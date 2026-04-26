Vége a német mérnöki fölénynek? Drasztikus irányváltásra kényszerül az Audi Kínában

Az Audi kínai mélyrepülése mögött az elektromos átállás és a digitális szolgáltatások elhanyagolása áll. Míg a márka eladásai az év első negyedévében 12 százalékkal estek vissza, az elektromos modellek értékesítése drasztikusan, 44 százalékkal zuhant meg.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a kínai fogyasztók – különösen a fiatalabbak – számára ma már nem a német precizitás vagy a motorerő a legfontosabb szempont, hanem a szoftveres élmény: a hangvezérlés, a mobilintegráció és a fejlett vezetéstámogató rendszerek.