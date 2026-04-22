Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
04. 22.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 22.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
európai unió bírósága gyermekvédelmi törvény európai unió

Örülnek az uniós biztosok: szerintük történelmi döntés a magyar gyermekvédelmi törvény megsemmisítése

2026. április 22. 12:56

Michael McGrath és Hadja Lahbib szerint mérföldkőhöz érkezett az Európai Unió.

2026. április 22. 12:56
Az Európai Unió Bírósága kedden ítéletet hozott a magyar gyermekvédelmi törvény ügyében. A döntés messze túlmutat a konkrét jogvitán: a luxembourgi ítélet ezért nemcsak jogi, hanem politikai szempontból is jelentős mérföldkő. Egyaránt érinti a „szexuális kisebbségek védelmét”, az uniós normák kikényszeríthetőségét, valamint Magyarország mozgásterét az uniós döntéshozatalban.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Az Európai Unió Bírósága elkaszálta a magyar gyermekvédelmi törvényt

A magyar szülő – és a magyar kormány – nem mérlegelhet.

Az Európai Bizottság két biztosának, Michael McGrathnak és Hadja Lahbibnak közös nyilatkozatában kifejezetten üdvözölték a döntést. A Portfolionak eljuttatott közös reakciójukban úgy fogalmaztak:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

üdvözlik, hogy a luxembourgi testület most először ilyen jogsértést is kimondott, ami szerintük mérföldkőnek számít az unió történetében.”

Közös reakciójukban hangsúlyozták: az ítélet emlékeztet arra, hogy az EU „az egyenlőség uniója”, ahol mindenkinek joga van önmagához hűen élni, és szeretni azt, akit választ.

Ezt is ajánljuk a témában

A törvény háttere és az ítélet tartalma

A 2021-ben elfogadott, később több ponton módosított törvény a kiskorúak védelmét tűzte ki célul. Az Európai Bizottság és számos tagállam szerint azonban valójában indokolatlanul korlátozta az LMBTI-emberek hétköznapi életének és identitásának megjelenítését a médiában, az oktatásban és a kultúrában. Az Európai Unió Bírósága most kimondta:

a szabályozás sérti az uniós jogot, és nem egyeztethető össze az EU alapvető jogaival és értékeivel, íz ítélet azt is kimondta, hogy az EU értékeivel nem egyeztethető össze a pedofil bűnelkövetők nyilvántartása sem. 

A jogvita 2022 júliusában kezdődött, amikor az Európai Bizottság kötelezettségszegési pert indított Magyarország ellen.

Brüsszel szerint a törvény hátrányosan különböztet meg embereket szexuális irányultságuk és nemi identitásuk alapján, emellett sérti a belső piaci szabályokat és több alapjogot is.

A keddi ítélet lényegében megerősítette a főtanácsnok tavaly nyári indítványát, amely minden lényeges pontban helytállónak találta a Bizottság érveit. 

Pénzügyi következmények

Egyértelmű, hogy a döntés időzítése sem véletlen. Éppen a magyar választásokat követően pár nappal került sor az ítélet meghozatalára. A gyermekvédelmi törvény miatt a Bizottság úgy döntött, hogy Magyarország bizonyos uniós forrásokhoz ne férhessen hozzá.

A Bizottság korábbi álláspontja szerint a gyermekvédelmi törvény is szerepet játszott abban, hogy az Alapjogi Charta betartásához kötött feltételek részben nem teljesültek. Emiatt a 2021–2027-es kohéziós keretből mintegy 600 millió euró maradt befagyasztva. Az ítélet után a magyar kormánynak módosítania kell a jogszabályt, ami megnyithatja az utat ezeknek az összegeknek a részleges felszabadítása előtt.

Nyitókép: Hadja Lahbib (balra), a készenlétért, válságkezelésért és az esélyegyenlőségért felelős belga uniós biztos, valamint Michael McGrath, a demokráciáért, az igazságszolgáltatásért és a jogállamiságért felelős ír uniós biztos. Forrás: Nicolas Tucat / AFP

***

 

Összesen 52 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ekrü123
2026. április 22. 14:52
korcsiorsi3 2026. április 22. 13:53 "HOL volt a gyermekvédelmi törvény Bicskén Ti nyomorultak !? HOL volt a Szőlő utcában ?"- Igazad van, akkor nem kell törvény a gyilkosságra sem, hisz attól még , hogy van, bárki agyonüthet téged... "Akkor is így gondoltátok mikor éppen kitüntettétek Vásárhelyi Jánost ,"- Demszky és Karácsony? Azt verd le rajtuk.
Válasz erre
2
0
Ekrü123
2026. április 22. 14:49
néhai Ch.Pilot 2026. április 22. 14:12 "Én azért, ha óvoda, általános iskola környékén ólálkodó drag queeneket látok, összeverem őket! Nem baj?"- Nem, csak okosan kell csinálni. Megnézni hová megy haza, majd az egyik éjjel a sötétben kell ellátni a baját úgy, hogy lábra se tudjon állni. Esetleg nem árt eunuchot csinálni belőle, úgyis odavannak az átalakító műtétekért.
Válasz erre
3
0
grenki-2
2026. április 22. 14:41
Hogy rohadjanak meg ezek a liberális szarháziak. Nincs elég baj az Eu-ban, tényleg ez a legfontosabb nekik hogy a gyerekek közé ferdehajlamúak mehessenek? undorító ez a liberális világ meg vezetés ami most az Eu-ban van!
Válasz erre
3
0
auditorium
2026. április 22. 14:33
A nyugati média félremagyarázta (akarva-akaratlanul) a magyar gyermekvédelmi törvényt. Itt fogalmuk sem volt arról, h. Mo-n már a korai oktatásba is bevezetnék a szexuális felvilágositást és a nemek változtatásának lehetőségét. Külföldön egyre gyakoribb a kiskorúak bűnözése, késeléssel a gyilkolás, legutóbb egy 13 éves diák késsel ment a fr.szakos tanárnőnek, tudta, hol kell megsebesiteni, sürgősségi mentő vitte a tanárnőt a kórházba. Egy hajszálon múlt az élete. NOS, emiatt is kiötlötték, hogy kell egy olyan tantárgy, ami a szeretetteljes együttlétet biztositja. (NEM nemi szervezet operálásáról vagy hormonkezelésről volt itt szó), hanem csupán ETIKÁRÓL. A 13 éves gyilkos most javitóintézetbe került, anyja "külföldi" nem irták meg, honnan származik, vezetékneve olasz. Tehát más EU-tagországban CSAK erről van szó, nem pedig a deviancia tanitásáról vagy a Mindenkinek mesekönyvekről. Ez utóbbiak léteznek itt is, de NEM kötelező megvenni - eladatlan maradhat a könyvesboltban.
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!