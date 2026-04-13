Az ukrán médiában kimondták: a magyar választás nagy győztese Ukrajna és az EU

A Kyiv Post véleménycikke szerint a magyar parlamenti választás eredménye nem csupán kormányváltást jelenthet, hanem egy szélesebb geopolitikai átrendeződés kezdetét is. Az írás kiemeli, hogy a Tisza Párt jelentős fölénnyel aratott győzelmet, ami stabil parlamenti többséget biztosíthat számára, és ezzel új irányba terelheti Magyarország külpolitikai mozgását. Az ukrán lap egyértelműen fogalmaz:

Logikusan a két legnagyobb nyertes Magyarországon kívül Ukrajna és az Európai Unió.

Az értékelés szerint az új politikai helyzet megnyithatja az utat olyan döntések előtt, amelyek eddig akadályba ütköztek. A cikk részletesen kitér arra, hogy az Európai Uniónak több sürgős lépést kellene megtennie. Ezek között szerepel egy jelentős, 90 milliárd eurós hitelprogram mielőbbi folyósítása Ukrajna számára, amelyet korábban ugyan elfogadtak, de a végrehajtás elakadt. Az elemzés szerint a finanszírozás felgyorsítása kulcsfontosságú lehet a jelenlegi helyzetben.