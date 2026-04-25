Ft
Ft
22°C
8°C
Ft
Ft
22°C
8°C
04. 25.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
rendszer kormány felelős ukrajna mesterséges intelligencia

Megáll az ész: mesterséges intelligencia elemzi az ukrán kormány döntéseit

2026. április 25. 10:31

Olekszandr Bornyakov digitális átállásért felelős miniszter szerint az AI-tesztüzem célja a transzparencia növelése és a politikai döntéshozatal professzionalizálása.

Ukrajna kormánya úttörő kísérletbe kezdett a digitális államvezetés terén: 

egy olyan mesterségesintelligencia-rendszert vetnek be, amely a politikai döntések és jogszabálytervezetek várható hatásait hivatott vizsgálni. 

Olekszandr Bornyakov megbízott digitális átállásért felelős miniszter közlése szerint a rendszer tesztüzemében minden kormányzati határozatot kielemeznek, hogy pontosabb képet kapjanak azok társadalmi és gazdasági következményeiről. 

A technológiai fejlesztéstől az állami döntéshozatali folyamatok jelentős felgyorsítását és objektívabbá tételét várják a kijevi döntéshozók.

A szoftver egyik legfontosabb funkciója, hogy képes beazonosítani az egyes döntések potenciális haszonélvezőit, és három kategóriába (pozitív, semleges vagy negatív) sorolja az intézkedések állampolgárokra vagy vállalkozásokra gyakorolt hatását. Ez a megközelítés segíthet visszaszorítani a lobbiérdekek érvényesülését és növelheti a kormányzati munka átláthatóságát. Az algoritmus elemzései révén a tisztviselők gyorsabb és adatokkal jobban alátámasztott válaszokat kaphatnak a komplex szakpolitikai kérdésekre.

Bár az eszköz jelenleg még kísérleti fázisban van, a távlati tervek között szerepel a törvényjavaslatok automatizált kiértékelése és politikai összefoglalók készítése a parlament számára. 

A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az MI szerepe egyelőre kizárólag támogató jellegű: bár elméletileg a költségvetés tervezésében is segítséget nyújthatna, a végső politikai és pénzügyi felelősség minden esetben a választott tisztségviselők és a szakminisztériumok kezében marad. Az emberi tényezőt tehát nem váltja fel, csupán egy rendkívül hatékony elemző eszközzel egészíti ki.

Nyitókép: Samuel Boivin / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kulakman
2026. április 25. 12:32
Ha természetes nem áll rendelkezésre korlátlanul , akkor nincs mit tenni, ez van!
Válasz erre
0
0
londonbaby
2026. április 25. 11:32
ezen mit kell csodálkozni ??? ott mindenki egy balfasz, valakinek valaminek értelmes döntést kell hozni !!!!
Válasz erre
0
0
kbexxx
•••
2026. április 25. 10:49 Szerkesztve
Zselére már nincs is szükség csak betáplálják és másik végén ki jön a határozat . Előnye is van nem használ közpénzt és.aranybudit sem. Támogatom!
Válasz erre
1
0
durodorka
•••
2026. április 25. 10:38 Szerkesztve
És miben fog segíteni az AI? Hogyan lehet fokozni a korrupciót?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!