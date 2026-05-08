05. 08.
péntek
bosch bosch csoport szászi istván magyarország németország

Örömhírről számolt be Németország büszkesége: óriási eredményt ért el Magyarországon

2026. május 08. 11:31

A csaknem 17 ezer munkavállalót foglalkoztató Bosch-csoport a globális kihívások ellenére tavaly 1 926 milliárd forintos árbevételt ért el Magyarországon.

A Bosch 2025-ben tovább erősítette pozícióját a magyarországi innováció kulcsszereplőjeként. Bár a tavalyi üzleti évet továbbra is a globális gazdasági bizonytalanság határozta meg, a Bosch-csoport Magyarországon 1 926 milliárd forintos árbevételt ért el – közölte a Mandinerrel a német óriásvállalat.

A cég hangsúlyozta,

a forgalom, amelybe nem tartoznak bele a saját vállalatai között folytatott kereskedelmi tevékenységek, 303 milliárd forintot tett ki. A Bosch 2025-ben 127 milliárd forintot fordított kutatás-fejlesztésre, miközben Magyarországon mintegy 16 800 munkavállalót foglalkoztat.

„A gazdasági környezet ugyan 2025-ben is számos kihívást tartogatott, de a magyarországi Bosch-csoport munkatársai szakértelmének, elkötelezettségének és innovációs szemléletének köszönhetően stabil üzleti eredményeket ért el” – mondta Szászi István, a Bosch-csoport vezetője Magyarországon és az Adria régióban.

A vállalatnál leszögezték, a budapesti központ továbbra is a kutatás-fejlesztési, innovációs és adminisztratív tevékenységek meghatározó helyszíne, ahol az oktatás és a jövő technológiáihoz kapcsolódó tudásmegosztás is kiemelt szerepet kap. A hatvani Robert Bosch Elektronika Kft-nél 2025-ben bővült az elektromos meghajtású járművekhez használt komponensek gyártása, a maklári Robert Bosch Automotive Steering Kft. pedig az európai autóipari piac ingadozására és az iparág átalakulására digitalizációs fejlesztésekkel reagált.

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
orokkuruc-2
2026. május 08. 12:50
Na, majd a nemorosz energia-ár!
basti64
2026. május 08. 12:28
Na, mégis passzolt nektek az ÓÓÓbán, faszkalapok?
kbexxx
2026. május 08. 12:26
Fürdőzünk meg utoljára ezekben eredményekben mert Nagyvalószínűseggel jó.ideig még nem fogunk..!
bronyar9292
2026. május 08. 12:14
Rohadt állatok!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!