Tusk szerint Magyar Péter vezetésével Magyarország megbízhatóbb partner lehet uniós „védelmi kérdésekben"

A lengyel miniszterelnök, Donald Tusk egy friss interjúban arról beszélt, hogy az Európai Unió védelmi együttműködéséről szóló viták új lendületet kaphatnak, különösen a magyarországi politikai változások után. Úgy véli, hogy korábban, Orbán Viktor kormányzása idején nem volt érdemi együttműködés Budapesttel biztonsági kérdésekben, elsősorban az „orosz kapcsolatok miatt” – írja a Financial Times.