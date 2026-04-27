04. 27.
hétfő
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

AKTA
Választás 2024
Szerzőink
04. 27.
hétfő
volodimir zelenszkij ukrán elnök uniós pénz európai unió hitel ukrajna

Erre költi Zelenszkij az európai uniós segély első milliárdjait Ukrajnában

2026. április 27. 06:19

Az ukrán elnök elárulta, hova megy a gigantikus uniós segély.

2026. április 27. 06:19
A KárpátHír az Espreso.tv-re hivatkozva arról ír, hogy Ukrajna a hazai 

védelmi ipar fejlesztésére és az energetikai hálózatok megerősítésére

fordítja a 90 milliárd eurós uniós támogatás első részletét. Hozzáteszik: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap bejelentette, hogy a kritikus infrastruktúra téli védelme érdekében jelentős összegeket mozgósítanak az állami költségvetésből.

Zelenszkij hangsúlyozta:

 a következő télig maximálisan biztosítani kell a létesítmények védelmét.

 A helyi források mellett a központi büdzsé is jelentős részt vállal a feladatból, amelyet az Európai Unió friss csomagjából finanszíroznak.

„Arra számítunk, hogy a 90 milliárdos csomag első utalásaiból több milliárdot kifejezetten az energetika védelmére tudunk elkülöníteni”

Az ukrán elnök leszögezte, hogy az uniós források sorsáról a ciprusi csúcstalálkozón egyeztetett az európai vezetőkkel.

A fegyveres konfliktus miatt Ukrajna gázolajfogyasztása többszörösére nőtt, de az elnök szerint a hadsereg és a polgári szféra, köztük az agrárium ellátása is zökkenőmentes. 

A stabil üzemanyag-szállítást új nemzetközi egyezmények biztosítják: 

az ukrán vezetés a közel-keleti és a kaukázusi régió országaival kötött megállapodásokat, amelyek hosszú távon garantálják az ország folyamatos ellátását – írják.

Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
yalaelnok
2026. április 27. 09:11
a torzlelkű gonosz zöld kobold elfüstöli ezt is, ahelyett, hogy békét kötnének és normálisan akarnának élni az oroszok egy másodperc alatt lerombolják majd a hónapok alatt végzett toldozgatás foldozgatásokat
bagira004
2026. április 27. 09:06
Pénz egyik részét szét lopják , másik részét népirtásra költik .
lemez
2026. április 27. 08:40
Az uno csödben van.De az ukránoknak van pénz a hadiipar fejlesztésére.Végúl is meg akarják tàmadni az oroszokat.Nincs energia nem számit.Róhóg az egész világ rajtuk.
Fostos_bohoc_nem_az_en_miniszterelnokom_2026
2026. április 27. 08:31
úgy érti, hogy a 70% ?
