emmanuel macron Tisza Párt donald tusk Magyar Péter

Magyar Péter azonnal megkérte Donald Tuskot, hogy segítsen „visszaterelni Magyarországot Európába”

2026. április 21. 07:41

Emmanuel Macron a Tisza Párt választási győzelmét új érának nevezte Magyarország és Európa számára.

2026. április 21. 07:41
Donald Tusk lengyel miniszterelnök az Emmanuel Macron francia elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján értékelte a magyarországi választások után kialakult helyzetet. 

„Lengyelország kész segíteni Magyarországnak a megszokott európai élethez (!) való visszatérésben”

 – fogalmazott Tusk.

A lengyel kormányfő a Polsat News tudósítása szerint elmondta: a leendő magyar miniszterelnök, Magyar Péter már kérte Varsó segítségét a folyamathoz, mire 

Tusk megerősítette, hogy minden támogatást megadnak magyar barátaiknak ebben a „kétségtelenül nehéz időszakban”.

Emmanuel Macron a Tisza Párt választási győzelmét új érának nevezte Magyarország és Európa számára. A francia államfő rendkívül optimista a decemberben jóváhagyott, 90 milliárd eurós ukrán hitel folyósításával kapcsolatban. Szerinte a politikai fordulat pozitív hatással lesz az unió hitelességére is – írják.

A Kárpáthír emlékeztet: Magyar Péter korábban egyértelművé tette, hogy bár Budapest nem vesz részt benne, az új kormány nem blokkolja a már elfogadott hitelprogramot. A támogatás gyakorlati folyósításának felgyorsítása érdekében Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter április 21-én, kedden Luxembourgban csatlakozik az uniós külügyi tanács üléséhez, hogy a források mielőbbi felszabadításáról egyeztessen – írják.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

Összesen 67 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
tikkadt-szocske
2026. április 21. 09:31
Na most aztán kiderül, hogy mi is az az európaidemokráciajogállamiság. Meg az értékek.
masikhozzaszolo
2026. április 21. 09:20
Olvastam, hogy Magyar Hernádival akarja lezongoráztatni, hogy jöjjön olaj. 1. Nem kell mocskos orrosz energia 2. Hernád nem intéz Putyinnal semmit. Putyinnak Magyar lehet a partnere. 3. Hernádi majd ha muszáj nekünk mocskos olaj, akkor majd a Nafttal, meg a Gazprommal tárgyal.
morcos
2026. április 21. 09:19
Hát van, akinek nehéz, javaslom Navracsicsot vissza Európába! Neki most biztos nehéz, és a Lázárral még köszönő viszonyban sincs! Pedig milyen jól párbajozott az Őszödivel. Állva maradt akkor!
123321
2026. április 21. 09:18
érthető, hogy nem keresi azonnal az első hetekben a késhegyre menő konfluktust a szövetségesekkel. ugye? ugye.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!