háború bundestag katonaság németország katonai szolgálat

Nem akarnak katonák lenni: emelkedik a szolgálatot megtagadók száma Németországban

2026. április 27. 06:57

Az emberek, úgy tűnik, nem akarnak harcolni. Sem most, sem a jövőben.

Emelkedik a katonai szolgálat megtagadására irányuló beadványok száma Németországban – jelentette a Neue Osnabrücker Zeitung a Szövetségi Családügyi és Civil Társadalmi Feladatok Hivatalának (BAFzA) adataira hivatkozva.

A beszámoló szerint az első negyedévben 2656-an nyújtottak be beadványt, ami már most megközelíti a teljes 2024-es adatot, amikor összesen 2998 kérelem érkezett be. A kormány egy parlamenti kérdésre adott válasza alapján 2025-ben 3867 beadvány volt, amiről korábban az Augsburger Allgemeine is beszámolt.

Amennyiben a növekedés folytatódik, a beadványok száma 2026-ban elérheti a legmagasabb számot 

azóta, hogy Németország 2011-ben felfüggesztette a sorkötelezettséget.

A növekvő tendencia hátterében a romló biztonsági környezet, valamint az év elején hatályba lépett új katonai szolgálati szabályozás állhat.

 A jogszabály kötelező alkalmassági vizsgálatot ír elő a 2008 után született férfiak számára, azzal a céllal, hogy önkénteseket toborozzanak a hadseregbe. 

Amennyiben a kitűzött létszámcélok nem teljesülnek, a Bundestag úgynevezett szükségletalapú sorkötelezettség bevezetéséről dönthet.

A jelentés szerint ugyanakkor nő azok száma is, akik visszavonják korábbi szolgálatmegtagadási nyilatkozatukat: 2024-ben 781 ilyen esetet regisztráltak, míg 2026 első negyedévében már 233-at.

Németországban jelenleg nincs sorkötelezettség, de a katonai szolgálat megtagadásának lehetősége azonban továbbra is fennáll.

(MTI)

Nyitókép: RONNY HARTMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP
 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
monicagellert
2026. április 27. 08:30
Fröcsög az új honvédelmi miniszter, hogy Orbán Gáspár leszerelt, bosszúvágytól vezérelt burkolt fenyegetéssel. Itt lenne az ideje, talán, megengedni, hogy a magyar katonák is leszereljenek május közepe előtt.
q-q-ri-q
2026. április 27. 08:18
Menjenek csak a német fiatalok. Szabadon lehet drogozni, buzulni, és nem az AfD nyert. Ezekért az értékekért érdemes megdögleni. De csak nekik, és nem nekünk.
ördöngös pepecselés
2026. április 27. 08:04
becsuk mégy egy két autógyár és ott sokan rádöbbennek majd, hogy szükségük van a katonafizetésre
pipa89
•••
2026. április 27. 07:57 Szerkesztve
Sisakokból tankok, gazdasági unióból Negyedik Birodalom, béke helyett háború. Ha Németországot háborúra készíti fel a PÉNZMAFFIA, akkor abból a történelem tanulsága szerint háború is lesz. Senki nem teszi fel a kérdés 2022 óta: MIÉRT KELLETT UKRAJNÁT FELFEGYVEREZNI, MEGMÉRGEZNI A TÁRSADALMAT A NYUGATI ÍGÉRETEKKEL, MIÉRT KELLETT OROSZORSZÁGOT KÍNÁVAL EGYBETOLNI? MIÉRT KELLETT A NATO KELETI BŐVÍTÉSÉVEL OROSZORSZÁGOT HADBA KÉNYSZERÍTENI??? Ha nem azért, hogy a kontinens újra felgyújtható legyen! Az, hogy most tiltakoznak az európai társadalmak, időleges, a masszív propaganda, a napi sulykolás majd megtöri a népeket, s aztán lehet őket a vágóhídra hajtani. Balga magyar, te most önként választottad ezt az utat!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!