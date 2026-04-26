Vége a német mérnöki fölénynek? Drasztikus irányváltásra kényszerül az Audi Kínában

Gernot Döllner vezérigazgató elismerte, hogy a vállalat súlyosan alulbecsülte a szoftveralapú autózás jelentőségét, és az elmúlt évtized fluktuációi a felsővezetésben megakasztották a konzisztens fejlesztési stratégiát.
A problémák azonban nem állnak meg a kínai határon, az Audi az Egyesült Államokban is nehéz helyzetbe került, ahol eladásai 30 százalékkal csökkentek az első negyedévben.
Míg riválisai, a BMW és a Mercedes helyi gyártókapacitással rendelkeznek, az Audi importra kényszerül, ami a kereskedelmi vámok miatt versenyhátrányt jelent.
A Volkswagen-csoport egyik legfontosabb profittermelőjének számító márka jövedelmezősége így globálisan is romlik, és a következő évek sorsdöntőek lesznek: sikerül-e a kínai technológiai injekcióval visszaszerezni a vásárlók bizalmát, vagy a patinás német név végleg elveszíti vonzerejét a modern digitális ökoszisztémák versenyében.