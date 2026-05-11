05. 11.
hétfő
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
bűnözés Troels Lund Poulsen X. Frigyes migráció Dán Néppárt Mette Frederiksen Dánia bevándorlás

Valami fordult Dániában: a király szigorú migrációs politikát kér az új kormányfőtől

2026. május 11. 21:11

Jobboldali fordulat jöhet a skandináv ország élén, miután a szocdemek kormányalakítása kudarcot vallott a március 24-ei előrehozott választás után.

Kormányváltás küszöbére kerülhet Dánia, miután összeomlott Mette Frederiksen miniszterelnök koalíciós tárgyalássorozata – írja a Remix News. A dán uralkodó, X. Frigyes király a jobboldali-liberális Venstre párt vezetőjét, Troels Lund Poulsen védelmi minisztert kérte fel kormányalakításra, ami egyértelmű jele annak, hogy Koppenhágában új politikai korszak kezdődhet. A skandináv országban március 24-én tartottak előrehozott országgyűlési választást, éppen a szociáldemokraták kezdeményezésére, miután az egyre népszerűtlenebb baloldali párt támogatottsága némileg megugrott az Egyesült Államokkal kialakult 2025-ös, Grönland körüli geopolitikai  konfliktus következtében.

A szociáldemokrata Frederiksen 2019 óta vezette az országot, és a márciusi választások után harmadik ciklusára készült, ám a voksolás nem hozott stabil többséget számára. A miniszterelnök pártja, 21,9 százalékkal és 38 parlamenti hellyel, ugyan továbbra is a legnagyobb formáció maradt, de jelentősen visszaestek az előző ciklushoz képest, amikor még 50 mandátummal rendelkeztek.

A választás egyik nagy nyertese a szuverenista Patrióták Európáért pártcsaládba tartozó, bevándorlásellenes kampányt folytató Dán Néppárt lett, amely 5-ről 16-ra tudta növelni a képviselői számát, amellyel könnyen egy jobboldalibb arcélű kormánykoalíció fontos tagja lehet.

A Remix szerint a bevándorlás kérdése végig meghatározta a kampányt, és még Frederiksen is kénytelen volt szigorúbb kitoloncolási politikát ígérni a súlyos bűncselekményeket elkövető külföldiekkel szemben.

A dán belpolitikában az elmúlt években egyre hangsúlyosabbá váltak a migrációval és a közbiztonsággal kapcsolatos ügyek. A lap felidézi: korábban Svédországban is komoly vitákat váltott ki a migránsok felülreprezentáltsága az erőszakos bűncselekményekben, Dániában pedig februárban egy koppenhágai önkormányzati alkalmazott ellen indult eljárás, miután állítólag személyes adatokat adott el bűnözői hálózatoknak.

A kialakult politikai patthelyzetben Frederiksen maga is elismerte, hogy akár egy jobbközép kormány megalakulása is következhet. A király végül Troels Lund Poulsent bízta meg az új kabinet összeállításával.

A Venstre vezetője világossá tette, hogy

a készülő kormány egyik központi eleme a szigorú bevándorláspolitika lesz.

X-oldalán azt írta, olyan politikai alapot akar létrehozni,

  • amely egyszerre teszi olcsóbbá „dánnak lenni”,
  • támogatja a családokat és az időseket,
  • miközben erősíti az ország védelmét és
  • gazdasági versenyképességét.

Poulsen szerint az új kormánynak „offenzív gazdasági reformpolitikára” kell épülnie, amely támogatja a vállalkozásokat és megerősíti a dán gazdaságot. Emellett kiemelte

  • a tiszta ivóvíz,
  • az állatvédelem és
  • a honvédelem ügyét is.

A Remix szerint a dán politikában most ugyanaz a tendencia rajzolódik ki, amely Európa több országában is megfigyelhető: a hagyományos baloldali erők gyengülése mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a bevándorlás, a közbiztonság és a nemzeti szuverenitás kérdései.

Fotó: Troels Lund Poulsen / Tobias Schwarz / POOL / AFP

 

angeleye
2026. május 11. 21:31
A királynak majd szólnak, hogy ....na de Felség!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!