Újabb brutális csapás érte Kárpátalját, már halálos áldozatok is vannak

Az idei év eleje óta végzett 62 vizsgálatból 13 esetben igazolták a betegséget, ami jól mutatja a fertőzés jelenlétét a régióban.

A megelőzés kulcskérdés

A szakértők szerint a helyzet kezelésének kulcsa a megelőzés és a korai felismerés. Ebben fontos szerepe van a védőoltásnak: a BCG-vakcinát a gyermekek már életük első napján megkapják, és szükség esetén 18 éves korig pótolható.

Kárpátalján az átoltottság 94 százalék, ami meghaladja az országos átlagot, ugyanakkor ez sem elegendő a probléma teljes visszaszorításához.

A kezelés feltételei ugyanakkor adottak: a WHO támogatásával a szükséges gyógyszerek rendelkezésre állnak, és a megyében 11 modern diagnosztikai rendszer működik. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a tuberkulózis ma már gyógyítható, ám ehhez elengedhetetlen a tünetek korai felismerése és a kezelés időben történő megkezdése.