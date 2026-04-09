Óriási baki körvonalazódik: a Polymarket ismét csúnyán benézhet egy választást

A magyar ellenzéki sajtóban körbejárt a hír: a Polymarket fogadóoldalon magasan vezeti Magyar Péter az előrejelzéseket. A Polymarket a világ legnagyobb előrejelzési platformja, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kriptovaluta segítségével spekuláljanak a világ eseményeire.

Az oldalon 71% esélyt adnak arra, hogy Magyar Péter nyeri a vasárnapi választást.