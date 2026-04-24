Az ukránok ellátási botránya
A hivatalos közlés szerint a katonai vezetés nem is tudott az ellátási problémákról, ami újabb kérdéseket vet fel a hadsereg működésével kapcsolatban. A közlemény szerint vizsgálat indult a parancsnokok felelősségének megállapítására, miközben az érintett katonákat amint a helyzet engedi, evakuálják. Az ukrán egyesített erők külön munkacsoportja sem fogalmazott finoman, amikor „szörnyű vezetési szégyennek” nevezte a kialakult helyzetet. Mint írták:
Ez a hadtestszintű döntések hosszú távú következménye, és nem felel meg annak a képnek, amit a jelentések sugalltak.
A testület szerint több szinten is azt a képet közvetítették, hogy a helyzet rendezett és ellenőrzés alatt áll, ez azonban a valósággal köszönőviszonyban sem volt. A problémák gyökere részben a modern hadviselésben keresendő. A front mentén egy mintegy húsz kilométeres „halálzóna” alakult ki a drónok intenzív használata miatt, ahol szinte lehetetlen a lőszer, az élelmiszer és a víz eljuttatása a harcoló egységekhez.