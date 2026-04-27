Nem akarnak katonák lenni: emelkedik a szolgálatot megtagadók száma Németországban

A jogszabály kötelező alkalmassági vizsgálatot ír elő a 2008 után született férfiak számára, azzal a céllal, hogy önkénteseket toborozzanak a hadseregbe.

Amennyiben a kitűzött létszámcélok nem teljesülnek, a Bundestag úgynevezett szükségletalapú sorkötelezettség bevezetéséről dönthet.

A jelentés szerint ugyanakkor nő azok száma is, akik visszavonják korábbi szolgálatmegtagadási nyilatkozatukat: 2024-ben 781 ilyen esetet regisztráltak, míg 2026 első negyedévében már 233-at.

Németországban jelenleg nincs sorkötelezettség, de a katonai szolgálat megtagadásának lehetősége azonban továbbra is fennáll.