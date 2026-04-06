Tragédia: újabb kárpátaljai magyar esett el az ukrán fronton

Életét vesztette az orosz erők elleni harcokban Huszti István, a Beregszászi járásban található Korolevo település lakója – számolt be a kárpátaljai Mukachevo.net hírportálra hivatkozva a KárpátHír.

A katona harci feladat végrehajtása közben szenvedett halálos sebesülést. A fegyveres erők kötelékében szolgáló kárpátaljai férfi egy bevetés során sérült meg súlyosan az orosz csapatok elleni háborúban, sebesülése végzetesnek bizonyult.