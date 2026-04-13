Az ukrán médiában kimondták: a magyar választás nagy győztese Ukrajna és az EU

Magyar Péter leszögezte: folyósítják a 90 milliárd eurós hitelt Ukrajnának
Magyarország leendő miniszterelnöke világossá tette, milyen szerep jut Magyarországnak az Ukrajnának nyújtandó hitel finanszírozásában.
A magyar választás eredménye nemcsak belpolitikai szempontból váltott ki visszhangot, hanem nemzetközi szinten is élénk reakciókat eredményezett. A Kyiv Post értékelése szerint a Tisza Párt győzelme egyértelműen Ukrajna és az Európai Unió számára kedvező fejleményként értelmezhető.
A Kyiv Post véleménycikke szerint a magyar parlamenti választás eredménye nem csupán kormányváltást jelenthet, hanem egy szélesebb geopolitikai átrendeződés kezdetét is. Az írás kiemeli, hogy a Tisza Párt jelentős fölénnyel aratott győzelmet, ami stabil parlamenti többséget biztosíthat számára, és ezzel új irányba terelheti Magyarország külpolitikai mozgását. Az ukrán lap egyértelműen fogalmaz:
Logikusan a két legnagyobb nyertes Magyarországon kívül Ukrajna és az Európai Unió.
Az értékelés szerint az új politikai helyzet megnyithatja az utat olyan döntések előtt, amelyek eddig akadályba ütköztek. A cikk részletesen kitér arra, hogy az Európai Uniónak több sürgős lépést kellene megtennie. Ezek között szerepel egy jelentős, 90 milliárd eurós hitelprogram mielőbbi folyósítása Ukrajna számára, amelyet korábban ugyan elfogadtak, de a végrehajtás elakadt. Az elemzés szerint a finanszírozás felgyorsítása kulcsfontosságú lehet a jelenlegi helyzetben.
Emellett az ukrán sajtó szerint napirendre kerülhet Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási tárgyalásainak megkezdése is. A Kyiv Post úgy látja, hogy a választási eredmény után ezek a folyamatok gyorsabban haladhatnak, miközben az Oroszországgal szembeni szankciók szigorítása is új lendületet kaphat. A cikk idézi Ursula von der Leyen reakcióját is, aki a választás után úgy fogalmazott:
Magyarország Európát választotta. Európa mindig Magyarországot választotta. Egy ország visszatér európai útjára. Az Unió erősebbé válik.
Az elemzés szerint a választási eredmény nemcsak az Európai Unió számára jelent lehetőséget, hanem Ukrajna számára is kedvezőbb nemzetközi környezetet teremthet. A Kyiv Post úgy értékeli, hogy a jövőben Európa – beleértve az EU-n kívüli partnereket is – nagyobb támogatást nyújthat Kijevnek.
Az írásban hangsúlyozzák, hogy az új helyzetben Ukrajna magabiztosabban kezelheti a nemzetközi nyomást, és kevésbé kell figyelembe vennie azokat a javaslatokat, amelyek területi engedményekre ösztönöznék.
Hozzáteszik: a politikai erőviszonyok átalakulása csökkentheti azoknak a szereplőknek a befolyását, akik korábban ilyen irányú megoldásokat szorgalmaztak. A Kyiv Post kitér arra is, hogy az Európai Unió gyors reagálása kulcsfontosságú lehet, mivel a jelenlegi kedvező helyzet nem feltétlenül tartós.
Kitérnek arra is, hogy a döntéshozóknak rövid időn belül kell kihasználniuk az új politikai lehetőségeket.
Az ukrán lap értelmezésében a választási eredmény egyben azt is jelenti, hogy Magyarország eddigi szerepe az európai politikában megváltozhat. Azzal folytatják, hogy az ország korábban több uniós döntést is akadályozott, különösen az Ukrajnának nyújtott támogatások és az Oroszországgal szembeni intézkedések terén.
Az elemzés arra utal, hogy a jövőben ezek az akadályok megszűnhetnek, ami jelentősen befolyásolhatja az EU döntéshozatali folyamatait. A Kyiv Post szerint ez hozzájárulhat egy egységesebb európai fellépéshez, különösen a külpolitikai kérdésekben.
Az ukrán sajtó értékelése alapján a Tisza Párt győzelme egy olyan folyamatot indíthat el, amelyben Ukrajna és az Európai Unió megerősödve kerül ki, miközben új irány rajzolódik ki Magyarország nemzetközi szerepében.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP