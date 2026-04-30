Besülhet a brüsszeli terv, fogy az esélye a gyors ukrán EU-csatlakozásnak

Brüsszelből érkezett a hidegzuhany Zelenszkijnek: „Nem reális, hogy Ukrajna belátható időn belül csatlakozzon az EU-hoz”
Bart De Wever markánsan fogalmazott a háborúban álló ország uniós csatlakozásával kapcsolatban.
Az Európai Unió továbbra is támogatja Kijev integrációs törekvéseit, ám a döntések mögött egyre több a fenntartás. Ukrajna gyors EU-csatlakozása helyett a tagállamok inkább rövid távú előnyökkel próbálják kezelni a helyzetet, miközben a teljes tagság időpontja egyre távolabb kerül.
Az uniós politikai nyilatkozatokkal szemben a háttérben jóval óvatosabb hangulat uralkodik: Ukrajna gyors csatlakozása az Európai Unióhoz egyre kevésbé tűnik reálisnak. A Politico beszámolója szerint a tagállamok egy része határozottan elutasította azokat az elképzeléseket, amelyek felgyorsították volna a tagsági folyamatot, és inkább egy köztes megoldás felé fordultak.
A kialakuló javaslatcsomag célja, hogy Ukrajnát közelebb hozza az unióhoz anélkül, hogy tényleges tagságot biztosítana.
A tervek között szerepel a nagyobb piaci hozzáférés, valamint az, hogy Kijev mélyebben bekapcsolódhasson az uniós programokba és intézményekbe. A tárgyalásokban részt vevő diplomaták szerint ez egyfajta kompromisszum: fenntartja a politikai lendületet, miközben elkerüli a túl gyors bővítés kockázatait.
A Politico szerint a fordulat egy márciusi egyeztetésen vált egyértelművé, ahol a tagállamok elutasították Brüsszel úgynevezett „fordított bővítési” javaslatát. Ez lehetővé tette volna, hogy Ukrajna a kulcsfontosságú reformok befejezése előtt csatlakozzon az unióhoz.
Egy diplomata szerint a tagállamok világossá tették, hogy rövid távon nagyon nehéz elképzelni a teljes jogú tagságot.
Ugyanakkor szükségesnek tartják, hogy legyen egy olyan ajánlat, amely politikailag és gazdaságilag is értelmezhető Kijev számára. Ennek jegyében merült fel az úgynevezett gyorsított, fokozatos integráció koncepciója. Ez lehetővé tenné, hogy Ukrajna már a tagság előtt hozzáférjen bizonyos uniós struktúrákhoz.
Felmerült például, hogy részt vehetne az Európai Tanács munkájában, bár szavazati jog nélkül, illetve bekapcsolódhatna egyes parlamenti és intézményi folyamatokba.
Egy másik elképzelés szerint Ukrajna különleges „csatlakozó állam” státuszt kaphatna. Ez a megoldás azt jelezné, hogy az ország stabil pályán halad az uniós tagság felé, még akkor is, ha a tényleges belépés évekkel későbbre tolódik.
Kijev részéről egyértelmű az igény arra, hogy a politikai ígéretek mellett konkrét gazdasági eredmények is szülessenek.
Az ukrán vezetés fokozatos hozzáférést akar az unió egységes piacához, valamint mélyebb részvételt az uniós programokban és finanszírozási rendszerekben.
Kiemelt cél az ipari szabványok kölcsönös elismerése, amely megkönnyítené az áruk szabad áramlását. Emellett Ukrajna azt is szorgalmazza, hogy vállalatai részt vehessenek az Európai Bizottság stratégiai ipari egyeztetéseiben, például a járműgyártás, az acélipar vagy a vegyipar területén. Az ukrán fél szerint ezek a lépések azonnali gazdasági előnyöket hozhatnak, és növelhetik a befektetői bizalmat. Az uniós oldalról azonban egyértelművé tették, hogy mindez nem helyettesíti a teljes jogú tagságot.
A csatlakozási folyamat időigényességét az is mutatja, hogy az utolsó bővítés több mint egy évtizede történt, amikor Horvátország csatlakozott.
Bár az Európai Bizottság gyorsítani szeretné az eljárást, a realitások jóval visszafogottabbak. Marta Kos bővítési biztos például úgy fogalmazott, hogy a 2027-es csatlakozás „lehetetlen”. Még optimista forgatókönyv esetén is legkorábban az évtized végére zárulhatnának le a tárgyalási fejezetek, ezt követően pedig minden tagállam jóváhagyására szükség lenne.
Ez újabb politikai vitákat vetít előre, különösen a tagság feltételeiről.
A Politico szerint a most körvonalazódó intézkedések inkább egy átmeneti megoldást jelentenek, amely időt ad mindkét félnek. Az unió így elkerülheti a túl gyors bővítés kockázatait, miközben Ukrajna sem marad teljesen kézzelfogható eredmények nélkül.
