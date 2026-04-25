Megáll az ész: mesterséges intelligencia elemzi az ukrán kormány döntéseit

Olekszandr Bornyakov digitális átállásért felelős miniszter szerint az AI-tesztüzem célja a transzparencia növelése és a politikai döntéshozatal professzionalizálása.
Ukrajna kormánya úttörő kísérletbe kezdett a digitális államvezetés terén:
egy olyan mesterségesintelligencia-rendszert vetnek be, amely a politikai döntések és jogszabálytervezetek várható hatásait hivatott vizsgálni.
Olekszandr Bornyakov megbízott digitális átállásért felelős miniszter közlése szerint a rendszer tesztüzemében minden kormányzati határozatot kielemeznek, hogy pontosabb képet kapjanak azok társadalmi és gazdasági következményeiről.
A technológiai fejlesztéstől az állami döntéshozatali folyamatok jelentős felgyorsítását és objektívabbá tételét várják a kijevi döntéshozók.
A szoftver egyik legfontosabb funkciója, hogy képes beazonosítani az egyes döntések potenciális haszonélvezőit, és három kategóriába (pozitív, semleges vagy negatív) sorolja az intézkedések állampolgárokra vagy vállalkozásokra gyakorolt hatását. Ez a megközelítés segíthet visszaszorítani a lobbiérdekek érvényesülését és növelheti a kormányzati munka átláthatóságát. Az algoritmus elemzései révén a tisztviselők gyorsabb és adatokkal jobban alátámasztott válaszokat kaphatnak a komplex szakpolitikai kérdésekre.
Bár az eszköz jelenleg még kísérleti fázisban van, a távlati tervek között szerepel a törvényjavaslatok automatizált kiértékelése és politikai összefoglalók készítése a parlament számára.
A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az MI szerepe egyelőre kizárólag támogató jellegű: bár elméletileg a költségvetés tervezésében is segítséget nyújthatna, a végső politikai és pénzügyi felelősség minden esetben a választott tisztségviselők és a szakminisztériumok kezében marad. Az emberi tényezőt tehát nem váltja fel, csupán egy rendkívül hatékony elemző eszközzel egészíti ki.
Nyitókép: Samuel Boivin / AFP