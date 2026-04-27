Erre költi Zelenszkij az európai uniós segély első milliárdjait Ukrajnában

A helyi források mellett a központi büdzsé is jelentős részt vállal a feladatból, amelyet az Európai Unió friss csomagjából finanszíroznak.

„Arra számítunk, hogy a 90 milliárdos csomag első utalásaiból több milliárdot kifejezetten az energetika védelmére tudunk elkülöníteni”

Az ukrán elnök leszögezte, hogy az uniós források sorsáról a ciprusi csúcstalálkozón egyeztetett az európai vezetőkkel.

A fegyveres konfliktus miatt Ukrajna gázolajfogyasztása többszörösére nőtt, de az elnök szerint a hadsereg és a polgári szféra, köztük az agrárium ellátása is zökkenőmentes.