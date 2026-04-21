Magyar Péter azonnal megkérte Donald Tuskot, hogy segítsen „visszaterelni Magyarországot Európába”

Emmanuel Macron a Tisza Párt választási győzelmét új érának nevezte Magyarország és Európa számára. A francia államfő rendkívül optimista a decemberben jóváhagyott, 90 milliárd eurós ukrán hitel folyósításával kapcsolatban. Szerinte a politikai fordulat pozitív hatással lesz az unió hitelességére is – írják.

A Kárpáthír emlékeztet: Magyar Péter korábban egyértelművé tette, hogy bár Budapest nem vesz részt benne, az új kormány nem blokkolja a már elfogadott hitelprogramot. A támogatás gyakorlati folyósításának felgyorsítása érdekében Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter április 21-én, kedden Luxembourgban csatlakozik az uniós külügyi tanács üléséhez, hogy a források mielőbbi felszabadításáról egyeztessen – írják.