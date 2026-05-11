Valami fordult Dániában: a király szigorú migrációs politikát kér az új kormányfőtől

Barbatrükkel betonozná be hatalmát Zelenszkij szövetségese – már az időpont is megvan
Most, hogy mindenki jól megijedt Trump grönlandi terveitől, hirtelen előrehozott választást akarnak Zelenszkij dán szövetségesei.
Jobboldali fordulat jöhet a skandináv ország élén, miután a szocdemek kormányalakítása kudarcot vallott a március 24-ei előrehozott választás után.
Kormányváltás küszöbére kerülhet Dánia, miután összeomlott Mette Frederiksen miniszterelnök koalíciós tárgyalássorozata – írja a Remix News. A dán uralkodó, X. Frigyes király a jobboldali-liberális Venstre párt vezetőjét, Troels Lund Poulsen védelmi minisztert kérte fel kormányalakításra, ami egyértelmű jele annak, hogy Koppenhágában új politikai korszak kezdődhet. A skandináv országban március 24-én tartottak előrehozott országgyűlési választást, éppen a szociáldemokraták kezdeményezésére, miután az egyre népszerűtlenebb baloldali párt támogatottsága némileg megugrott az Egyesült Államokkal kialakult 2025-ös, Grönland körüli geopolitikai konfliktus következtében.
A szociáldemokrata Frederiksen 2019 óta vezette az országot, és a márciusi választások után harmadik ciklusára készült, ám a voksolás nem hozott stabil többséget számára. A miniszterelnök pártja, 21,9 százalékkal és 38 parlamenti hellyel, ugyan továbbra is a legnagyobb formáció maradt, de jelentősen visszaestek az előző ciklushoz képest, amikor még 50 mandátummal rendelkeztek.
A választás egyik nagy nyertese a szuverenista Patrióták Európáért pártcsaládba tartozó, bevándorlásellenes kampányt folytató Dán Néppárt lett, amely 5-ről 16-ra tudta növelni a képviselői számát, amellyel könnyen egy jobboldalibb arcélű kormánykoalíció fontos tagja lehet.
A Remix szerint a bevándorlás kérdése végig meghatározta a kampányt, és még Frederiksen is kénytelen volt szigorúbb kitoloncolási politikát ígérni a súlyos bűncselekményeket elkövető külföldiekkel szemben.
A dán belpolitikában az elmúlt években egyre hangsúlyosabbá váltak a migrációval és a közbiztonsággal kapcsolatos ügyek. A lap felidézi: korábban Svédországban is komoly vitákat váltott ki a migránsok felülreprezentáltsága az erőszakos bűncselekményekben, Dániában pedig februárban egy koppenhágai önkormányzati alkalmazott ellen indult eljárás, miután állítólag személyes adatokat adott el bűnözői hálózatoknak.
A kialakult politikai patthelyzetben Frederiksen maga is elismerte, hogy akár egy jobbközép kormány megalakulása is következhet. A király végül Troels Lund Poulsent bízta meg az új kabinet összeállításával.
A Venstre vezetője világossá tette, hogy
a készülő kormány egyik központi eleme a szigorú bevándorláspolitika lesz.
X-oldalán azt írta, olyan politikai alapot akar létrehozni,
Poulsen szerint az új kormánynak „offenzív gazdasági reformpolitikára” kell épülnie, amely támogatja a vállalkozásokat és megerősíti a dán gazdaságot. Emellett kiemelte
A Remix szerint a dán politikában most ugyanaz a tendencia rajzolódik ki, amely Európa több országában is megfigyelhető: a hagyományos baloldali erők gyengülése mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a bevándorlás, a közbiztonság és a nemzeti szuverenitás kérdései.
Fotó: Troels Lund Poulsen / Tobias Schwarz / POOL / AFP