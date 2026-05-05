Trump ködösít Irán ügyében – kérdéses a fegyvernyugvás sorsa

Irán elárulta a feltételeit, egy hónapot adott Trumpnak a háború lezárására
A Hormuzi-szoros megnyitása is szóba került a háttérben zajló egyeztetéseken.
Sokatmondó hallgatás.
Amikor a konzervatív rádiós műsorvezető, Hugh Hewitt hétfői interjújában arról kérdezte az elnököt, hogy véget ér-e a tűzszünet, Trump így válaszolt: „nos, ezt nem mondhatom meg”.
Ha válaszolnék erre a kérdésre, azt mondanád, hogy ez az ember nem elég okos ahhoz, hogy elnök legyen”
– mondta Trump.
A Trump a Fox News-nak adott korábbi interjújában figyelmeztette az iráni erőket, hogy „lefújják őket a Föld színéről”, ha megpróbálnák célba venni az amerikai hajókat a szorosban vagy a Perzsa-öbölben. Az interjú későbbi részében ugyanakkor azt állította, hogy a háború Iránnal „katonailag… lényegében véget ért.”
