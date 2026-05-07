Süket fülekre talált Moszkva figyelmeztetése: Brüsszel kész kockáztatni a kijevi képviselői életét

Az Európai Unió nem von ki képviselőket Kijevből, hiába figyelmeztetett Moszkva egy esetleges támadásra – írja az Euro Integration.

Oroszország korábban arra kérte a külföldi államokat, hogy biztonsági megfontoltságból ideiglenesen vonják ki diplomatáikat és képviselőiket Kijevből. Moszkva szerint ugyanis Ukrajna megpróbálhatja megzavarni a május 9-i Győzelem napi ünnepségeket, amire az orosz vezetés az ukrán főváros elleni súlyos katonai csapással válaszolhat.