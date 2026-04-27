Erre költi Zelenszkij az európai uniós segély első milliárdjait Ukrajnában

Amint jóváhagyta az EU a 90 milliárdos ukrajnai kölcsönt, kiderült, Kijev még több pénzt kérne
Amerikában már Európa háborújaként tekintenek az orosz-ukrán konfliktusra.
Az ukrán elnök elárulta, hova megy a gigantikus uniós segély.
A KárpátHír az Espreso.tv-re hivatkozva arról ír, hogy Ukrajna a hazai
védelmi ipar fejlesztésére és az energetikai hálózatok megerősítésére
fordítja a 90 milliárd eurós uniós támogatás első részletét. Hozzáteszik: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap bejelentette, hogy a kritikus infrastruktúra téli védelme érdekében jelentős összegeket mozgósítanak az állami költségvetésből.
Zelenszkij hangsúlyozta:
a következő télig maximálisan biztosítani kell a létesítmények védelmét.
A helyi források mellett a központi büdzsé is jelentős részt vállal a feladatból, amelyet az Európai Unió friss csomagjából finanszíroznak.
„Arra számítunk, hogy a 90 milliárdos csomag első utalásaiból több milliárdot kifejezetten az energetika védelmére tudunk elkülöníteni”
Az ukrán elnök leszögezte, hogy az uniós források sorsáról a ciprusi csúcstalálkozón egyeztetett az európai vezetőkkel.
A fegyveres konfliktus miatt Ukrajna gázolajfogyasztása többszörösére nőtt, de az elnök szerint a hadsereg és a polgári szféra, köztük az agrárium ellátása is zökkenőmentes.
A stabil üzemanyag-szállítást új nemzetközi egyezmények biztosítják:
az ukrán vezetés a közel-keleti és a kaukázusi régió országaival kötött megállapodásokat, amelyek hosszú távon garantálják az ország folyamatos ellátását – írják.
Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko