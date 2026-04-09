Ft
Ft
12°C
2°C
Ft
Ft
12°C
2°C
04. 09.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 09.
csütörtök
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
karol nawrocki polymarket donald trump választás

Óriási baki körvonalazódik: a Polymarket ismét csúnyán benézhet egy választást

2026. április 09. 09:23

Az ellenzéki sajtó véres kardként hordozza körbe az amerikai Polymarket jóslatait Magyar Péter győzelméről, csakhogy nem először tévedne nagyot az oldal egy európai választással kapcsolatban.

A magyar ellenzéki sajtóban körbejárt a hír: a Polymarket fogadóoldalon magasan vezeti Magyar Péter az előrejelzéseket. A Polymarket a világ legnagyobb előrejelzési platformja, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kriptovaluta segítségével spekuláljanak a világ eseményeire. 

Az oldalon 71% esélyt adnak arra, hogy Magyar Péter nyeri a vasárnapi választást. 

Csakhogy a Polymarket már korábban is nagyokat tévedett európai választásokkal kapcsolatosan. 

A lengyel elnökválasztáson például az oldalon 75% feletti esélyt adtak Rafał Trzaskowski-nak, de végül Karol Nawrocki konzervatív jelölt nyerte a voksolást. 

Hasonló történt 2024-ben az amerikai választáson, ahol Donald Trump győzelmi esélyeit 25%-ra rakták közvetlenül a voskolás előtt, és azt állították, hogy Kamala Harrisnek 75% esélye van megynernie a szavaztok többségét. 

De benézték a holland és a szlovén választásokat is. 

 

Érdekes módon általában a jobboldali győzelemekkel kapcsolatban tévedett nagyot az oldal. 

Nyitókép: Polymarket

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bufon111
•••
2026. április 09. 12:02 Szerkesztve
a medián a 22-es választás előtt fidesz 2/3-ot jósolt a mandátumbecslésében. Szerencsétlen MZP annyit bírt rá brekegni, mint amit most a Tisza 2/3os becslését követően brekegnek, nevezetesen, hogy a medián hazudik.
Válasz erre
0
0
Turius
2026. április 09. 11:31
Hát az meg mi, hogy Dobrevre lehet fogadni, Toroczkaira meg nem?
Válasz erre
0
0
csulak
2026. április 09. 10:59
Ez a lenyeg : Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
Válasz erre
0
0
venceremos
2026. április 09. 10:50
Valojaban ez mar csak a tuzoltas, a fogadoirodak se tudjak a tutit de a polloknal sokkal jobb elorejelzok A megorult Orban mar januarban betiltotta a Polymarketet Magyarorszagon. Szokasos fidesz modszer. Vegig Tisza elony van januartol, de kb. 1 honappal ezelottol ez egyre nagyobb, mar 75-25 korul van
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!