gazdaság szabadkereskedelmi egyezmény Ursula von der Leyen vámháború Donald Trump vám Európai Unió Egyesült Államok

EU-Trump vámhuzakodás: ez csak egyre rosszabb és rosszabb lesz Európának

2026. május 08. 17:55

Már a nyugati elemzők is kapiskálják, hogy bebetonozódhat az EU alárendelt szerepe.

2026. május 08. 17:55

Egyre több európai szereplő érzi úgy, hogy Washington gyakorlatilag menet közben írja át az EU–USA kereskedelmi alkut – erről ír elemzésében az Euractiv. A lap szerint az eredetileg stabilitást és kiszámíthatóságot ígérő Turnberry-megállapodás mára inkább egyoldalú amerikai nyomásgyakorlássá vált.

A cikk találóan a Star Wars egyik ikonikus jelenetéhez hasonlítja a helyzetet, amikor Darth Vader közli Lando Calrissiannel:

Módosítom az alkut. Imádkozz, hogy ne módosítsam tovább.”

Az Euractiv szerint sok európai politikus ma már hasonló helyzetben érzi magát Washingtonnal szemben.

Trump újabb vámfenyegetése borzolta a kedélyeket

Az újabb konfliktus lavináját Friedrich Merz német kancellár iráni háborút bíráló kijelentései indították el. Donald Trump erre válaszul – amellett, hogy kilátásba helyezte 5000 amerikai katona kivonását Németország területéről – azzal fenyegetőzött, hogy akár 25 százalékos vámot vethet ki az európai autókra.

Az írás rámutat, hogy a Turnberry-egyezség egyik legfontosabb pontja éppen az volt, hogy az autóipari vámokat 15 százalékban maximalizálják. Brüsszel ezt korábban az európai autóipar egyik legfontosabb védelmeként mutatta be. Az Euractiv szerint azonban a mostani fenyegetés jól mutatja, hogy

Washington saját korábbi vállalásait sem tekinti véglegesnek.

A lap emlékeztet: az Egyesült Államok már korábban is több alkalommal megsértette a megállapodás szellemét. Nem sokkal az egyezség aláírása után Washington több száz ipari terméket acélipari származéktermékké minősített át, és így 50 százalékos vámokat vetett ki rájuk.

Brüsszelnek alig van ütőkártyája

Az Euractiv szerint az Európai Unió mozgástere jelenleg rendkívül korlátozott. Bár Brüsszel rendelkezik bizonyos gazdasági nyomásgyakorló eszközökkel, ezek messze nem olyan koncentráltak és hatékonyak, mint például Kína eszközei.

A lap szerint korábban még lett volna lehetőség arra, hogy Európa kihasználja az Egyesült Államok sérülékenységét, különösen akkor, amikor Kína korlátozta a ritkaföldfém-exportot. Ez akár komoly nyomást is helyezhetett volna Washingtonra.

Ez a pillanat azonban mára nagyrészt elmúlt”

– áll az elemzésben.

A probléma az, hogy miközben Európa nehezen tud valódi gazdasági károkat okozni az Egyesült Államoknak, a folyamatos engedményeknek is komoly ára van.

Alárendelt szerepbe szorulva

A lap szerint a Turnberry-megállapodás jelenlegi formájában azt a veszélyt hordozza, hogy intézményesíti Európa alárendelt szerepét a transzatlanti kereskedelmi kapcsolatokban.

Ahelyett, hogy egyenrangú partnerség lenne, a dinamika egyre inkább arra hasonlít, hogy Európa elviseli a nyomást, majd alkalmazkodik hozzá”

– fogalmaz a cikk.

Az Euractiv ugyanakkor megjegyzi: az úgynevezett „grönlandi ügy” megmutatta, hogy az uniós tagállamok képesek lehetnek az összezárásra, amikor külső nyomás éri őket. A kérdés inkább az, hogy ezt az egységet hosszabb távon is fenn tudják-e tartani.

A lap szerint jelenleg kevés politikai akarat látszik arra, hogy az EU újratárgyalja vagy teljesen felülvizsgálja a Turnberry-megállapodást. Ez különösen igaz az Európai Néppárt több szereplőjére is.

Az Euractiv végkövetkeztetése szerint Brüsszel rendkívül szűk mozgástérben lavírozik:

  • egyrészt nincs elegendő ereje ahhoz, hogy rákényszerítse Washingtont a politikaváltásra,
  • másrészt viszont hosszú távon nem engedheti meg magának, hogy folyamatosan újabb és újabb engedményeket tegyen az Egyesült Államoknak.

Ez pedig összességében tartósan sérülékeny, kiszolgáltatott pozícióban hagyhatja a kontinenst.

***

Fotó: Brendan SMIALOWSKI / AFP

 

duro_dorka
2026. május 08. 18:32
A fidesz saját magát baszta szét. Kurvára nem kell vonítani, az összes interfideszes menteni akarja a menthetetlent. Kurvára tök mind1, nem lesz többet fidesz kormány... ...túl sok volt a mutyi és túl nagy volt a gőg.
bekeev-2025
2026. május 08. 18:21
elcapo-4bekeev-2025 2026. május 08. 18:16 cigó.........az USA átnéz a poloskán , a ruszkik szintén , a kinaiak is..... ki a faszom az a pszichopata poloska a nemzetközi politikában? Az Ursula is feldugta már magának...... Orbánon is átnézett mindenki. Súlytalan senki. "Orban WAS my friend", mások még azt is tagadják, hogy közük lett volna hozzá, lásd Putyin urad. Hülye vagy, szektás.
elcapo-4
2026. május 08. 18:17
Az EU pontosan olyan "remek " politikusokkal rendelkezik, mint a pszichopata poloska. Semmit nem érnek , nulla a súlyuk a külpolitikában.
duro_dorka
2026. május 08. 18:07
Orbán Viktor baszta szét a magyarok jövőjét. Orbán Viktor gyönge szar nem vágta le az áramot Kijev felé.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!