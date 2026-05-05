Fico mégsem vesz részt a katonai parádén Moszkvában, de találkozik Putyinnal

Váratlan fordulat: Ukrajna javaslatot tett a háború befejezésére
Úgy tűnik, az ukránok a májusi orosz ünnepet használnák föl arra, hogy arcvesztés nélkül kihátráljanak a háborúból.
A szlovák miniszterelnök lesz az egyetlen NATO- és EU-vezető, aki Oroszországba utazik a győzelem napján.
Moszkvába utazik Robert Fico szlovák miniszterelnök május 9-én, viszont nem vesz részt a katonai parádén – írta meg a Portfolio az UNN-re hivatkozva.
Emlékeztetnek:
Fico újraválasztása óta minden évben részt vett Oroszország győzelmi napi parádéján, az idei eseményre is el akart menni.
A májusi parádé napja Oroszország egyik legfontosabb nemzeti ünnepe a náci Németország legyőzésére megemlékező május 9-ei esemény.
Fico bejelentette: nem megy el a parádéra, viszont Moszkvába utazik az eredeti tervek szerint, ahol találkozik majd Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és
virágot rak majd az ismeretlen katona sírjához, hálából a „szlovák férfiak és nők felszabadításáért.”
Robert Fico lesz az egyetlen NATO- és EU-vezető, aki Moszkvába utazik a győzelem napján, írják.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki hivatal pool/Vlagyimir Szmirnov