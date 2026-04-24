tisza párt donald tusk európai unió

Tusk szerint Magyar Péter vezetésével Magyarország megbízhatóbb partner lehet uniós „védelmi kérdésekben"

2026. április 24. 12:15

Bízik az EU-párti irányvonalban.

null

A lengyel miniszterelnök, Donald Tusk egy friss interjúban arról beszélt, hogy az Európai Unió védelmi együttműködéséről szóló viták új lendületet kaphatnak, különösen a magyarországi politikai változások után. Úgy véli, hogy korábban, Orbán Viktor kormányzása idején nem volt érdemi együttműködés Budapesttel biztonsági kérdésekben, elsősorban az „orosz kapcsolatok miatt” – írja a Financial Times.

Tusk szerint azonban az új politikai irányvonal változást hozhat: Magyar Péter vezetésével Magyarország sokkal megbízhatóbb partner lehet az uniós védelmi kérdésekben.

A lengyel kormányfő hangsúlyozta, hogy az Európai Uniónak erősítenie kell saját biztonsági képességeit, és ebben kulcsszerepe lehet a tagállamok közötti szorosabb együttműködésnek. Az új magyar vezetés EU-párti hozzáállása szerinte elősegítheti ezt a folyamatot, és hozzájárulhat egy egységesebb európai védelem kialakításához.

Tusk úgy látja, uniós kollégáinak egy része tévesen abba az illúzióba ringatták magukat, hogy a választásokon egy progresszív-szélsőjobboldali összecsapás zajlott le, de szerinte Tisza Párt egyes progresszív-szocialista politikus számára csalódást okozhat, azonban szerinte nekik meg kell érteniük Magyarország helyzetét.

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
madar6-54
2026. április 24. 14:15
Ehhez az Európához már normális állam nem akar csatlakozni, nem akar az általuk terjesztett ideológia szerint élni! Romlásba döntik földrészünket a migrációval , lmbtq őrületükkel, mind pokolra fog jutni, remélem mielőbb!
Picnic Niki
2026. április 24. 13:10 Szerkesztve
"Hatalmas megkönnyebbülés érezhető a tagállami vezetők körében, mert évek óta most először nincs jelen egyetlen orosz sem a teremben, ha értik, mire gondolok" - jelentette ki Donald Tusk lengyel miniszterelnök Nicosiában, a tagországok állam- illetve kormányfői informális tanácskozásának második munkanapját megelőzően pénteken. "Nem, nem, ez csak vicc," tette hozzá gyorsan Tusk.
hallgató
2026. április 24. 13:08
Ha ez igy folytatódik, akkor az eubuzikból nemsokára csak egy marék radioaktív hamu marad. Kár, hogy velünk együtt.
szil76
2026. április 24. 13:04
Jaja, most, hogy Oroszország közlte a 20., semmit nem érő szankciós csomag elfogadása után (miután Orbán már nem vétózik), hogy ez visszahull... jelentsen ez bármit is. Jók leszünk ágyútölteléknek, ahogy zselenszki mondta.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!