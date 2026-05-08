EU-Trump vámhuzakodás: ez csak egyre rosszabb és rosszabb lesz Európának

Trump eltalálta Európa gyenge pontját: még komolyabb a krízis az autóiparban
Hiába állapodott meg az amerikai elnökkel Ursula von der Leyen.
Már a nyugati elemzők is kapiskálják, hogy bebetonozódhat az EU alárendelt szerepe.
Egyre több európai szereplő érzi úgy, hogy Washington gyakorlatilag menet közben írja át az EU–USA kereskedelmi alkut – erről ír elemzésében az Euractiv. A lap szerint az eredetileg stabilitást és kiszámíthatóságot ígérő Turnberry-megállapodás mára inkább egyoldalú amerikai nyomásgyakorlássá vált.
A cikk találóan a Star Wars egyik ikonikus jelenetéhez hasonlítja a helyzetet, amikor Darth Vader közli Lando Calrissiannel:
Módosítom az alkut. Imádkozz, hogy ne módosítsam tovább.”
Az Euractiv szerint sok európai politikus ma már hasonló helyzetben érzi magát Washingtonnal szemben.
Az újabb konfliktus lavináját Friedrich Merz német kancellár iráni háborút bíráló kijelentései indították el. Donald Trump erre válaszul – amellett, hogy kilátásba helyezte 5000 amerikai katona kivonását Németország területéről – azzal fenyegetőzött, hogy akár 25 százalékos vámot vethet ki az európai autókra.
Az írás rámutat, hogy a Turnberry-egyezség egyik legfontosabb pontja éppen az volt, hogy az autóipari vámokat 15 százalékban maximalizálják. Brüsszel ezt korábban az európai autóipar egyik legfontosabb védelmeként mutatta be. Az Euractiv szerint azonban a mostani fenyegetés jól mutatja, hogy
Washington saját korábbi vállalásait sem tekinti véglegesnek.
A lap emlékeztet: az Egyesült Államok már korábban is több alkalommal megsértette a megállapodás szellemét. Nem sokkal az egyezség aláírása után Washington több száz ipari terméket acélipari származéktermékké minősített át, és így 50 százalékos vámokat vetett ki rájuk.
Az Euractiv szerint az Európai Unió mozgástere jelenleg rendkívül korlátozott. Bár Brüsszel rendelkezik bizonyos gazdasági nyomásgyakorló eszközökkel, ezek messze nem olyan koncentráltak és hatékonyak, mint például Kína eszközei.
A lap szerint korábban még lett volna lehetőség arra, hogy Európa kihasználja az Egyesült Államok sérülékenységét, különösen akkor, amikor Kína korlátozta a ritkaföldfém-exportot. Ez akár komoly nyomást is helyezhetett volna Washingtonra.
Ez a pillanat azonban mára nagyrészt elmúlt”
– áll az elemzésben.
A probléma az, hogy miközben Európa nehezen tud valódi gazdasági károkat okozni az Egyesült Államoknak, a folyamatos engedményeknek is komoly ára van.
A lap szerint a Turnberry-megállapodás jelenlegi formájában azt a veszélyt hordozza, hogy intézményesíti Európa alárendelt szerepét a transzatlanti kereskedelmi kapcsolatokban.
Ahelyett, hogy egyenrangú partnerség lenne, a dinamika egyre inkább arra hasonlít, hogy Európa elviseli a nyomást, majd alkalmazkodik hozzá”
– fogalmaz a cikk.
Az Euractiv ugyanakkor megjegyzi: az úgynevezett „grönlandi ügy” megmutatta, hogy az uniós tagállamok képesek lehetnek az összezárásra, amikor külső nyomás éri őket. A kérdés inkább az, hogy ezt az egységet hosszabb távon is fenn tudják-e tartani.
A lap szerint jelenleg kevés politikai akarat látszik arra, hogy az EU újratárgyalja vagy teljesen felülvizsgálja a Turnberry-megállapodást. Ez különösen igaz az Európai Néppárt több szereplőjére is.
Az Euractiv végkövetkeztetése szerint Brüsszel rendkívül szűk mozgástérben lavírozik:
Ez pedig összességében tartósan sérülékeny, kiszolgáltatott pozícióban hagyhatja a kontinenst.
Fotó: Brendan SMIALOWSKI / AFP