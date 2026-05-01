Trump eltalálta Európa gyenge pontját: még komolyabb a krízis az autóiparban

Elsöprő győzelmet aratott egy pár hónapja alakult párt Bulgáriában
Rumen Radev korábbi elnök alakulata nagyon simán nyert, de egy koalíciós társra szüksége lesz.
Hiába állapodott meg az amerikai elnökkel Ursula von der Leyen.
Donald Trump bejelentette, hogy jövő héttől 25 százalékos vámot vet ki az Európai Unióból importált személyautókra és tehergépkocsikra – számol be róla az Index. A döntés okának az amerikai elnök azt jelölte meg, hogy szerinte az EU nem tartja be a két fél közötti kereskedelmi megállapodást.
Mivel az Európai Unió nem teljesíti a közösen elfogadott kereskedelmi megállapodásunkat, jövő héttől megemelem az Egyesült Államokba behozott európai uniós személyautókra és tehergépkocsikra vonatkozó vámokat”
– írta bejegyzésében.
Hozzátette: „teljesen világos és elfogadott, hogy amennyiben az amerikai gyárakban gyártanak személyautókat és gépkocsikat, nem kell vámot fizetni”.
Ez már nem az első ilyen lépés: Trump 2025 márciusában már bevezetett egy 25 százalékos vámtarifát a gépjárművekre, ám alig egy hónappal később módosította azt. Egy új elnöki rendelettel lehetővé tette, hogy a gyártók részben vagy egészben visszaigényelhessék a vámot, amennyiben a járműveket az Egyesült Államokban szerelik össze.
A rendelet mind az amerikai, mind a külföldi tulajdonú autógyártókra vonatkozik, feltéve, hogy a végső összeszerelés az Egyesült Államokban történik. Az intézkedés célja akkor az volt, hogy időt biztosítson az Egyesült Államokban működő gyáraknak az alkatrészgyártás belföldi áttelepítéséhez.
