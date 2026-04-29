04. 29.
szerda
Strasbourg Ursula von der Leyen Dömötör Csaba Európai Bizottság Európai Unió

Még a szeme se rebbent Von der Leyennek: hiába sorolták fel minden magyarellenes bűnét

2026. április 29. 17:33

A beavatkozások teljes eszköztárát a „nyakunkba kaptuk” – mondta Dömötör Csaba.

null

A magyar választásokba történő beavatkozással vádolták az Európai Bizottságot a fideszes európai parlamenti képviselők szerdán Strasbourgban, a Patrióták Európáért képviselőcsoport által kezdeményezett plenáris vitán.

„Az Európai Bizottság beavatkozása a demokratikus folyamatba és a választásokba” című vitában Dömötör Csaba (Fidesz) azt mondta, hogy Brüsszelben a magyarországi választások előtt két héttel élesítették az úgynevezett gyors reagálású rendszert, amellyel közösségimédia-tartalmakat korlátozhattak, ugyanakkor máig nem tudni, pontosan milyen tartalmakat érintett az intézkedés.

A politikus azzal vádolta az Európai Bizottságot, hogy jelentős összegeket fordít civilnek mondott aktivista csoportok finanszírozására, amelyek választási kampányok idején politikai tevékenységet végeznek és titkosszolgálati eszközöket is bevetnek.

Már ismert, hogy Magyarországon kormányzati vezetőket hallgattak le

– tette hozzá. Emlékeztetett arra, hogy az Európai Parlament vizsgálatot követelt, amikor az amerikai kormányzat lehallgatta Angela Merkel német kancellárt.

Dömötör Csaba, utalva Ursula von der Leyennek a magyar választások után tett nyilatkozatára, azt mondta:

a bizottság elnöke világossá tette, hogy 17 milliárd eurót függesztettek fel, ami rontotta Magyarország versenyképességét és befolyásolta a választói döntéseket.

A választók beavatkozás nélkül is képesek dönteni, és döntésüket tiszteletben kell tartani! A választás lezárultával Magyarországnak feltételek nélkül meg kell kapnia a neki járó uniós forrásokat – közölte a politikus.

A történtek tanulságul szolgálnak más tagállamok számára is, mert ha olyan kormány kerül hatalomra, amely „nem kedves a baloldali fősodornak”, akkor a beavatkozások teljes eszköztárát „kapja a nyakába” – mondta Dömötör Csaba.

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

(MTI)

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
titi77
2026. április 29. 19:00
hááááát! a brüsszeli vízfej már nem egyszer bebizonyította ,hogy mennyire versenyképes!! nézzük meg: usa, kina az AI-t fejleszti. a vénkurváék meg az uborka görbületével meg a lecsavarhatatlan kupakkokkal lépnek a pályára! ráadásúl még az uki arany wc-re is hitelből költenek. de vajon ki fizet mindezért?! sztem a nekünk járó lóvé már régen nincs meg!
schwabisch2026
2026. április 29. 18:42 Szerkesztve
" hiába sorolták fel minden magyarellenes bűnét " És miért? Mert ez ott nem bűn. Kifejezetten dicsőséges és kellő tett! Jelszavuk: "Üsd a magyarokat, ahol éred!"
nyugalom
2026. április 29. 18:14 Szerkesztve
Zselé a markaban tartja ezt a maffiat. Haptakba vagta magát, igenis!
sarzal
2026. április 29. 17:54
szigorú volt vonderlány.....inkább azért velünk
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!