Trump elárulta, napokon belül jöhet a következő béketárgyalás

Donald Trump csütörtökön arról beszélt, hogy napokon belül sor kerülhet a következő béketárgyalásra. Az amerikai elnök a Fehér Házból távozva újságírók kérdéseire válaszolva kijelentette, hogy Irán hajlandó lemondani az atomfegyverről, és „nagyon közel” van a megállapodás

Úgy fogalmazott, szükség esetén akár meghosszabbíthatja az Iránnal érvényben lévő tűzszünetet is, ugyanakkor véleménye szerint erre nem lesz szükség.

Az elnök hangsúlyozta, hogy Irán meg akar állapodni, és az egyeztetések nagyon szépen haladnak. Hozzátette, hogy a másik fél ma már „olyan dolgokat is hajlandó megtenni, amit két hónapja még nem”. Az elnök megjegyezte azt is, hogy „nagyon gyorsan” megtörténhet a további előrelépés.