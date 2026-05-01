Aggasztó folyamat indult be Ukrajnában: egyre magasabbra kúszik az infláció

Csapdát állítottak Kijevnek – súlyos reformokat kényszerítene az EU Ukrajnára a 90 milliárdos hitelért cserébe
A támogatás ára keményebb lehet, mint amire Kijev számított.
Tovább rontotta kilátásait az ukrán nemzeti bank.
Az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) drasztikusan módosította a 2026-os inflációs prognózisát:
a korábbi 6,6 százalékról 9,4 százalékra emelte.
A jegybank döntéshozói szerint a változás hátterében elsősorban a növekvő költségvetési kiadások és az energiaágazatban tapasztalható nehézségek állnak – írja Kárpár Hír.
A jegybank várakozása szerint 2025-ben a fogyasztói árak 10,1 százalékkal emelkedhetnek, és csak ezt követően kezdődhet lassulás. Az inflációs nyomást több tényező is erősíti:
Érdemes megjegyezni, hogy a megszorító intézkedések, mint amilyen az adókedvezmények megszüntetése az Nemzetközi Valutalap, valamint Ukrajna nyugati szövetségeseinek nyomására történt, mivel csak ezek bevezetése esetén garantálták, hogy Ukrajna megkapja a számára nélkülözhetetlen pénzügyi támogatást.
Ezt is ajánljuk a témában
A monetáris tanács a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében 13 százalékon hagyta az irányadó alapkamatot.
A GDP-növekedés tekintetében az NBU enyhén optimista:
Ukrajna ugyanakkor továbbra is erősen függ a külföldi segélyektől. Ezek nélkül összeomlana az államháztartás.
Az előrejelzések szerint 2024-ben 38 milliárd dollár, 2025-ben pedig 31 milliárd dollár nemzetközi támogatás érkezhet.
Nyitókép forrása: Pétrosz Karadzsiasz / AFP