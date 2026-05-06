fehér ház marco rubio hormuzi - szoros irán egyesült államok donald trump pakisztán

Vége van? Az Egyesült Államok felfüggeszti a Hormuzi-szoros biztosítását

2026. május 06. 05:53

Donald Trump szerint óriási előrelépés történt egy végleges megállapodás felé Irán képviselőivel.

null

Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a Hormuzi-szoros hajóforgalmának biztosítására indított műveletet – jelentette be Donald Trump amerikai elnök kedden.

Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében részben a teheráni vezetéssel elért előrelépéssel indokolta döntését.

„Óriási előrelépés történt egy teljes és végleges megállapodás felé Irán képviselőivel, 

egyetértettük abban, hogy miközben a blokád teljes mértékben fennmarad, addig a Szabadság Projekt (a hajók mozgása a Hormuzi-szoroson keresztül) rövid időre szünetel, hogy meglássuk a megállapodás véglegesíthető és aláírható-e” – írta Donald Trump.

Az elnök hozzátette, hogy 

döntésében szerepet játszott Pakisztán és egyéb országok kérése, valamint az Irán felett korábban elért amerikai katonai siker.

Donald Trump vasárnap jelentette be, hogy hétfőtől az Egyesült Államok hadereje Szabadság Projekt (Project Freedom) néven műveletet indít, amelynek keretében védelmet és kíséretet biztosítanak a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajók számára, amelyek a közlekedési útvonal zárlata miatt az elmúlt több mint két hónapban az Arab-öböl vizein rekedtek.

Marco Rubio külügyminiszter kedden a Fehér Ház sajtótájékoztatóján többi között arról beszélt, hogy összesen

 csaknem 23 ezer tengerész tartózkodik a veszteglő hajók fedélzetén, 

közülük 10-en a kialakult helyzettel összefüggésben vesztették életüket.

(MTI)

Nyitókép: MTI/AP/ISNA/Amirhoszein Horgui

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hobby024
2026. május 06. 09:22
csabaapa-2: " Így ugyanis dollárért, a dollár hegemóniáját úgy-ahogy még fenntartva, el tudja adni saját készleteit, szorongatni tudja Európát és Kínát." Ez volt a forgatókönyv. Az USA a megemelkedett olajáron tarolt, de Kína, India (a kelet) felvásárolt minden olajtartalékot. Az USA készletei finoman szólva kimerülőben vannak.
kbexxx
2026. május 06. 08:18
Mindenki ( főleg EU gazdasága) vesztes ebben az "elért eredményben "..!
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. május 06. 07:33
Kabaré, amit ez a vén bohóc művel. 🤡 Abszolút filmszínház. 🙌 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
csabaapa-2
2026. május 06. 07:32
Ez az egész egy színjáték, bohózat a világ előtt. A történet egyszerűen arról szól, hogy az USA-nak nem érdeke, hogy jöjjön az olaj a Közel-Keletről. Így ugyanis dollárért, a dollár hegemóniáját úgy-ahogy még fenntartva, el tudja adni saját készleteit, szorongatni tudja Európát és Kínát. Nem véletlen, hogy amint Irán bejelentette a blokád feloldását, az USA azonnal saját blokádot hirdetett.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!