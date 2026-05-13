Fizetniük kell majd az ukránoknak az uniós határátlépésért

Új szabály lép életbe a vízummentesen utazó harmadik országbeli állampolgárok számára az Európai Unióban: a jövőben az ukrán utazóknak is fizetniük kell egy digitális belépési engedélyért, ugyanakkor a bevezetés ismét késedelmet szenved.
A Kárpáthír cikke szerint az ETIAS nevű rendszer keretében az uniós határátlépéshez egy elektronikus jogosultságot kell majd igényelni, amely az útlevélhez kapcsolódik, de nem minősül vízumnak. A dokumentum három évig, vagy az úti okmány lejártáig lesz érvényes, és több európai országban, köztük a schengeni övezet államaiban is kötelező lesz.
Az engedély díja 20 euró lesz, amelyet hibás igénylés vagy elutasítás esetén sem térítenek vissza. Ugyanakkor bizonyos csoportok – például a 18 év alattiak, a 70 év felettiek, valamint az uniós állampolgárok családtagjai – mentesülnek a fizetési kötelezettség alól.
Fontos azonban, hogy az ETIAS megléte nem jelent automatikus belépési jogosultságot: a végső döntést továbbra is a határátlépés helyszínén eljáró hatóságok hozzák meg.
A rendszer bevezetését ismét elhalasztották: az Európai Bizottság legfrissebb döntése szerint az indulás 2027 tavaszára tolódik, a teljes körű működés pedig legkorábban 2027 őszén várható.
