05. 01.
péntek
ukrán nemzeti bank infláció ukrajna

Aggasztó folyamat indult be Ukrajnában: egyre magasabbra kúszik az infláció

2026. május 01. 19:11

Tovább rontotta kilátásait az ukrán nemzeti bank.

2026. május 01. 19:11


Az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) drasztikusan módosította a 2026-os inflációs prognózisát:

a korábbi 6,6 százalékról 9,4 százalékra emelte.

A jegybank döntéshozói szerint a változás hátterében elsősorban a növekvő költségvetési kiadások és az energiaágazatban tapasztalható nehézségek állnak – írja Kárpár Hír.

Inflációs kilátások

A jegybank várakozása szerint 2025-ben a fogyasztói árak 10,1 százalékkal emelkedhetnek, és csak ezt követően kezdődhet lassulás. Az inflációs nyomást több tényező is erősíti:

  • a korábban bevezetett adókedvezmények megszűntetése,
  • a háború okozta munkaerőhiány miatti béremelési nyomás,
  • valamint a sérült energetikai infrastruktúra következtében megnövekedett költségek.

Érdemes megjegyezni, hogy a megszorító intézkedések, mint amilyen az adókedvezmények megszüntetése az Nemzetközi Valutalap, valamint Ukrajna nyugati szövetségeseinek nyomására történt, mivel csak ezek bevezetése esetén garantálták, hogy Ukrajna megkapja a számára nélkülözhetetlen pénzügyi támogatást. 

Ezt is ajánljuk a témában

Kamatdöntés és gazdasági növekedés

A monetáris tanács a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében 13 százalékon hagyta az irányadó alapkamatot.

A GDP-növekedés tekintetében az NBU enyhén optimista:

  • 2024-re 4 százalékos,
  • 2025-re 4,3 százalékos,
  • 2026-ra pedig 4,6 százalékos bővülést vár.

Nemzetközi támogatás és tartalékok

Ukrajna ugyanakkor továbbra is erősen függ a külföldi segélyektől. Ezek nélkül összeomlana az államháztartás.

Az előrejelzések szerint 2024-ben 38 milliárd dollár, 2025-ben pedig 31 milliárd dollár nemzetközi támogatás érkezhet.

Nyitókép forrása: Pétrosz Karadzsiasz / AFP

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Dunhill67
2026. május 01. 19:24
hát...max nekik aggasztó
akitiosz
2026. május 01. 19:18
Amíg marad a jelenlegi pénzügyi világrend, addig marad az infláció is. Abból fizetik részben a költségvetési hiányokat. Egyik kormány sem akar az adóbevételekből gazdálkodni.
