Valami fordult Dániában: a király szigorú migrációs politikát kér az új kormányfőtől

Kormányváltás küszöbére kerülhet Dánia, miután összeomlott Mette Frederiksen miniszterelnök koalíciós tárgyalássorozata – írja a Remix News. A dán uralkodó, X. Frigyes király a jobboldali-liberális Venstre párt vezetőjét, Troels Lund Poulsen védelmi minisztert kérte fel kormányalakításra, ami egyértelmű jele annak, hogy Koppenhágában új politikai korszak kezdődhet. A skandináv országban március 24-én tartottak előrehozott országgyűlési választást, éppen a szociáldemokraták kezdeményezésére, miután az egyre népszerűtlenebb baloldali párt támogatottsága némileg megugrott az Egyesült Államokkal kialakult 2025-ös, Grönland körüli geopolitikai konfliktus következtében.

A szociáldemokrata Frederiksen 2019 óta vezette az országot, és a márciusi választások után harmadik ciklusára készült, ám a voksolás nem hozott stabil többséget számára. A miniszterelnök pártja, 21,9 százalékkal és 38 parlamenti hellyel, ugyan továbbra is a legnagyobb formáció maradt, de jelentősen visszaestek az előző ciklushoz képest, amikor még 50 mandátummal rendelkeztek.