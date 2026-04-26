Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
04. 26.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 26.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
audi kínában byd - xiaomival huawei

Vége a német mérnöki fölénynek? Drasztikus irányváltásra kényszerül az Audi Kínában

2026. április 26. 13:04

A német luxusmárka, amely egykor a kínai állami reprezentáció szimbóluma volt, ma már szoftveres lemaradással és a helyi elektromosautó-gyártók agresszív térnyerésével küzd. A túlélés érdekében a cég feladta korábbi identitását.

null

Az Audi kínai mélyrepülése mögött az elektromos átállás és a digitális szolgáltatások elhanyagolása áll. Míg a márka eladásai az év első negyedévében 12 százalékkal estek vissza, az elektromos modellek értékesítése drasztikusan, 44 százalékkal zuhant meg. 

A helyzetet súlyosbítja, hogy a kínai fogyasztók – különösen a fiatalabbak – számára ma már nem a német precizitás vagy a motorerő a legfontosabb szempont, hanem a szoftveres élmény: a hangvezérlés, a mobilintegráció és a fejlett vezetéstámogató rendszerek. 

Ezen a téren az Audi jelentős lemaradásba került a BYD-vel vagy akár a piacon alig két éve jelen lévő Xiaomival szemben.

A válság kezelésére az Audi vezetése drasztikus, korábban elképzelhetetlen lépéseket tett: a legújabb modelljeiben már nem a saját, hanem kínai partnerek technológiáját használja. 

A SAIC-kal közösen létrehozott új, „AUDI” nevű almárka és az új A6L e-tron modell már a Huawei intelligens szoftvereire és szenzoraira épül. 

Gernot Döllner vezérigazgató elismerte, hogy a vállalat súlyosan alulbecsülte a szoftveralapú autózás jelentőségét, és az elmúlt évtized fluktuációi a felsővezetésben megakasztották a konzisztens fejlesztési stratégiát.

A problémák azonban nem állnak meg a kínai határon, az Audi az Egyesült Államokban is nehéz helyzetbe került, ahol eladásai 30 százalékkal csökkentek az első negyedévben. 

Míg riválisai, a BMW és a Mercedes helyi gyártókapacitással rendelkeznek, az Audi importra kényszerül, ami a kereskedelmi vámok miatt versenyhátrányt jelent. 

A Volkswagen-csoport egyik legfontosabb profittermelőjének számító márka jövedelmezősége így globálisan is romlik, és a következő évek sorsdöntőek lesznek: sikerül-e a kínai technológiai injekcióval visszaszerezni a vásárlók bizalmát, vagy a patinás német név végleg elveszíti vonzerejét a modern digitális ökoszisztémák versenyében.

Nyitókép: Johannes Neudecker / Getty Images

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Inimma
2026. április 26. 15:46
"megakasztották a konzisztens fejlesztési stratégiát" ........... duma van, versenyképes autó nincs
Válasz erre
0
0
szilvarozsa
2026. április 26. 15:36
Tíz év múlva már nem lesz európai autógyártás.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2026. április 26. 15:33
Az Audit a Volkswagen is lehúzza.
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
•••
2026. április 26. 15:02 Szerkesztve
patópálnempolitizalok-0 2026. április 26. 14:51 Az Aliexpress egy szeméttelep, ahol filléres kacatokat árulnak. A kínaiak a Taobao-n vásárolnak." Meg a nagy lófaszt szeméttelep, ideje volna megszemlélned. A videószemüvegemhez ott vásároltam be kiegészítőket, kurvára nem nevezném ezeket gagyinak. Sem kinézetre (anyagminőség, funkcionalitás), sem megbízhatóságra nézve. videótovábbításra alkalmas USB C kábelt féláron vettem mint itt a Mediamarkt-ban, az aliexpresses (többféle) simán működött, a Mediamark-os majdnem dupla árért pedig nem. Pedig nyilván paramétereket figyelembevéve vettem. Kapok hírleveleket, olyan elekrronikai termékeket mutogat, hogy csak lesek. Pedig kocka vagyok, eléggé rajta vagyok a témán.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!