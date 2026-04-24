ukrán katonák Ukrajna ellátás ivóvíz orosz-ukrán háború élelmezés éhezés

Hatalmas botrány: az ukrán katonák állítólag éheznek és esővizet isznak (FOTÓK)

2026. április 24. 16:15

Súlyos visszásságok kerültek napvilágra a fronton harcoló egységek ellátásáról. Az ukrán katonák állítólag éheznek, esővizet isznak, és többen az éhségtől ájultak el a harcok közepette.

Az ukrán katonák helyzete a frontvonalon súlyosabb, mint amit a hivatalos jelentések eddig sugalltak. A Politico beszámolója szerint a harkivi térségben harcoló egységek egy része napokon át élelem nélkül maradt, és kénytelen volt esővizet inni, miközben az ellátás gyakorlatilag összeomlott. 

Komoly visszásságok láttak napvilágot az ukrán harci egységek körülményeiről / Forrás: X / Sima

A botrány akkor robbant ki, amikor a közösségi médiában sovány, kimerült gyalogos katonákról készült képek jelentek meg. Az érintettek a 14. dandár kötelékében szolgáltak, és az ügy nyomán az ukrán vezérkar azonnal leváltott egy parancsnokot, egy másikat pedig lefokoztak. 

A vád szerint a tisztek nem jelentették a valós helyzetet a felsőbb vezetés felé.

A jelentések szerint a második zászlóalj katonái, akik az Oszkil folyón túl, a frontvonalban állomásoztak, esővizet ittak, és többen az éhségtől ájultak el. A vezérkar elismerte, hogy az ellenséges légicsapások jelentősen megnehezítették a logisztikai ellátást, különösen Kupjanszk térségében, ahol az utánpótlást vízi eszközökkel és drónokkal próbálják biztosítani.

Az ukránok ellátási botránya

A hivatalos közlés szerint a katonai vezetés nem is tudott az ellátási problémákról, ami újabb kérdéseket vet fel a hadsereg működésével kapcsolatban. A közlemény szerint vizsgálat indult a parancsnokok felelősségének megállapítására, miközben az érintett katonákat amint a helyzet engedi, evakuálják. Az ukrán egyesített erők külön munkacsoportja sem fogalmazott finoman, amikor „szörnyű vezetési szégyennek” nevezte a kialakult helyzetet. Mint írták:

Ez a hadtestszintű döntések hosszú távú következménye, és nem felel meg annak a képnek, amit a jelentések sugalltak.

A testület szerint több szinten is azt a képet közvetítették, hogy a helyzet rendezett és ellenőrzés alatt áll, ez azonban a valósággal köszönőviszonyban sem volt. A problémák gyökere részben a modern hadviselésben keresendő. A front mentén egy mintegy húsz kilométeres halálzóna alakult ki a drónok intenzív használata miatt, ahol szinte lehetetlen a lőszer, az élelmiszer és a víz eljuttatása a harcoló egységekhez.

A hadsereg most próbálja rendezni a kialakult helyzetet, és az érintett egységek mielőbbi ellátását ígéri. Az új dandárparancsnok, Tarasz Makszimov ezredes gyors lépéseket tett a problémák kezelésére, miközben a vezetés azt hangsúlyozza, hogy a katonák élete és egészsége elsődleges szempont.

A kérdés azonban továbbra is adott: miként történhetett meg, hogy a fronton szolgáló katonák helyzete ennyire elszakadt attól, amit a vezetés felé jelentettek?

Összesen 10 komment

narancsliget1
2026. április 24. 16:32
állítólag
ronin
2026. április 24. 16:31
Ezek az ukránok nagyon hülyék! Már a II. világháborúban kitalálták a "légihíd" fogalmát.
pollip
2026. április 24. 16:30
A háború elején voltak híradások arról, hogy a magyar konzerv segélyt boltokban árulták. Már akkor lenyúlták!!!!!
alenka
•••
2026. április 24. 16:26 Szerkesztve
Ukiiiikiiikriiiijniii bakák, hadifogság?.... Az oroszok ellátnak titeket minden mannával, földi jóval!!!!
