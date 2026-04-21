Itt a friss felmérés – a franciák már tisztán látják: a migránsok miatt visszafordíthatatlan átalakulás zajlik

A Breitbart amerikai konzervatív portál által ismertetett Ifop-kutatás arra jutott, hogy a francia közvélemény jelentős része már nem pusztán bevándorlásról, hanem mélyreható társadalmi átalakulásról beszél. A migránsok szerepe ebben a folyamatban központi elemként jelenik meg.

Egy friss felmérés szerint sokan a migránsok hatására mély demográfiai változásokat érzékelnek és aggódva figyelik az ország jövőjét.

Forrás: Sameer Al-DOUMY / AFP

A felmérés szerint a franciák 60 százaléka gondolja úgy, hogy az ország „mély demográfiai átalakuláson” megy keresztül, és hogy a lakosságot „fokozatosan nem európai népesség, elsősorban az afrikai kontinensről érkezők váltják fel”. Ez az értelmezés a közbeszéd egyik meghatározó narratívájává vált.