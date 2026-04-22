Örülnek az uniós biztosok: szerintük történelmi döntés a magyar gyermekvédelmi törvény megsemmisítése

Brüsszel szerint a törvény hátrányosan különböztet meg embereket szexuális irányultságuk és nemi identitásuk alapján, emellett sérti a belső piaci szabályokat és több alapjogot is.

A keddi ítélet lényegében megerősítette a főtanácsnok tavaly nyári indítványát, amely minden lényeges pontban helytállónak találta a Bizottság érveit.

Pénzügyi következmények

Egyértelmű, hogy a döntés időzítése sem véletlen. Éppen a magyar választásokat követően pár nappal került sor az ítélet meghozatalára. A gyermekvédelmi törvény miatt a Bizottság úgy döntött, hogy Magyarország bizonyos uniós forrásokhoz ne férhessen hozzá.

A Bizottság korábbi álláspontja szerint a gyermekvédelmi törvény is szerepet játszott abban, hogy az Alapjogi Charta betartásához kötött feltételek részben nem teljesültek. Emiatt a 2021–2027-es kohéziós keretből mintegy 600 millió euró maradt befagyasztva. Az ítélet után a magyar kormánynak módosítania kell a jogszabályt, ami megnyithatja az utat ezeknek az összegeknek a részleges felszabadítása előtt.