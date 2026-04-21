Másfél héttel a választások után az Európai Unió Bírósága elkaszálta a magyar gyermekvédelmi törvényt
A brüsszeli bíróság szerint a genderpropaganda nem korlátozható, és a pedofil elkövetők nyilvántartása is uniós jogot sért.
A magyar szülő – és a magyar kormány – nem mérlegelhet.
„A TISZÁSOK ÜNNEPELNEK!
Az Európai Unió Bírósága elkaszálta a magyar gyermekvédelmi törvényt.
A bíróság – valamint az ünneplő tiszások szerint – a törvény hátrányosan különböztette meg a szexuális kisebbségeket, ezért nem maradhat hatályban.
(Az eredeti kormányzati szándék természetesen nem ez volt, hanem a magyar gyermekek és családok védelme.
A gyakorló szülők pontosan tudják, hogy a védelemre szükség van – most már csak lenne… –, elég belenézni az agymosó Netflix filmekbe.)
Az uniós bíróság gyakorlatilag kimondta, hogy minden tagállamban ugyanazt kell gondolnunk a nemekről, a szexuális felvilágosításról, a gyermekek neveléséről, a gender őrületről. A magyar szülő – és a magyar kormány – nem mérlegelhet.
Nincsenek határok az Európai Unióban! Semmilyen értelemben.
Miközben a tiszások ünnepelnek – természetesen szívük joga –, érdemes azt is átgondolniuk, hogy az Orbán-kormány megbuktatása után Brüsszel ugyanígy, úthengerként próbálja majd eltiporni az elmúlt 16 év összes, a liberális fősodortól eltérő magyarországi intézkedését.
Legyen szó a bevándorlásról, Ukrajna támogatásáról, a rezsicsökkentésről vagy például a multicégek megadóztatásáról.
Nem lesz pardon! És nem lesz, aki nemet mondjon a brüsszeli törekvéseknek.
Mi szóltunk…”
A brüsszeli bíróság szerint a genderpropaganda nem korlátozható, és a pedofil elkövetők nyilvántartása is uniós jogot sért.
