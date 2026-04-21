Magyar Péter azonnal megkérte Donald Tuskot, hogy segítsen „visszaterelni Magyarországot Európába”

Még a Politico is „hirtelennek” nevezte Zelenszkij pálfordulását a Barátság vezeték kapcsán
A brüsszeli lap szerint az Európai Unió már szerdán jóváhagyhatja a Kijevnek szánt 90 milliárdos hitelcsomagot.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök az Emmanuel Macron francia elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján értékelte a magyarországi választások után kialakult helyzetet.
„Lengyelország kész segíteni Magyarországnak a megszokott európai élethez (!) való visszatérésben”
– fogalmazott Tusk.
A lengyel kormányfő a Polsat News tudósítása szerint elmondta: a leendő magyar miniszterelnök, Magyar Péter már kérte Varsó segítségét a folyamathoz, mire
Tusk megerősítette, hogy minden támogatást megadnak magyar barátaiknak ebben a „kétségtelenül nehéz időszakban”.
Emmanuel Macron a Tisza Párt választási győzelmét új érának nevezte Magyarország és Európa számára. A francia államfő rendkívül optimista a decemberben jóváhagyott, 90 milliárd eurós ukrán hitel folyósításával kapcsolatban. Szerinte a politikai fordulat pozitív hatással lesz az unió hitelességére is – írják.
A Kárpáthír emlékeztet: Magyar Péter korábban egyértelművé tette, hogy bár Budapest nem vesz részt benne, az új kormány nem blokkolja a már elfogadott hitelprogramot. A támogatás gyakorlati folyósításának felgyorsítása érdekében Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter április 21-én, kedden Luxembourgban csatlakozik az uniós külügyi tanács üléséhez, hogy a források mielőbbi felszabadításáról egyeztessen – írják.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala