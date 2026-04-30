Besülhet a brüsszeli terv, fogy az esélye a gyors ukrán EU-csatlakozásnak

Az uniós politikai nyilatkozatokkal szemben a háttérben jóval óvatosabb hangulat uralkodik: Ukrajna gyors csatlakozása az Európai Unióhoz egyre kevésbé tűnik reálisnak. A Politico beszámolója szerint a tagállamok egy része határozottan elutasította azokat az elképzeléseket, amelyek felgyorsították volna a tagsági folyamatot, és inkább egy köztes megoldás felé fordultak.

A kialakuló javaslatcsomag célja, hogy Ukrajnát közelebb hozza az unióhoz anélkül, hogy tényleges tagságot biztosítana.

A tervek között szerepel a nagyobb piaci hozzáférés, valamint az, hogy Kijev mélyebben bekapcsolódhasson az uniós programokba és intézményekbe. A tárgyalásokban részt vevő diplomaták szerint ez egyfajta kompromisszum: fenntartja a politikai lendületet, miközben elkerüli a túl gyors bővítés kockázatait.