Ft
Ft
24°C
10°C
Ft
Ft
24°C
10°C
05. 05.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 05.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Győzelem Napja moszkva vlagyimir putyin robert fico oroszország

Fico mégsem vesz részt a katonai parádén Moszkvában, de találkozik Putyinnal

2026. május 05. 08:57

A szlovák miniszterelnök lesz az egyetlen NATO- és EU-vezető, aki Oroszországba utazik a győzelem napján.

2026. május 05. 08:57
null

Moszkvába utazik Robert Fico szlovák miniszterelnök május 9-én, viszont nem vesz részt a katonai parádén – írta meg a Portfolio az UNN-re hivatkozva.

Emlékeztetnek: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Fico újraválasztása óta minden évben részt vett Oroszország győzelmi napi parádéján, az idei eseményre is el akart menni.

A májusi parádé napja Oroszország egyik legfontosabb nemzeti ünnepe a náci Németország legyőzésére megemlékező május 9-ei esemény.

Fico bejelentette: nem megy el a parádéra, viszont Moszkvába utazik az eredeti tervek szerint, ahol találkozik majd Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és 

virágot rak majd az ismeretlen katona sírjához, hálából a „szlovák férfiak és nők felszabadításáért.”

Robert Fico lesz az egyetlen NATO- és EU-vezető, aki Moszkvába utazik a győzelem napján, írják.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki hivatal pool/Vlagyimir Szmirnov

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Halder_1899
•••
2026. május 05. 12:41 Szerkesztve
jarai-1 "Szlovákia nem a németek szövetségese volt? Őket még mindig felszabadítják?" A tótok voltak az utolsó csatlós, de ők erről lemásztak a csehek segítségével. Minket vertek ki az oroszok Felvidék 1938ban hozzánk csatolt részéről + Kárpátaljáról 1944/45ben, kemény harcokban. Így egy tót érthetően örül ennek. De ennek örül néhány magyar itt is gyakran, az oroszokat dicsőítve, de jó hogy ők győztek, szégyen. A magyar 1. hadsereg nagyszerűen harcolt Galliciában is előtte, és itt is. Alaposan megnehezítve az orosz dolgát.
Válasz erre
0
0
jarai-1
2026. május 05. 12:19
Szlovákia nem a németek szövetségese volt? Őket még mindig felszabadítják?
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. május 05. 10:24
"virágot rak" Jóhogynem fészket. Kik szolgálnak ott az MCC-vezérelt Mandiner irodáiban? Csak analfabéta értelmi fogyatékosok, vagy tiszarosok is?
Válasz erre
0
0
alenka
2026. május 05. 09:58
A lényeg at, hogy ott lesz, ahogy tavaly is: Moskvában!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!