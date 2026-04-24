Tusk szerint Magyar Péter vezetésével Magyarország megbízhatóbb partner lehet uniós „védelmi kérdésekben"

Orbán Viktor elárulta, mekkora terhet jelentene Ukrajna követelése a magyar családoknak
Az olcsó orosz energia leválasztása a rezsicsökkentést sodorná veszélybe.
Bízik az EU-párti irányvonalban.
A lengyel miniszterelnök, Donald Tusk egy friss interjúban arról beszélt, hogy az Európai Unió védelmi együttműködéséről szóló viták új lendületet kaphatnak, különösen a magyarországi politikai változások után. Úgy véli, hogy korábban, Orbán Viktor kormányzása idején nem volt érdemi együttműködés Budapesttel biztonsági kérdésekben, elsősorban az „orosz kapcsolatok miatt” – írja a Financial Times.
Tusk szerint azonban az új politikai irányvonal változást hozhat: Magyar Péter vezetésével Magyarország sokkal megbízhatóbb partner lehet az uniós védelmi kérdésekben.
A lengyel kormányfő hangsúlyozta, hogy az Európai Uniónak erősítenie kell saját biztonsági képességeit, és ebben kulcsszerepe lehet a tagállamok közötti szorosabb együttműködésnek. Az új magyar vezetés EU-párti hozzáállása szerinte elősegítheti ezt a folyamatot, és hozzájárulhat egy egységesebb európai védelem kialakításához.
Tusk úgy látja, uniós kollégáinak egy része tévesen abba az illúzióba ringatták magukat, hogy a választásokon egy progresszív-szélsőjobboldali összecsapás zajlott le, de szerinte Tisza Párt egyes progresszív-szocialista politikus számára csalódást okozhat, azonban szerinte nekik meg kell érteniük Magyarország helyzetét.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala