Fizetniük kell majd az ukránoknak az uniós határátlépésért

Új szabály lép életbe a vízummentesen utazó harmadik országbeli állampolgárok számára az Európai Unióban: a jövőben az ukrán utazóknak is fizetniük kell egy digitális belépési engedélyért, ugyanakkor a bevezetés ismét késedelmet szenved.

A Kárpáthír cikke szerint az ETIAS nevű rendszer keretében az uniós határátlépéshez egy elektronikus jogosultságot kell majd igényelni, amely az útlevélhez kapcsolódik, de nem minősül vízumnak. A dokumentum három évig, vagy az úti okmány lejártáig lesz érvényes, és több európai országban, köztük a schengeni övezet államaiban is kötelező lesz.