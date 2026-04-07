WHO HIV Ukrajna tbc egészségügy Kárpátalja

Újabb brutális csapás érte Kárpátalját, már halálos áldozatok is vannak

2026. április 07. 20:56

Ukrajna többi régiójához képest is nagyobb a veszély.

2026. április 07. 20:56
Kárpátalján továbbra is magas a tuberkulózis előfordulása, miközben a halálesetek száma aggasztó ütemben nő – derül ki a Kárpátaljai Igaz Szó beszámolójából.

Magas fertőzöttség, növekvő halálozás

A régióban évente mintegy 600 új esetet regisztrálnak, 2024-ben pedig 684 új beteget diagnosztizáltak, köztük 29 kiskorút is. A megbetegedési arány 55 eset 100 ezer lakosra vetítve, ami 45 százalékkal haladja meg az ukrajnai átlagot.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól
Tovább a cikkhezchevron

Bár az elmúlt években enyhe csökkenés tapasztalható az esetszámban, a halálozási mutatók ennek ellenére romlanak.

Míg 2023-ban 114 kárpátaljai vesztette életét a betegség következtében, 2024-ben 119, addig tavaly már 127 ember halt meg TBC-ben vagy annak szövődményeiben”

– ismertette a helyzetet Viktorija Timcsik, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium Kárpátaljai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központja igazgatója.

Ezt is ajánljuk a témában

Különösen aggasztó, hogy a HIV-pozitív betegek körében is nő a fertőzések száma:

egy év alatt 33 százalékos emelkedést mértek.

Kik vannak a legnagyobb veszélyben?

A szakemberek szerint több csoport is fokozott kockázatnak van kitéve:

  • a fertőzöttekkel kapcsolatba kerülők,
  • a HIV-pozitív személyek,
  • a krónikus betegek, valamint
  • az immunrendszert gyengítő kezelés alatt állók.

Számukra különösen fontos az orvosi felügyelet és a rendszeres szűrés”

– hangsúlyozta Vaszil Szkrip, a megyei Tüdőbetegségek Központjának vezetője.

Az idei év eleje óta végzett 62 vizsgálatból 13 esetben igazolták a betegséget, ami jól mutatja a fertőzés jelenlétét a régióban.

A megelőzés kulcskérdés

A szakértők szerint a helyzet kezelésének kulcsa a megelőzés és a korai felismerés. Ebben fontos szerepe van a védőoltásnak: a BCG-vakcinát a gyermekek már életük első napján megkapják, és szükség esetén 18 éves korig pótolható.

Kárpátalján az átoltottság 94 százalék, ami meghaladja az országos átlagot, ugyanakkor ez sem elegendő a probléma teljes visszaszorításához.

A kezelés feltételei ugyanakkor adottak: a WHO támogatásával a szükséges gyógyszerek rendelkezésre állnak, és a megyében 11 modern diagnosztikai rendszer működik. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a tuberkulózis ma már gyógyítható, ám ehhez elengedhetetlen a tünetek korai felismerése és a kezelés időben történő megkezdése.

A figyelmeztetés egyértelmű: tartós köhögés, láz vagy fogyás esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, mert a késlekedés emberéletekbe kerülhet.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: X

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

ördöngös pepecselés
2026. április 08. 05:10
"Különösen aggasztó, hogy a HIV-pozitív betegek körében is nő a fertőzések száma" engem nem aggaszt ha drogos buzik azt kapják amiért küzdenek de a mandiban már annyira beépültek a soros ügynökei, hogy ezt az össze-vissza hányt szart szemlézik?
Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2026. április 08. 00:14
harmadik világ
massivement5
2026. április 07. 23:26
Mennyivel jobb volna, ha semmilyen "oltásterror" nem volna, az lenne a szép világ...
yalaelnok
2026. április 07. 22:23
2023-ról 2024-re történt változást ismertetnek, hát ez valóban brutális csapás, egyik pillanatról a másikra, egy év leforgása alatt.
