, aztán a következő lelegzetvétellel már az iszlamista migráns invázió szidja, és képtelen látni a párhuzamot. Agymosott idiótákkal nehéz vitatkozni, mert a logika nem működik rajtuk, csak ismétlik amit a szájukba rágtak. Kérdésem a következő: Ha Amerika és a NATO olyan borzalmas, akkor az elmúlt 16 évben amikor végig 2/3-otok volt, miért nem léptetek ki belőle? Ugyanez a kérdés az EU-ra is.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!