Óriási baki körvonalazódik: a Polymarket ismét csúnyán benézhet egy választást

Beismerték: a Tisza német testvérpártja engedélyhez köti a férfiak külföldi utazásait, hogy háború esetén könnyebben „beránthassák” őket a seregbe
A német védelmi minisztérium szóvivője szerint ez csak elővigyázatosság.
Az ellenzéki sajtó véres kardként hordozza körbe az amerikai Polymarket jóslatait Magyar Péter győzelméről, csakhogy nem először tévedne nagyot az oldal egy európai választással kapcsolatban.
A magyar ellenzéki sajtóban körbejárt a hír: a Polymarket fogadóoldalon magasan vezeti Magyar Péter az előrejelzéseket. A Polymarket a világ legnagyobb előrejelzési platformja, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kriptovaluta segítségével spekuláljanak a világ eseményeire.
Az oldalon 71% esélyt adnak arra, hogy Magyar Péter nyeri a vasárnapi választást.
Csakhogy a Polymarket már korábban is nagyokat tévedett európai választásokkal kapcsolatosan.
A lengyel elnökválasztáson például az oldalon 75% feletti esélyt adtak Rafał Trzaskowski-nak, de végül Karol Nawrocki konzervatív jelölt nyerte a voksolást.
Hasonló történt 2024-ben az amerikai választáson, ahol Donald Trump győzelmi esélyeit 25%-ra rakták közvetlenül a voskolás előtt, és azt állították, hogy Kamala Harrisnek 75% esélye van megynernie a szavaztok többségét.
De benézték a holland és a szlovén választásokat is.
Érdekes módon általában a jobboldali győzelemekkel kapcsolatban tévedett nagyot az oldal.
Nyitókép: Polymarket
