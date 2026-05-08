Örömhírről számolt be Németország büszkesége: óriási eredményt ért el Magyarországon

a forgalom, amelybe nem tartoznak bele a saját vállalatai között folytatott kereskedelmi tevékenységek, 303 milliárd forintot tett ki. A Bosch 2025-ben 127 milliárd forintot fordított kutatás-fejlesztésre, miközben Magyarországon mintegy 16 800 munkavállalót foglalkoztat.

„A gazdasági környezet ugyan 2025-ben is számos kihívást tartogatott, de a magyarországi Bosch-csoport munkatársai szakértelmének, elkötelezettségének és innovációs szemléletének köszönhetően stabil üzleti eredményeket ért el” – mondta Szászi István, a Bosch-csoport vezetője Magyarországon és az Adria régióban.

A vállalatnál leszögezték, a budapesti központ továbbra is a kutatás-fejlesztési, innovációs és adminisztratív tevékenységek meghatározó helyszíne, ahol az oktatás és a jövő technológiáihoz kapcsolódó tudásmegosztás is kiemelt szerepet kap. A hatvani Robert Bosch Elektronika Kft-nél 2025-ben bővült az elektromos meghajtású járművekhez használt komponensek gyártása, a maklári Robert Bosch Automotive Steering Kft. pedig az európai autóipari piac ingadozására és az iparág átalakulására digitalizációs fejlesztésekkel reagált.